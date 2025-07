Comprare azioni Leonardo - BorsaInside.com

In un contesto generale in cui tutto il Ftse Mib è imbottito di segni negativi, scovare quelle poche quotate che potrebbero offrire spunti interessanti diventa fondamentale per non restare imprigionati nel pessimismo. Proprio assumendo questo approccio, la nostra attenzione si è focalizzata su uno dei titoli in assoluto meglio performance nel medio e lungo termine: Leonardo. Il colosso della Difesa oggi segna un ribasso dello 0,17 per cento a quota 46,56 euro. Non si tratta di un segno positivo ma se rapportato ai crolli che stanno interessando quotate come Stellantis o Iveco, il leggero rosso di Leonardo passa quasi del tutto inosservato.

Tra l’altro, essendo molto esiguo, non impatta neppure sulla prestazione a un mese della quotata guidata da Cingolani che rossa del 4 per cento era e tale rimane. Ovviamente nessun impatto neppure sulla prestazione ad un anno ferma ad oltre il 102 per cento. Dinanzi a questi numeri, verrebbe quasi voglia di guardare il bicchiere mezzo pieno perchè il leggero rosso dell’ultimo mese può essere l’occasione da tempo tanto attesa per entrare sulla quotata. In effetti i prezzi di Leonardo sono stati inavvicinabili per tantissimo tempo e molti trader attendevano proprio una fase di ritracciamento per poter azzardare un ingresso. Tutt’al più che oramai investire sulle quotate italiane è diventato ancora più semplice dopo il lancio del servizio di trading nazionale da parte del broker eToro.

Cosa fare con le azioni Leonardo?

Sulle azioni Leonardo ci sono tutta una serie di potenziali catalizzatori che potrebbero spingere al rialzo i prezzi. Prima di fare cesso a questi driver, però, focalizziamo l’attenzione su un giudizio positivo che il colosso della difesa ha incassato proprio ieri.

La sim milanese Equita ha infatti aumentato sia il rating che il target price delineando una view del tutto bullish. Nel dettaglio il rating sulle Leonardo è stato aumentato dall’hold risalente a metà maggio e buy mentre il target price è stato rivisto al rialzo da 50 euro a 55 euro. Tenendo conto di quelle che sono le attuali valutazioni di Leonardo, il potenziale di upside che se ne deduce è di quasi 9 euro. Se a ciò si accosta anche la nuova indicazione di acquisto, non si può che dedurre che, almeno dal punto di vista della sim milanese, le prospettive di Leonardo continuano ad essere positive. Il colosso della difesa sarà cresciuto tanto ma sembra avere la forza e lo spazio per continuare a salire.

Del resto su un totale di 15 valutazioni presenti sul titolo, ben 6 sono buy, 5 sono hold (mantenere) e non c’è alcun sell. Nessun analista, quindi, ritiene che le azioni Leonardo siano da vendere. E del resto come potrebbero esserlo vista la quantità enorme di fattori catalizzatori in gioco?

Leonardo tra l’offerta per Iveco Defence e i rumors sulla produzione di droni con l’Ucraina

Nell’ultima seduta settimanale di scambi, sono due gli argomenti riguardanti Leonardo di cui si parla: l’offerta di 1,6 miliardi di euro per Iveco Defence e le indiscrezioni, seccamente smentite da un comunicato stampa dello stesso gruppo di Cingolani, in merito ad una possibile coproduzione italo-ucraina di droni che coinvolgerebbe anche il colosso della Difesa.

Per quello che riguarda la proposta su Iveco Defence, è stata Bloomberg ad evidenziare che gli 1,6 miliardi di euro messi sul piatto da Leonardo, se pure inferiori alle offerte che sarebbero arrivate da altre società della difesa, potrebbero bastare per inglobare la controllata di Iveco e questo perchè il governo è sempre stato molto chiaro sul fatto che la produzione di blindati sarebbe dovuta restare in Italia. Del resto il passaggio di Iveco Defence a Leonardo è anche la soluzione operativamente più semplice. Equita, in un report di analisi, ha messo in evidenza che una eventuale operazione sarebbe molto positiva per Leonardo. Quindi si tratterebbe di un driver rialzista.

Per quanto riguarda invece la produzione di droni con l’Ucraina, Leonardo ha seccamente smentito le indiscrezioni di stampa circa la coproduzione italo-ucraina di droni. A lanciare l’indiscrezione è stata l’edizione di oggi de La Stampa secondo la quale, dopo l’incontro tra Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni che si è tenuto a Roma, sarebbe emersa la richiesta del presidente ucraino di aumentare la produzione di droni. Sulla base di questo spunto, il quotidiano La Stampa ha affermato che un’ipotesi di lavoro simile non solo già esiste ma è anche sul tavolo di Leonardo. Si tratterebbe di replicare il “modello di partnership e investimenti già avviati con Francia, Paesi Bassi e Regno Unito” ha affermato sempre La Stampa.

Il fatto che i trader stiano restando molto freddi sulle azioni Leonardo nella seduta di borsa di oggi, lascia ipotizzare che i rumors del quotidiano torinese non stiano avendo alcun appeal.

