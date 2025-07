Comprare azioni Stellantis - BorsaInside.com

Le azioni Stellantis non potevano non essere le protagoniste su Borsa Italiana in scia alla notizia dell’accordo tra Usa e Unione Europea sui dazi. Il titolo del colosso automotive negli ultimi mesi era stato molto penalizzato proprio dal braccio di ferro Usa-UE sulle tariffe. L’intesa raggiunta sui dazi al 15 per cento permette a Stellantis di tirare il fiato e evitare lo scenario peggiore ossia i dazi al 30 per cento a partire dall’1 agosto come minacciato da Trump.

E’ in questo contesto che i prezzi delle azioni Stellantis registrano un rialzo dell’1,5 per cento a 8,6 euro dopo essere arrivate fino a un massimo intraday a quota 8,895 euro nelle primissime battute di scambi. La progressione che è in atto mentre è in corso la scrittura del post, consente a Stellantis di ridurre la prestazione negativa mensile che è ora pari ad appena il 2 per cento. Inutile dire che invece ci vuole ben altro per invertire la rotta su base annua che resta infatti negativa per il 46 per cento.

Ma lasciamo perdere i dati storici per concentrarci su quello che sta accadendo in borsa oggi perchè non ci vuole la sfera di cristallo per intuire che l‘accordo sui dazi al 15 per cento tra Usa e Unione Europea, può effettivamente dare un bel pò di visibilità ad un titolo che da mesi è sottotono (e non solo per colpa della guerra commerciale).

Quali sono gli effetti dell’accordo Usa – UE sulle azioni Stellantis

Fino a venerdì il settore automotive europeo era forse la grande vittima della guerra commerciale tra Usa e Unione Europea. Sul comparto, infatti, erano già applicati dazi per oltre il 27 per cento. In un contesto simile ed essere più esposte sono state proprio le quotate che più esportano in Usa. Ci sono ovviamente le grandi case automobilistiche tedesche con in testa BMW e Volkswagen ma anche l’italo-francese Stellantis. Con l’intesa raggiunta nel fine settimana, sul settore automotive scattano ora i dazi al 15 per cento secco senza alcun altro balzello aggiuntivo che, negli ultimi mesi, non ha fatto altro che aggravare il livello complessivo di tariffazione aggiungendo confusione alla confusione.

Le implicazioni positive per Stellantis derivanti dall’intesa raggiunta sui dazi al 15 per cento sono quindi due: da un lato c’è l’oggettivo calo delle tariffe e dall’altro c’è il fatto che il quadro finalmente diventa chiarissimo.

Certo non c’è dubbio che la situazione complessiva fosse migliore prima delle tensioni commerciali e quindi prima della vittoria di Trump, ma è evidente che è nettamente migliore questo accordo al 15 per cento che la tariffazione precedente. Non solo la nuova intesa disinnesca la possibilità di un braccio di ferro che per il settore automotive europeo sarebbe stato una tragedia.

Chi fin dalle ore 9 dell’apertura si è messo in fila per comprare azioni Stellantis determinando così la fiammata registrata dal titolo nella primissima parte della seduta (poi rientrata su un ritmo più contenuto) avrà fatto proprio un ragionamento simile per poi tradurlo in scelte operative di trading.

Cosa succederà adesso alle azioni Stellantis?

Sull’andamento odierno di Stellantis abbiamo già detto. Il punto ora è capire quello che succederà al titolo nei prossimi giorni. Come tutte le reazioni dettate da euforia, infatti, anche quella in atto su Stellantis, finirà. Il mercato inizierà a guardare con molta più freddezza ai termini dell’accordo che verranno via via annunciati nei prossimi giorni. Ci saranno, quindi, scelte più razionali e a quel punto si potranno fare i conti. Non c’è dubbio che il titolo Stellantis sia mal messo, tuttavia i prezzi bassi non sono mai sufficienti per giustificare un acquisto a scatola chiusa. Servono notizie positive e quelle possono arrivare solo dal mercato.

Le ultime valutazione incassate da Stellantis sembrano essere molto pacate. Sia Citi che Santander hanno infatti ribadito il rating neutrale impostando altrettante view prudenti. Qualche sfumatura c’è solo sui prezzi obiettivo e infatti per la banca d’affari Usa il titolo può arrivare fino a 8,5 euro mentre per gli spagnoli a 8,8 euro. Solo per Santander, quindi, Stellantis vanta un leggero potenziale di upside. Proprio il fatto che i prezzi target sono prossimo a quelli correnti è un fattore che disincentiva all’investimento e di cui i trader dovrebbero tenere conto.

