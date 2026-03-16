Target price azioni STM - BorsaInside.com

Ancora una volta le azioni STMicroelectronics si distinguono in una Piazza Affari imbottita di segni rossi guidando il Ftse Mib con un rialzo dell’1,85% a 29,13 euro. Mentre l’indice principale italiano si muove complessivamente in rosso, penalizzato dalla volatilità generata dalle tensioni geopolitiche e dalle incertezze macroeconomiche, STM viaggia in positivo.

Facendo due conti, la performance odierna porta la progressione del titolo italo-francese nell’ultimo mese al 2,34%, facendo di STM uno dei pochi titoli in verde in un mercato che due settimane (ossia dall’avvio degli attacchi Usa all’Iran) mostra segnali di pessimismo. La solidità del gruppo italo-francese dei semiconduttori e le attese positive sugli sviluppi industriali e finanziari sembrano sostenere il sentiment degli investitori, che guardano al titolo come a un punto di riferimento in un contesto caratterizzato da volatilità e incertezza globale.

L’attenzione degli operatori è concentrata sia sui fondamentali solidi dell’azienda sia sulle indicazioni strategiche fornite dal management nelle ultime settimane, soprattutto riguardo all’andamento del current trading e alle prospettive per il primo trimestre 2026.

Questo supporto di fondo spiega perché STM riesca a emergere in positivo anche in giornate in cui la maggior parte dei titoli del Ftse Mib registra ribassi. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

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Fondamentali solidi e prospettive di crescita

Proprio oggi gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo il target price sulle azioni STM a 33 euro dalle precedenti stime di 30 euro, confermando la raccomandazione buy. La revisione riflette una lettura positiva dei dati operativi e della strategia aziendale, inclusa l’integrazione della divisione MEMS di NXP, consolidata a partire da febbraio, che contribuisce a rafforzare il portafoglio prodotti e le prospettive di crescita.

Per il 2026, le stime degli analisti prevedono una progressione del fatturato sostanzialmente in linea con le attese organiche (+2%), che salgono al +4% considerando l’impatto delle acquisizioni. La crescita trimestrale è stimata in +3% organico nel 2Q e +14% HoH nella seconda metà dell’anno, supportata soprattutto dalla leva operativa e dalla stagionalità del business.

Anche il margine lordo è stato leggermente rivisto, con una riduzione di 10 punti base complessiva, che porta la stima per l’intero esercizio al 35,6%, più in linea con il consensus. Gli analisti confermano un leggero pick-up nel 2Q (+50bps attesi) e un miglioramento più consistente nella seconda metà dell’anno (37% vs 34% nella prima metà), grazie alla combinazione di leva operativa e stagionalità favorevole.

AI e M&A come driver di lungo periodo per STM

Guardando al 2027, STM prevede un incremento del fatturato del 2% organico o +4% includendo le acquisizioni, supportato dall’atteso contributo del segmento AI, stimato attualmente intorno a 1,3 miliardi di dollari, ben oltre l’obiettivo iniziale di 1 miliardo. Questa crescita dovrebbe tradursi in un incremento dell’EBIT e dell’EPS rispettivamente del 9% e dell’8%, grazie alla maggiore leva operativa e al contributo leggermente accretive delle operazioni di M&A sui margini.

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Sul fronte finanziario, la cassa netta attesa per il 2027 è stimata a 2,6 miliardi di dollari, leggermente inferiore ai 3,7 miliardi precedenti, a seguito del cash-out per le acquisizioni, che resta comunque sostenibile e coerente con la strategia di espansione del gruppo.

In questo contesto, il rialzo di oggi e la resilienza del titolo STM rispetto ad un Ftse Mib in balia della paura sembrano riflettere la fiducia degli investitori nella capacità del gruppo di continuare a crescere nonostante la volatilità del mercato, sostenuto da fondamentali solidi, pipeline tecnologica avanzata e operazioni strategiche di M&A.

Con l’avvicinarsi della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2026 previsti per il 23 aprile, gli investitori iniziano a guardare con attenzione a STM come uno dei titoli di riferimento nel settore dei semiconduttori, in grado di mantenere la leadership sul Ftse Mib anche in un contesto incerto come quello attuale.

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