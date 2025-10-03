Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Azioni Telecom Italia assolute protagoniste dell’ultima seduta settimanale di borsa. Il titolo dell’ex monopolista a metà mattinata sta scambiando in area 0,5 euro con un rialzo del 6,17 per cento rispetto alla chiusura di ieri. Non c’è nessuno che riesce a tenere il ritmo di TIM. Le dirette inseguitrici sono infatti Saipem e Stellantis la cui progressione non arriva al 2 per cento. Nel complesso il Ftse Mib avanza dello 0,45 per cento rafforzandosi ben oltre il 43200 punti. Ma vediamo cosa sta accadendo a Telecom Italia che, forte della vera e propria corsa a comprare azioni anche è in atto oggi, porta al 19 per cento la sua prestazione su base mensile e a oltre il 101 per cento quella anno su anno.

Dietro al rally di Telecom Italia ci sono le notizie sul piano da investimenti da 1 miliardo di euro che la business unit TIM Enterprise ha previsto per il triennio 2025-2027. Guardando all’entità degli acquisti viene subito da pensare che l’assist si stia rivelando un catalizzatore potentissimo. La notizia, quindi, merita di essere approfondita e altrettanto dovrebbero fare i trader interessati ad entrare sul titolo.

I maxi investimenti di TIM fanno decollare le azioni Telecom Italia

TIM Enterprise, la business unit del gruppo Telecom Italia dedicata ai servizi digitali per aziende e pubbliche amministrazioni, ha annunciato un ambizioso piano di investimenti da 1 miliardo di euro nel triennio 2025-2027. L’iiziativa, presentata in occasione dell’Unboxing TIM Enterprise Day, è la conferma della volontà del gruppo di posizionarsi come motore tecnologico del Paese e punto di riferimento per oltre 30 mila clienti corporate e della PA.

Il fulcro della strategia è l’infrastruttura di Data Center, destinata a raggiungere una capacità complessiva di 125 MW. La rete comprenderà 17 Data Center distribuiti sul territorio nazionale, di cui 8 di ultima generazione, pari alla metà delle strutture di questo tipo oggi presenti in Italia. A ciò si aggiungono il potenziamento di due siti già operativi e la realizzazione di una nuova struttura AI ready, progettata per supportare applicazioni basate su intelligenza artificiale e servizi digitali ad alte prestazioni.

Un capitolo importante del piano riguarda l’edge cloud, tecnologia chiave per abilitare soluzioni a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più centrali per l’industria, il 5G e l’Internet of Things. In quest’area TIM Enterprise investirà 105 milioni di euro nel triennio, con l’obiettivo di rispondere alla domanda crescente di servizi digitali avanzati.

Il piano poggia su basi solide: la divisione guidata da Elio Schiavo può contare su un portafoglio ordini di circa 4 miliardi di euro, frutto di contratti già sottoscritti con grandi imprese e pubbliche amministrazioni. Inoltre, il 2024 ha confermato la capacità della business unit di generare crescita sostenibile: i ricavi si sono attestati a 3,3 miliardi di euro, con un margine lordo di 1,2 miliardi e un Ebitda After Lease di 700 milioni.

Particolarmente significativo il contributo del cloud, ormai asse portante del business di TIM Enterprise, che nel 2024 ha superato 1 miliardo di euro di fatturato. L’espansione di questo segmento evidenzia come la domanda di soluzioni digitali integrate – dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, passando per edge computing e 5G – stia diventando cruciale per la competitività del sistema produttivo italiano.

Numeri e caratteristiche del piano sono la conferma che TIM Enterprise punta non solo a rafforzare la propria leadership sul mercato domestico, ma anche a offrire all’Italia un’infrastruttura tecnologica in grado di sostenere la trasformazione digitale di imprese e istituzioni. Una strategia che, se realizzata con successo, potrebbe contribuire in modo decisivo allo sviluppo di un ecosistema digitale più resiliente, innovativo e competitivo.

Lato operativo il piano sembra proprio aver dato ulteriore slancio al titolo dando l’impressione di essere stato già promosso a pieni voti.

Le azioni Telecom Italia assaggiano quota 0,5 euro

Grazie proprio all’euforia suscitata dal piano di investimenti, le azioni Telecom Italia questa mattina hanno già raggiunto quota 0,5 euro. Precisamente 0,5036 euro è stato il massimo intraday fin qui raggiunto dal titolo. Con un boom di volumi in forte crescita rispetto alla media settimanale, le azioni TIM hanno scalato i massimi degli ultimi 4 anni con una facilità estrema. Travolta quota 0,47 euro, i prezzi hanno sfondato i livelli intermedi in area 0,48 e 0,49 euro per portarsi a ridotto di quota 50 cent.

La dinamica in anno sembra essere palesemente rialzista ma i prezzi iniziano a diventare cari. E in effetti con un target price medio a 0,4406 euro (16 le coperture attive sul titolo) il potenziale di upside è praticamente annullato, anzi siamo sotto alle quotazioni reali. Tra gli analisti che coprono il titolo è spaccatura quasi simmetrica tra i buy e gli hold. C’è quindi una sostanziale divisione sulle prospettive del titolo.

