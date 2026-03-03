Crollo Ftse Mib - BorsaInside.com

Crolla praticamente tutto su Borsa Italiana. L’intensificarsi della guerra in Medio Oriente ha infatti scatenato una nuova ondata di vendite sui mercati europei e in questo contesto lo stesso Ftse Mib ha aperto gli scambi in profondo rosso. Dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni la situazione è quella classica di panic selling: paniere di riferimento a picco del 3,4% e 44.700 punti sfondati al ribasso. È un avvio di seduta segnato dalla paura, con ordini in vendita che colpiscono in modo trasversale tutti i comparti.

Il clima è quello del risk-off più classico: petrolio in ulteriore rialzo, dollaro che si rafforza come bene rifugio, gas europeo nuovamente sopra i 50 euro al megawattora dopo il balzo record della vigilia. Il mercato sta scontando uno scenario di guerra lunga e prolungata, con possibili ripercussioni strutturali su inflazione e crescita in Europa. Nonostante la chiusura in recupero di Wall Street nella seduta precedente, i listini del Vecchio Continente non riescono a trovare alcun appiglio tecnico o fondamentale.

Il messaggio che arriva dalle sale operative è chiaro: in questa fase si riduce l’esposizione agli asset rischiosi. Il sell-off non è selettivo, ma generalizzato, e si inserisce in un contesto di forte tensione energetica. Il Brent ha toccato area 80 dollari al barile, livello che alimenta timori su una nuova fiammata inflattiva proprio mentre l’Eurozona sembrava avviarsi verso una fase di stabilizzazione dei prezzi.

39 titoli in rosso su 40: solo Lottomatica si salva

A Piazza Affari il quadro è quasi totalmente negativo: 39 titoli su 40 del paniere principale scambiano in rosso. L’unica eccezione è Lottomatica, che riesce a muoversi in controtendenza grazie ai conti 2025 giudicati solidi dal mercato. La società beneficia di una narrativa difensiva e di risultati operativi che hanno convinto gli investitori, in un contesto in cui la visibilità sugli utili diventa un fattore discriminante.

Per il resto è pioggia di vendite senza distinzione di settore. La pressione riguarda ciclici, industriali, tecnologici e finanziari. Non si tratta di prese di beneficio isolate ma di una vera e propria rotazione forzata verso la liquidità.

Il mercato teme che l’escalation militare possa trasformarsi in un conflitto regionale esteso, con impatti diretti sulle rotte commerciali e sui costi energetici. In questo scenario, la priorità degli investitori è alleggerire l’esposizione e ridurre la volatilità di portafoglio. La mancanza di compratori in grado di assorbire l’offerta amplifica i movimenti ribassisti.

Banche e industriali nel mirino: Unipol la peggiore

Le peggiori performance si registrano ancora una volta nel comparto finanziario. Unipol è la maglia nera con un calo superiore al 6%, segnale di un mercato che sta penalizzando i titoli più sensibili al ciclo economico e alla stabilità finanziaria. In scia, Mediobanca perde il 5,12%, confermando la debolezza del settore bancario in un contesto di forte avversione al rischio.

Il timore è duplice: da un lato una possibile frenata della crescita economica europea in caso di conflitto prolungato, dall’altro un ritorno di pressioni inflattive che complicherebbero il percorso di politica monetaria della BCE. Proprio nelle ultime ore il capo economista dell’istituto centrale ha avvertito che una guerra lunga in Medio Oriente potrebbe generare un picco sostanziale dell’inflazione nell’Eurozona, con effetti negativi sull’attività economica.

Male anche gli industriali e i titoli legati alla difesa e alla tecnologia. Fincantieri lascia sul terreno il 5,66%, mentre STMicroelectronics cede il 5,1%. La debolezza di STM riflette sia il clima generale di avversione al rischio sia le preoccupazioni per la domanda globale in uno scenario di rallentamento economico. Il movimento ribassista appare tecnico ma alimentato da flussi in uscita importanti.

Il denominatore comune è la fuga dagli asset percepiti come più esposti a un peggioramento macro. Il mercato non distingue tra storie di lungo periodo e dinamiche di breve: in questa fase prevale la logica della riduzione del rischio.

Panic selling o opportunità? Cosa guardare ora

Quello a cui stiamo assistendo è un classico episodio di panic selling. La combinazione di escalation militare, petrolio in rialzo, gas volatile e dollaro forte sta creando un mix esplosivo per gli asset europei. Gli investitori temono una guerra lunga, con impatti diretti su inflazione, margini aziendali e consumi.

A complicare il quadro c’è l’attesa per il dato flash sull’inflazione dell’Eurozona. Le stime indicano un indice annuale all’1,7%, stabile rispetto a gennaio, con core al 2,2%. Tuttavia, il mercato guarda già oltre: se il conflitto dovesse protrarsi e mantenere elevate le quotazioni energetiche, le prossime rilevazioni potrebbero tornare a sorprendere al rialzo.

Arrivati a questo punto la questione chiave è distinguere tra reazione emotiva e deterioramento strutturale dei fondamentali. Se lo scenario di guerra dovesse rientrare in tempi brevi, le attuali valutazioni potrebbero offrire spunti interessanti, soprattutto su titoli di qualità penalizzati in modo indiscriminato. Se invece il conflitto dovesse cronicizzarsi, con blocchi commerciali e shock energetici duraturi, la correzione potrebbe non essere ancora conclusa.

In questa fase la gestione del rischio è centrale. Riduzione della leva, diversificazione e attenzione ai livelli tecnici diventano priorità. Il mercato sta scontando il peggio, ma la visibilità resta limitata. Finché non emergeranno segnali concreti di de-escalation, la volatilità resterà elevata e Piazza Affari continuerà a muoversi in balia delle notizie geopolitiche. Per ora il messaggio è chiaro: prevale la prudenza, e il rosso domina il listino. Non c’è quindi da stupirsi se su 40 titoli del Ftse Mib ben 39 sono rossi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

