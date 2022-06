Comprare azioni Italgas sfruttando politica dividendi? Ecco i target del piano industriale

Tra i titoli meglio impostati sul Ftse Mib nella seduta di oggi c’è Italgas. La quotata registra un rialzo di circa 2 punti percentuali attestandosi a quota 5,5 euro. Il rialzo è inferiore rispetto al +2,9 per cento evidenziato dal paniere di riferimento di Piazza Affari che oggi è alle prese con i realizzi dopo i crolli delle ultime sedute.

Nel caso specifico di Italgas, però, non è solo il sentiment generale a fare da driver ma anche fattori prettamente domestici. Questa mattina, prima dell'apertura delle contrattazioni, Italgas ha comunicato i dettagli del piano industriale al 2028. In questo articolo esamineremo i vari target contenuti nel piano, rivolgendo la nostra attenzione alla politica dei dividendi.

Piano industriale Italgas 2028: cosa prevede

Il nuovo piano industriale Italgas prevede investimenti complessivi netti per 8,6 miliardi di euro, in aumento di 0,7 miliardi rispetto al precedente piano che era stato presentato dalla società l’anno scorso. Di questo ammontare totale, 4,5 miliardi di euro netti sono destinati allo sviluppo, alla digitalizzazione e al repurposing del network italiano di distribuzione del gas. Il forte incremento degli investimenti (+8,9 per cento) è da impupare allo sviluppo delle attività di trasformazione digitale degli asset e all’estensione del network.

Per quello che riguarda gli altri parametri, Italgas punta a chiudere il 2028 con un fatturato superiore a 2,6 miliardi di euro e un margine Ebitda pari a circa il 70 per cento. Inoltre è prevista anche una graduale riduzione della leva finanziaria che, a fine piano, si dovrebbe attestare a circa il 61 per cento. Grazie agli investimenti, la la RAB consolidata della distribuzione gas dovrebbe registrare una crescita ad un tasso medio annuo (CAGR) di circa il 4,5 per cento con obiettivo di raggiungere i 11,2 miliardi di euro a fine 2028 (termine del piano).

Come già accennato in precedenza, nel piano c’è anche un riferimento alla politica dei dividendi Italgas. Su questo punto non sono segnalate novità e quindi gli azionisti e gli investitori devono rifarsi alla politica annunciata ad ottobre 2020 che, fino al 2023, prevede la distribuzione di un dividendo pari al maggiore tra l’importo risultante dal dividendo per azione 2019 aumentato del 4 per cento annuo e il dividendo per azione pari al 65 per cento dell’utile netto rettificato per azione. A proposito di dividendi, il consiglio di amministrazione di Italgas ha ricordato come sull’esercizio 2021 sia stata distribuita una cedola pari a 0,295 euro, in rialzo del 6,5 per cento rispetto all’esercizio 2020, come previsto dalla policy dividend in vigore.

