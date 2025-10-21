Azioni Digital Value - BorsaInside.com

Giornata molto pesante per le azioni Digital Value che si stanno avvicinando al giro di boa con un rosso di oltre il 3 per cento che non lascia presagire nulla di nuovo su quello che potrebbe essere l’esito finale della giornata. In palese difficoltà fin dal momento dell’avvio delle contrattazioni, Digital Value scambia a 28,85 euro dopo aver raggiunto un minimo intraday a 28,65 euro. Il tracollo, a causa della sua portata, non può non impattare sulla prestazione a un mese del titolo che ora è negativa per il 7 per cento. Nonostante questi deprezzamenti, però, va sempre tenuto conto del contesto di più ampio respiro. E’ su questo fronte che le azioni Digital Value si prendono infatti la loro “rivincita” confermandosi al rialzo per il 22 per cento da inizio 2025.

Volendo trarre delle conclusioni, stiamo parlando di una quotata chge dopo aver corso tanto sul più lungo termine, ha poi tirato i remi in barca. Perchè una simile evoluzione? Quali sono i motivi alla base delle forti vendite sulle azioni Digital Value? Come vedremo tra poco il crollo non è questione di fattori tecnici ma ha ragioni ben più profonde che riguardano il futuro stesso della Digital Value in quanto società quotata.

Verso il delisting delle azioni Digital Value a seguito dell’OPA

OEP IX Master Coöperatief, società appartenente a un gruppo di fondi privati gestito da OEP Capital Advisors, ha reso noto di aver siglato un accordo per l’acquisizione del controllo di Digital Value, società di punta nel settore della trasformazione digitale. L’intesa, formalizzata il 20 ottobre 2025, prevede l’acquisto della partecipazione detenuta da DV Holding, pari ad almeno il 57,81 per cento del capitale sociale, al prezzo di 29 euro per azione, ossia appena di poco sotto i prezzi attuali.

Il corrispettivo stabilito non è soggetto ad aggiustamenti successivi e riflette una valutazione coerente con le prospettive di crescita del gruppo. Il closing dell’operazione è atteso entro gennaio 2026, subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust e di Golden Power, oltre che all’assenza di variazioni significative nella situazione economico-finanziaria di Digital Value.

Una volta perfezionato il trasferimento della quota di controllo, OEP, o direttamente o tramite una società veicolo (BidCo), procederà con il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue, sempre allo stesso prezzo di 29 euro per titolo.

Obiettivo finale di questa doppia operazione è l’assunzione del pieno controllo della società Digital Value e, in borsa, il delisting delle Digital Value da Euronext Milan. Concludendo l’esperienza a Piazza Affari, il nuovo azionista di maggioranza di Digital Value potrà gestire in modo più agile le strategie di investimento e lo sviluppo industriale della società.

Chi sono Digital Value e OEP Capital Advisors

Fondata come aggregatore di eccellenze italiane nel settore ICT, Digital Value si distingue per un modello di business ad alta specializzazione e una clientela di primo livello nei comparti telecomunicazioni, trasporti, finanza, industria e pubblica amministrazione. Con ricavi 2024 pari a 815,8 milioni di euro e oltre 600 dipendenti, la società è da tempo una realtà chiave per la digitalizzazione dell’Italia. Il 2025, però, non ha brillato più di tanto. Il primo semestre si è infatti chiuso con ricavi pari a 302,04 milioni di euro, in calo del 33 per cento rispetto ai 450,65 milioni ottenuti un anno fa e con un margine operativo lordo in calo da 51,17 milioni a 32,59 milioni di euro. Di conseguenza segno meno anche per la marginalità che è peggiorata al 10,8 per cento. Notizie positive, invece, sul fronte debito con la posizione finanziaria netta a fine giugno che era positiva per 70,82 milioni di euro.-

OEP Capital Advisors è invece un fondo di private equity con sedi a New York, Chicago, Francoforte e Amsterdam. Dal suo punto di vista, l’acquisizione della Digital Value si traduce in un ulteriore consolidamento della strategia di lungo periodo orientata al rafforzamento della presenza nel mercato europeo delle soluzioni IT. Intenzione del fondo è quella di sostenere la crescita organica e per linee esterne della Digital Value, puntando su innovazione, espansione internazionale e consolidamento competitivo.

Cosa significa l’OPA sulle azioni Digital Value per gli investitori

Infine il punto di vista degli investitori. Da loro punto di vista, l’OPA si può considerare un passaggio cruciale perchè da un lato rappresenta un premio significativo sul valore di borsa mentre dall’altro è la dimostrazione della crescente centralità del settore tecnologico con i pezzi forti del settore, proprio come Digital Value, che sono oramai ritenuti asset strategico dai grandi fondi di investimento.

