Azioni Amplifon - BorsaInside.com

Andando a dare uno sguardo alle azioni migliori della seduta, non sfugge la presenza tra i titoli più comprati di Amplifon. In un contesto generale che vede il Ftse Mib piatto, la quotata sta segnando una progressione dell’1,3 per cento a 19,8 euro. Il massimo intraday è stato raggiunto a 19,86 euro, dinamica che lascia ipotizzare che il titolo possa anche riportarsi a ridosso dei 20 euro. Come si può vedere dal grafico, non si tratterebbe di un livello che manca da tempo. A oltre 20 euro le azioni Amplifon scambiavano già lo scorso giovedì prima di andare a picco nella successiva seduta di venerdì. Da ieri si poi attivato un rimbalzo che sembra avere proprio nel dato di oggi il momento più significativo.

Ad ogni modo, le azioni Amplifon, grazie alla progressione odierna riducono il rosso accumulato nell’ultimo mese al 4 per cento. Putroppo, però, la situazione di più lungo termine è decisamente negativa con un ribasso del 36 per cento nel raffronto anno su anno.

Il forte calo che le azioni Amplifon hanno rimediato nell’ultimo anno, è una situazione che presenta anche un lato potenziale positivo. Il titolo che oggi è tra i migliori del Ftse Mib, rispetto ai prezzi di un anno fa, è invece tra i peggiori. C’è significa che comprarlo ai valori attuali potrebbe essere un’occasione di investimento ma solo se le prospettive dovessero essere all’insegna del rialzo. In caso contrario non lo sarebbe ma ciò non significherebbe che questa quotata sia da ignorare. In realtà, infatti, ricorrendo ai CFD è possibile speculare su tutti i titoli azionari sia al rialzo che al ribasso senza possesso reale del sottostante. Broker che offre questa possibilità è eToro.

📈 Registrati gratis su eToro e testa il broker in modalità demo

Quali sono le prospettive per il 2025 di Amplifon

Restando concentrati al solo rialzo in atto oggi su Amplifon, si potrebbe pensare che la netta tendenza all’acquisto possa essere messa in relazione con la diffusione da parte della quotata delle previsioni sull’esercizio 2025. Stando al consensus degli analisti, aggiornato a ieri 14 luglio, la società dovrebbe chiudere l’esercizio in corso con ricavi per 2,53 miliardi di euro, in aumento nel raffronto con i 2,41 miliardi messi a segno nel 2024. Ancora il margine operativo lordo adjusted viene indicato a 606 milioni di euro, mentre l’utile per azione adjusted dovrebbe attestarsi a quota 0,89 euro. Un anno fa l’eEPS su fari a 0,869 euro e quindi il dato risulterebbe in rialzo.

Come sicuramente è subito balzato all’attenzione dei lettori, tutti i parametri 2025, stando alle previsioni, risultano essere migliori di corrispondenti relativi all’esercizio 2024. Proprio il miglioramento potrebbe essere alla base del rally in atto sul titolo.

Ma fin dove potranno spingersi le azioni Amplifon? Una delle ultime valutazioni sulla quotata è stata rilasciata a inizio luglio da Equita. La sim milanese pur confermando il rating in essere a buy e quindi l’indicazione di acquisto aveva tagliato il target price a 28 euro. Un downgrade che possiamo definire quasi indolore visto che comunque si tratta di un prezzo obiettivo che è molto distante dalle valutazioni attuali rendendo possibile un forte potenziale di upside.

La stima di Equita è forse tra le più ottimiste in assoluto. Il rating medio tra i 16 in essere è infatti solo accumulate e lo stesso prezzo obiettivo è di 25,5 euro ossia il 30 per cento in più rispetto alle attuali quotazioni.

La pubblicazione della trimestrale in programma per il 29 luglio prossimo potrebbe essere occasione di visibilità per il titolo. Trader avvisati quindi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.