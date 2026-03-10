Azioni Eni - BorsaInside.com

Dopo essere arrivato oltre la soglia dei 100 dollari al barile, il petrolio ha improvvisamente invertito la rotta, registrando una brusca correzione che sta avendo effetti immediati sui titoli energetici europei. Tra questi spiccano le azioni Eni, che stanno seguendo a ruota il movimento del greggio. Il titolo del gruppo energetico italiano segna infatti un calo dell’1,7% a 20,66 euro, posizionandosi come peggiore performance dell’intero Ftse Mib nella seduta.

La debolezza del titolo riflette il rapido ridimensionamento delle quotazioni del petrolio, dopo un rally alimentato dalla guerra in Medio Oriente. Il mercato energetico ha però reagito con altrettanta velocità al cambio di scenario, innescando prese di profitto diffuse lungo tutta la filiera petrolifera.

In borsa, i titoli oil & gas sono tra quelli che reagiscono più direttamente alle variazioni del prezzo del greggio. Non sorprende quindi che Eni si trovi oggi sotto pressione, mentre gli investitori rivalutano le prospettive di breve termine del settore energetico alla luce del brusco raffreddamento delle quotazioni del petrolio.

Il greggio scende sotto pressione: Brent e Wti in forte correzione

La correzione del petrolio è stata rapida e significativa. Dopo aver sfiorato livelli vicini ai 120 dollari al barile, il mercato del greggio ha registrato un netto ridimensionamento. I future sul Brent trattano ora intorno ai 90,3 dollari, con un calo superiore all’8%, mentre il Wti americano si muove in area 86,2 dollari, anch’esso in flessione di quasi il 9%.

A innescare la svolta è stato soprattutto il mutato clima geopolitico. Le parole del presidente statunitense Donald Trump, che ha ipotizzato una conclusione relativamente rapida della guerra con l’Iran, hanno contribuito a ridurre il premio al rischio incorporato nelle quotazioni del greggio. Nei giorni precedenti, infatti, i timori legati a un possibile blocco delle forniture energetiche avevano alimentato il rally dei prezzi.

Trump ha comunque mantenuto una linea di forte deterrenza sul fronte energetico, avvertendo che eventuali azioni iraniane volte a bloccare il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz verrebbero affrontate con una risposta militare molto più dura. Nonostante queste dichiarazioni, il mercato ha scelto di interpretare il quadro con maggiore ottimismo, puntando su una possibile de-escalation delle tensioni.

Il risultato è stato un movimento di vendite sul petrolio, che ha portato molti operatori a chiudere le posizioni speculative accumulate durante la fase di rialzo.

Perché le azioni Eni seguono il petrolio?

La reazione negativa delle azioni Eni non rappresenta una sorpresa per gli investitori. Il titolo del gruppo energetico italiano presenta infatti una correlazione storicamente elevata con l’andamento del petrolio, dato che gran parte della redditività della società dipende dal prezzo delle materie prime energetiche.

Quando il petrolio sale, le prospettive di margine per le attività upstream — cioè esplorazione e produzione — tendono a migliorare. Questo si traduce generalmente in un aumento delle aspettative sugli utili e, di conseguenza, in un sostegno per le quotazioni del titolo. Il meccanismo opposto si verifica invece nelle fasi di discesa del greggio.

Il calo del petrolio osservato nelle ultime ore ha quindi portato gli investitori a rivalutare le prospettive di breve periodo per il settore oil & gas, innescando prese di profitto sui titoli che avevano beneficiato del recente rally energetico.

Va comunque sottolineato che la struttura industriale di Eni è oggi più diversificata rispetto al passato. Accanto alle attività tradizionali legate al petrolio, il gruppo ha sviluppato negli ultimi anni una presenza crescente nel gas naturale, nelle rinnovabili e nella transizione energetica. Questa strategia contribuisce a mitigare, almeno in parte, la dipendenza diretta dalle oscillazioni del prezzo del greggio.

Nonostante ciò, nel breve termine il petrolio resta il principale driver per il titolo, soprattutto nelle fasi di volatilità come quella attuale.

Mercati ancora nervosi: petroliferi sotto osservazione

Il movimento ribassista di Eni si inserisce in un contesto di mercati finanziari ancora estremamente sensibili alle notizie geopolitiche. Le borse europee stanno tentando un rimbalzo dopo le turbolenze recenti, sostenute proprio dalla discesa del prezzo del petrolio e da un clima internazionale leggermente meno teso.

Per il settore energetico, tuttavia, la dinamica è più complessa. Se da un lato il calo del greggio riduce i timori inflazionistici e sostiene il sentiment generale dei mercati azionari, dall’altro penalizza direttamente i titoli petroliferi, che vedono ridursi il potenziale di redditività nel breve periodo.

In questo scenario, Eni si trova al centro dell’attenzione degli investitori, che stanno cercando di capire se sono dinanzi all’inizio di un nuovo ciclo ribassista delle materie prime energetiche oppure se il petrolio tornerà a salire se le notizie sul campo dovessero smentire l’auspicio di Trump sulla fine della guerra.

Tutto dipenderà dall’evoluzione del contesto geopolitico in Medio Oriente e dal conseguente equilibrio tra domanda e offerta globale di energia. Nel frattempo il titolo del Cane a Sei Zampe resta altamente sensibile ai movimenti del greggio e continua a essere utilizzato dagli operatori come proxy diretto dell’andamento del petrolio sui mercati azionari europei.

La seduta odierna lo dimostra chiaramente: con il petrolio in calo, le azioni Eni finiscono in fondo al Ftse Mib, segnando quella che per molti investitori appare come una vera resa dei conti tra quotazioni del greggio e valutazioni di borsa.

