Fincantieri ha portato a termine con grande efficacia un collocamento Schuldschein da 395 milioni di euro, superando le aspettative iniziali grazie all’elevato interesse degli investitori. Il finanziamento, articolato su due tranche con scadenze a 3 e 5 anni, è stato strutturato secondo la normativa tedesca e ha visto la partecipazione di 16 banche e istituzioni finanziarie di rilievo a livello nazionale e internazionale.

Questo tipo di operazione, non comune tra le aziende italiane, ha permesso a Fincantieri di diversificare le fonti di finanziamento e ottimizzare la durata media del proprio debito, beneficiando di condizioni vantaggiose sul piano finanziario. Il supporto all’operazione è arrivato da BNP Paribas, Commerzbank AG e UniCredit Bank GmbH in qualità di arrangers, mentre lo studio legale Hogan Lovells ha fornito consulenza giuridica.

Questa manovra si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento finanziario del gruppo, finalizzata a sostenere la crescita industriale nei settori della cantieristica civile e militare, nonché nell’espansione del comparto subacqueo e della cyberdifesa.

L’andamento del titolo Fincantieri: rally impressionante nel 2025

Il 2025 ha segnato una fase di forte rivalutazione del titolo Fincantieri (FCT.MI). Partito da meno di 5 euro per azione all’inizio dell’anno, il titolo ha raggiunto un massimo a €17,70 nel mese di luglio, spinto dai risultati positivi e dalle prospettive di sviluppo.

Attualmente il titolo si attesta intorno ai €16,54, mantenendosi su livelli molto alti rispetto ai 12 mesi precedenti, con una performance annua che supera il +200%. Questo trend ha attirato l’attenzione degli analisti finanziari, alcuni dei quali – come Deutsche Bank – hanno avviato la copertura con giudizio positivo, fissando un target price intorno ai 17 euro.

Dal punto di vista tecnico, il titolo mostra una buona tenuta dei supporti chiave tra €16,27 e €16,35, anche se alcuni osservatori segnalano la possibilità di prese di profitto dopo il recente rally.

Crescita nei fondamentali e nuova fase industriale

Fincantieri non è solo al centro dell’attenzione per l’ottimo andamento in Borsa. I dati finanziari del 2024 confermano un’inversione di tendenza: da una perdita di 53 milioni si è passati a un utile netto di 27 milioni di euro, con un EBITDA in crescita a 509 milioni e un margine operativo lordo salito al 6,4%. Per il 2025, il gruppo punta a superare il 7% di margine EBITDA.

L’azienda dispone di un portafoglio ordini record da 57,6 miliardi di euro, pari a circa sette volte il fatturato annuo, elemento che garantisce solidità e visibilità per i prossimi anni. A rafforzare le ambizioni c’è anche l’ingresso imminente di Eugenio Santagata – ex manager TIM-Telsy – alla guida della divisione Difesa, con l’obiettivo di accelerare i progetti nel settore subacqueo e nei sistemi autonomi navali.

Analisi e prospettive per gli investitori

La fiducia dimostrata dagli investitori nel collocamento Schuldschein riflette l’appeal crescente di Fincantieri anche sui mercati finanziari internazionali. Nonostante un indebitamento ancora elevato, il gruppo ha avviato un percorso di ristrutturazione e stabilizzazione finanziaria che, unito alla spinta industriale, lo rende una realtà strategica non solo per l’Italia, ma anche per la difesa europea.

Per gli investitori, Fincantieri rappresenta oggi un titolo ad alto potenziale ma non privo di rischi. La sua esposizione al contesto geopolitico e la necessità di gestire progetti complessi in ambito navale e militare richiedono attenzione costante. Tuttavia, la solidità del backlog, l’innovazione tecnologica e l’allargamento delle competenze in settori ad alta crescita come quello subacqueo, pongono il gruppo in una posizione di vantaggio competitivo per i prossimi anni.

