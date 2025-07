Azioni Nexi e buyback - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede il Ftse Mib muoversi in modo molto tranquillo dopo le l’andamento più incerto di ieri causato dalla minaccia di Trump di introdurre dazi al 30 per cento contro l’Europa a partire dall’1 agosto, spicca la progressione delle azioni Nexi. Il titolo dei pagamenti digitali figura tra le quotate più comprate del paniere di riferimento di Piazza Affari con una progressione dell’1,7 per cento a 5,14 euro. Grazie proprio al rialzo, Nexi consolida il già interessante verde dell’ultimo mese che è ora pari al 6,5 per cento. Se nel medio termine il titolo si sta muovendo positivamente, su intervalli più lunghi la performance resta negativa. E’ questo il caso dell’andamento annuo che, ad oggi, evidenzia un rosso del 13 per cento.

Considerando la situazione decisamente piatta che caratterizza il Ftse Mib, viene spontaneo chiedersi quali siano i motivi alla base dei forti acquisti su Nexi. Il rialzo, infatti, non è casuale ma è da mettere in relazione con le novità arrivate direttamente dalla quotata sul fronte buy-back. Ora chi è un minimo pratico di azionariato sa perfettamente che, in linea di tendenza, gli aggiornamenti che riguardano i piani di acquisto di azioni proprie tendono sempre ad avere un impatto positivo sulla quotata interessata. E infatti molti trader li sfruttano per andare lunghi ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro grazie al quale sono state annullate le spese di conversione valutaria.

Le novità sul buy-back di Nexi come catalizzatore del titolo in borsa

Piano di acquisto di azioni proprie Nexi in primo piano quindi nella seduta di oggi. Nel dettaglio la società ha reso noto che nell’ambito del programma di buy-back iniziato il 21 maggio 2025 scorso ed attualmente in corso di esecuzione, nelle sedute comprese tra il 7 e l’11 luglio 2025, Nexi ha proceduto con l’acquisto di 1.799.903 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 5,172 euro per azione.

Alla luce dell’aggiornamento, alla data dell’11 luglio 2025, Nexi risultava aver acquistato a partire dalla dal momento di lancio del piano, un totale di 42.109.069 azioni proprie, pari a circa il 3,42 per del capitale, per un controvalore complessivo di 213,12 milioni di euro.

Attenzione alla troppa euforia: analisti resta prudenti sul titolo

L’euforia innescata dall’aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie, potrebbe fare brutti scherzi ai trader facendo loro perdere di vista i fondamentali. E in effetti sulle azioni Nexi c’è da essere decisamente prudenti. A inizio luglio gli analisti di Barclays intervenendo sul titolo avevano confermato il rating a underweight ma soprattutto avevano deciso di rivedere al ribasso a 4,5 euro il target price. La nuova valutazione è appena sopra il livello sell ossia vendere. Underweight sta infatti per sottopesare nel portafoglio. A confermare questa view di certo non positiva è il fatto che il nuovo target price assegnato dagli esperti inglesi sia addirittura più basso di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo. Senza tirarla tanto per le lunghe, per Barclays le azioni Nexi non hanno quindi spazio di apprezzamento.

Questo è un giudizio tra i più negativi su Nexi. Volendo però fare una media sulle valutazioni in corso, su 17 analisti che coprono il titolo, il rating medio che emerge è accumulate ossia accumulare. Si tratta di una valutazione quasi gli antipodi rispetto a quella di Barclays. Tra l’altro, tra i 17 giudizi, ci sono anche 8 buy e quindi per un numero consistente di esperti le azioni Nexi sono da comprare…proprio quello che stanno facendo oggi i trader spinti dalle novità sull’acquisto di azioni proprio. E visto che stiamo parlando di medie, il target price medio tra i 17 che sono in essere sul titolo è quasi pari a 7 euro con un potenziale di upside del 37 per cento rispetto ai prezzi attuali della quotata. Insomma la valutazione a dir poco prudenziale di Barclays rappresenta una minoranza nel panorama dei giudizi.

Di questo dovrebbero tenere conto i trader prima di aprire la loro posizione sulle azioni Nexi.

