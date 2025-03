Pronta la cessione della Iveco Defence Vehicles - BorsaInside.com

Le azioni Iveco sono protagoniste assolute sul Ftse Mib nella prima parte della seduta. La quotata è infatti al centro di una vera e propria corsa all’acquisto con i prezzi che volano del 5 per cento sfondando il muro dei 17 euro. Grazie al rally, Iveco incrementa sia il verde registrato nell’ultimo mese che quello su base annua. Come si può vedere dal grafico in basso, la progressione mese su mese è ora del 6 per cento mentre quella anno su anno è salita al 26 per cento. Fermo restando che per tutto il Ftse Mib oggi è una giornata positiva (a pesare può essere il clima di fiducia per l’esito dei colloqui tra Trump e Putin), è evidente che nel caso di Iveco ci sia qualcosa in più che giustifica una progressione di così tanta consistenza.

Cosa spinge i trader a comprare azioni Iveco in modo massivo

Non è affatto un modo di dire ma oggi sembra essere davvero in atto una corsa a comprare azioni Iveco. Il boom degli acquisti è sostenuto dalle indiscrezioni di stampa su un possibile interesse da parte dei big europei della difesa per Iveco Defence Vehicles, la controllata Iveco che si occupa della produzione di camion da guerra.

Secondo i rumors tra i possibili pretendenti ci sarebbe la società franco-tedesca Knds che addirittura avrebbe già effettuato un primo test nei mesi scorsi per sondare la possibilità di rilevare la Iveco Defence Vehicles. Un altro possibile pretendente potrebbe essere il gruppo ceco Csg che è già presente in Italia avendo recentemente acquisito l’80 per cento della società bresciana Armi Perazzi. Infine ci potrebbe poi essere una terza opzione che porta al gruppo britannico Bae Systems (anche esso noto in Italia perchè oramai da tempo presente in alcune joint venture con Leonardo).

Della partita per rilevare Iveco Defence Vehicles potrebbe inserirsi proprio la stessa Leonardo per far rimanere in Italia il gioiellino dei carri militari. Leonardo potrebbe decidere di rilevare la IDV attraverso la recente joint venture creata con tedesca Rheinmetall che è attiva nella produzione di carri armati e blindati ed ha già da tempo importanti commesse con l’Esercito Italiano. Tra l’altro della jv tra la quotata guidata da Profumo e il gruppo tedesco, fa indirettamente parte la stessa Iveco Defence Vehicle che, in qualità di fornitore, ha già ottenuto una quota di lavoro tra il 12 e il 15 per cento.

A prescindere dalla strada che la Iveco Defence Vehicles andrà a prendere, è un dato di fatto che essa non sarà più sotto l’ombrello della controllante Iveco. A febbraio, infatti, proprio la casa-madre aveva reso noto di aver avviato il processo per lo scorporo della sua controllata. I tempi sono maturi anche perchè la società controllata aveva chiuso il 2024 con ricavi a quota 1,1 miliardi di euro, decisamente niente male.

Cosa fare con le azioni Iveco?

La risposta a questa domanda è retorica perchè è evidente che oggi il trend sulle azioni Iveco sia al rialzo. Dal punto di vista tecnico, c’è da dire che nelle scorse ore è successa una cosa molto importante: il target a 17 euro è stato raggiunto e anche superato. A questo punto non è da escludere che i prezzi delle azioni possano puntare diritti verso i 17,40 euro. Con questa prospettiva ogni discesa fino a 14,5 euro, ossia i minimi degli ultimi mesi, può rivelarsi una buona occasione per entrare sul titolo.

Viceversa se i prezzi dovessero calare sotto questi minimi, allora non sarebbe da escludere l’attivazione di una fase ribassista per la quotata. In questa situazione i prezzi potrebbero anche scendere fin sotto i 14 euro.

Gli analisti che coprono le azioni Iveco non sono poi così tanto ottimisti sulle prospettive della quotata. Di recente sono intervenuti gli esperti di Mediobanca e di Morgan Stanley con valutazioni molto simili. Piazzetta Cuccia ha confermato il rating neutral e alzato il target price a 14,5 euro mentre la banca d’affari Usa ha confermato il rating equalweight con target price salito a 16 euro. Praticamente sia in un caso che nell’altro non solo l’indicazione di posizionamento è prudenziale ma non c’è neppure potenziale di upside alcuno visto che i prezzi target sono addirittura più bassi delle quotazioni attuali.

Inutile dire che entrambe queste valutazioni dovrebbero essere tenute in considerazione se l’intento è fare trading sulle azioni Iveco più sul medio periodo e non solo in day trading.

