Il titolo che fa più rumore a Piazza Affari nella prima parte della seduta è Nexi. La quotata dei pagamenti digitali, dopo circa un’ora dall’apertura della sessione, evidenzia un ribasso dell’1,5 per cento scendendo sotto a quota 5,2 euro. Se si tiene conto che il paniere di riferimento di Piazza Affari, proseguendo con il tono interlocutorio che ha già caratterizzato le ultime sedute, si sta muovendo sulla parità, è evidente che qualcosa alle azioni Nexi sia accaduta. Tra l’altro la flessione non è neppure di quelle indolori perchè, in realtà, va a determinare un allargamento del rosso mensile che si aggiorna al 6,2 per cento.

Fermo restando che la quotata del pagamenti digitali non è di certo che si possa annoverare tra i migliori titoli nel lungo termine avendo perso il 12,2 per cento anno su anno), il calo in atto oggi può essere sfruttato in ottica speculativa. Gli strumenti a disposizione sono tanti come pure i broker. Tra i più popolari c’è eToro con il suo trading nazionale che tutti possono testare in modalità demo.

Cosa sta accadendo alle azioni Nexi in borsa

Il contesto generale in atto su Borsa Italiana è decisamente disteso grazie ai forti passi in avanti tra Usa e Cina sulla questione commerciale. Nexi, però, appare molto sottotono e questo nonostante non ci siano driver che possano giustificare vendite di questa portata. Il rosso, quindi, potrebbe essere frutto di comportamenti di tipo tecnico.

Lato fondamentale, infatti, abbiamo solo la notizia sull’aggiornamento del buyback in atto. Ieri Nexi ha infatti reso noto di aver acquistato, tra il 2 e il 6 giugno 2025, complessivamente 3.849.164 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 5,2688 euro.

Alla luce di questo aggiornamento, alla data del 6 giugno scorso, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 10.628.071 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa lo 0,86 per cento del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,2823 euro per azione, per un controvalore di 56.141.168,24 euro.

Ricordiamo che il buyback di Nexi ha avuto inizio lo scorso 21 maggio. Al momento dell’annuncio da parte del management sull’avvio del piano di acquisto di azioni proprie, il titolo registrò un apprezzamento, comportamento tipico in situazioni simili.

Cosa fare con le azioni Nexi dopo il ribasso di oggi

Se dobbiamo ragionare in termini generali, non c’è dubbio che nel momento in cui un titolo segna un ribasso, soprattutto se questo è di una certa consistenza, un faro vada accesso. Due gli atteggiamenti che si possono assumere: da un lato si può approfittare del calo per comprare a sconto, dall’altro è possibile operare in modalità short se si è convinti che il ribasso sia destinato a proseguire. In questo secondo caso meglio si prestano strumenti come i contratti per differenza che non implicano il possesso del sottostante reale.

Venendo alla situazione specifica di Nexi, lato tecnico c’è la resistenza a 5,53 euro come primo livello con cui fare i conti mentre, in caso di evoluzione al ribasso dei prezzi, il primo supporto è a 4,78 euro.

Gli analisti, dal canto loro, non sembrano essere tanto ottimisti e questo nonostante il titolo da inizio 2025 abbia registrato una flessione del 3,7 per cento e quindi sia disponibile a prezzi più vantaggiosi. Il prezzo obiettivo medio a 12 mesi su Nexi è stimato sotto i 6 euro ma quello che più conta è che per molti singoli analisti, lo spazio di upside è risicato o del tutto assente. Ad esempio c’è Barclays che vanta rating underweight e target price a 4,9 euro lasciando intendere che sia meglio sotto pesare le azioni Nexi in portafoglio perchè, rispetto ai prezzi attuali, non c’è margine di crescita. E poi non va oltre hold neppure Intesa Sanpaolo che il target price perlomeno lo fissa a 5,3 euro (un filo sopra le quotazioni attuali). Insomma la view sulle azioni Nexi sembra essere improntata alla massima prudenza e di questo è meglio tenere conto.

