E’ senza dubbio Unicredit il titolo protagonista della seconda seduta settimanale di Piazza Affari. La big del settore bancario si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo del 2,3 per cento ad un passo dai 55 euro. Grazie alla forte progressione in avanti, la quotata fa nettamente meglio di un paniere di riferimento che avanza dell’1,1 per cento. Tra l’altro il nuovo forte verde che colora Unicredit permette alla banca di migliorare la sua prestazione su base mensile che è ora pari a +14 per cento e di allargare ancora di più il rialzo su base annua ora aggiornato al 64 per cento. Numeri che incoronano le azioni Unicredit tra le migliori di tutto il Ftse Mib sia nel lungo che nel breve termine.

Tornando alla seduta di borsa di oggi, cosa sta spingendo gli acquisti? E soprattutto questo fattore rialzista sarà in grado di spingere in avanti i prezzi di Unicredit anche nei prossimi giorni? Possiamo già anticipare che le aspettative sono positive perchè dietro al rally c’è una valutazione positiva espressa da Equita in merito all’OPS su Banco BPM. Per la sim milanese, l’operazione sarebbe in grado di creare valore ed è quindi da incoraggiare.

Il segnale che arriva ai trader da Equita è quindi decisamente bullish e può essere colto non solo da quegli investitori interessati a comprare azioni reali della banca ma anche da chi preferisce operare con strumenti derivati come i CFD.

OPS Unicredit su Banco BPM crea valore: ecco la valutazione di Equita

Secondo la sim milanese, l’operazione di Unicredit su Banco BPM ha una sua forte logica industriale visto che consentirebbe di rafforzare il posizionamento in Italia di Piazza Gae Aulenti grazie a due network altamente complementari. Inoltre l’OPS offrirebbe la possibilità di mettere a fattor comune le fabbriche prodotto e generare significative sinergie. A livello patrimoniale, la combined entity avrebbe un CET 1 superiore al 13 per cento e un ROTE adjusted oltre il 20 per cento. Il rapporto tra prezzi e utili attesi al 2027 si attesterebbe a 7,1 volte, con un rendimento stimato intorno all’11 per cento.

Ma l’aggregazione, ha proseguito Equita, offrirebbe vantaggi soprattutto agli azionisti di Banco BPM, che diventerebbero soci di un “campione nazionale” con maggiore scala, un set di prodotti ampliato e sinergie negli investimenti in canali distributivi e IT. Non solo ma il nuovo istituto trarrebbe beneficio dalla dimensione pan-europea di Unicredit, aumentando la resilienza e la capacità di generare capitale e distribuzioni nei prossimi anni. Alla luce di tali premesse, gli analisti ritengono possibile che il mercato possa rivedere al rialzo la valutazione stessa dell’operazione in virtù della crescita degli utili e della remunerazione per azione attesa.

Al tempo stesso però Equita non se la sente neppure di escludere lo scenario diametralmente opposto con Unicredit che addirittura ritira propria proposta dopo la decisione di Banco BPM di proseguire con l’offerta su Anima a condizioni riviste, inclusa la modifica al “Danish Compromise”. In questo caso, ossia con l’assenza di accordo, il rischio maggiore di perdita di valore sarebbe per gli azionisti di Banco BPM rispetto a quelli di Unicredit.

Insomma, stando al punto di vista di Equita, la realizzazione dell’OPS sarebbe un beneficio per tutte le parti in causa con la combined entity che nascerebbe dall’integrazione tra Unicredit e Banco BPM che sarebbe la vera beneficiaria (oltre a tutto il sistema bancario italiano). Di contro la mancata operazione sarebbe invece un “problema” soprattutto per gli azionisti del Banco BPM.

Dove possono arrivare i prezzi delle azioni Unicredit?

Alla luce di quanto detto in precedenza, quali sono le prospettive delle azioni Unicredit?

Nella loro valutazione gli analisti hanno messo in evidenza che la banca sta trattando su multipli inferiori rispetto ad altri istituti, avendo un rapporto prezzo/utili attesi al 2026 pari a 8,1 volte che si raffronta con una media di settore di 9 volte. Dall’altro lato, invece, le azioni Banco BPM sembrano essersi portate avanti scontando un possibile scenario di aggregazione e l’acquisizione di Anima Holding. Sulla quotata di Piazza Meda, quindi, il multiplo è di 9,1 volte.

Come già accennato in precedenza, per Equita le azioni Unicredit sono buy e possono arrivare fino ad un target di prezzo pari a 58,5 euro, superiore ai 54 euro del precedente prezzo obiettivo. Rispetto alle quotazioni attuali della big c’è un discreto potenziale di upside che però quasi scompare dinanzi al potenziale di rialzo presente nella valutazione degli analisti di JP Morgan per i quali le azioni Unicredit sono overweight ossia da sovra-pesare anche perchè possono salire fin a 69 euro, decisamente oltre le attuali quotazioni della banca.

Insomma la view degli analisti sulle azioni Unicredit è decisamente bullish con prospettive di crescita delle valutazioni. Una buona sponda per gli investitori interessati ad entrare sul titolo o, più semplicemente, a speculare con i CFD.

