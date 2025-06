Comprare azioni Inwit - BorsaInside.com

Pochi, ma pesantissimi, gli aggiornamenti di rating e target price sulle quotate italiane arrivati nella seconda metà della settimana. Tra le novità più interessanti, c’è la decisione degli esperti di Berenberg di tornare a coprire le azioni Inwit. La mossa degli analisti è arrivata nell’ambito di una più ampia revisione dei rating delle principali quotate del settore tlc europeo. La valutazione espressa sulla società delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche è decisamente positiva con rating buy e un target price ambizioso.

Potrebbe proprio essere grazie a questa nuova view bullish, se le azioni Inwit oggi si muovono in rialzo. La quotata, infatti, si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con una progressione dell’1,07 per cento a 10,38 euro. Un verde che, oggettivamente, non è particolarmente ampio ma che tuttavia è sufficiente per per consentire al titolo di consolidare ancora di più la sua prestazione su base mensile (ora pari ad oltre 2 punti percentuali) e su base annua (+5 per cento).

Insomma ce ne è quanto basta per accendere un faro su questo titolo e ciò non può far che piacere agli investitori che da tempo attendevano il giusto spunto per entrare. Tra l’altro ora possono farlo anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro che ha il vantaggio di aver eliminato i costi di conversione valutaria.

📈 Visita il sito di eToro per saperne di più sul trading nazionale

Per Berenberg le azioni Inwit sono da comprare

Rating buy e target price a 12,3 euro è il verdetto degli analisti di Berenberg sulle azioni Inwit. In particolare il prezzo obiettivo fissato è decisamente più alto rispetto ai 10,4 euro della quotazione attuale. C’è quindi un forte potenziale di upside che, considerato assieme al consiglio di acquisto, definisce un quadro decisamente bullish sulla quotata.

Nel report Berenberg cita poi i motivi alla base di questa view ottimistica.

Tanto per iniziare gli esperti sono convinti che Inwit sia prossima a presentare un piano di crescita solido e mirato con una previsione di crescita media annua (CAGR) di circa il 4 per cento nel periodo 2025-2030. L’azienda, secondo Berenberg, potrebbe raggiungere questo obiettivo attraverso una strategia articolata su tre direttrici principali:

espansione dei macro siti e aumento del tenancy ratio : è primo pilastro della crescita e dovrebbe essere supportato dalla crescente domanda di connettività mobile in Italia. Inwit punta a costruire 3.500 nuovi macro siti entro il 2030, un’iniziativa che dovrebbe spingere il suo tenancy ratio – ossia il numero medio di operatori per sito – dagli attuali 2,3x a 2,6x entro fine decennio.

: è primo pilastro della crescita e dovrebbe essere supportato dalla crescente domanda di connettività mobile in Italia. Inwit punta a costruire 3.500 nuovi macro siti entro il 2030, un’iniziativa che dovrebbe spingere il suo tenancy ratio – ossia il numero medio di operatori per sito – dagli attuali 2,3x a 2,6x entro fine decennio. sviluppo delle soluzioni indoor e delle reti intelligenti : il secondo asse strategico riguarda l’espansione delle celle intelligenti 5G. Inwit prevede l’installazione di 2.000 nuove sedi DAS (Distributed Antenna System) indoor entro il 2030, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la qualità del segnale in ambienti ad alta densità di utenti, come centri commerciali, stadi e aeroporti.

: il secondo asse strategico riguarda l’espansione delle celle intelligenti 5G. Inwit prevede l’installazione di 2.000 nuove sedi DAS (Distributed Antenna System) indoor entro il 2030, con l’obiettivo di migliorare la copertura e la qualità del segnale in ambienti ad alta densità di utenti, come centri commerciali, stadi e aeroporti. crescita della proprietà immobiliare e ritoro sull’investimento: terzo elemento della strategia è l’espansione della proprietà terriera, che consente all’azienda di rafforzare il controllo sui propri asset e generare valore a lungo termine. Inwit mira a ottenere un ritorno interno non levereggiato (IRR) superiore al 10 per cento da queste iniziative.

Nella valutazione di Berenberg ci sono poi riferimenti sia alla remunerazione degli azionisti che alla solidità finanziaria di Inwit. Per quello che riguarda il primo punto, gli esperti ricordano che i vertici di Inwit hanno già annunciato un ambizioso piano di ritorno del capitale agli azionisti. La società effettuerà un riacquisto di azioni proprie per un valore di 400 milioni di euro, cui si aggiungerà un dividendo straordinario di 200 milioni di euro, previsto per novembre 2025.

Nonostante questi importanti impegni di distribuzione, e qui entriamo nel secondo punto, Inwit manterrà una robusta flessibilità finanziaria, con una capacità residua di circa 1 miliardo di euro e con un rapporto debito netto/EBITDA compreso tra 5x e 6x.

Tutti questi motivi presi insieme spiegano il perchè del forte ottimismo di Berenberg sulle azioni Inwit. I trader, visto l’andamento tenuto oggi dal titolo delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, sembrano condividere.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.