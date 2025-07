Crollo azioni Stellantis - BorsaInside.com

Ultima seduta della settimana all’insegna delle vendite per la borsa di Milano. Il Ftse Mib, impostato negativamente fin dall’avvio degli scambi, dopo circa un’ora dall’apertura sta cedendo un punto percentuale. In questo contesto ci sono quotate che fanno decisamente peggio dello stesso paniere di riferimento di Piazza Affari. E’ questo il caso delle azioni Stellantis che, mentre in corso la redazione del post, segnano un calo del 2,7 per cento a quota 8,76 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, il titolo ha raggiunto un minimo intraday a 8,71 euro per poi smussare il segno negativo. Al di là comunque di un decimale avanti o indietro, che il trend intraday sia negativo è palese. Tra l’altro a causa del crollo in atto oggi, le azioni Stellantis peggiorano ancora di più la loro performance su base mensile e annua. Rispetto a un mese ora i prezzi sono più bassi del 4 per cento ma il vero dramma è nel dato annuo con quel -52 per certo che certifica la crisi profonda del gruppo automotive.

La situazione in atto oggi sul titolo sembra essere la riedizione dello scenario di sell-off che in più di una occasione abbiamo visto negli ultimi mesi. E allora anche la domanda diventa sempre la stessa: cosa sta succedendo? Cosa fa così tanta paura ai trader da giustificare vendite così forti?

Crollo azioni Stellantis: ecco le cause

Non ci sono motivi domestici dietro alla vera e propria corsa a vendere azioni Stellantis. C’è però il contesto generale che non aiuta. Dagli Stati Uniti sono infatti arrivati segnali negativi sul possibile aumento dei dazi all’Unione Europea. Ieri sera il presidente americano Trump ha fatto sapere che lettere con avvisi tariffari sarebbero state inviate nel giro di pochi giorni a Canada ed Europa. Ma il presidente ha anche anticipato che le aliquote generali per quei paesi con cui non ci sono ancora accordi, anche senza lettere, potrebbero essere alzate al 15 per cento o al 20 per cento contro il 10 per cento attuale. Poco dopo queste dichiarazioni è arrivata l’ufficializzazione della lettera inviata al Canada con cui si informa il governo del paese che a partire dall’1 agosto su tutti i prodotti canadesi sarebbero stati imposti dazi del 35 per cento.

Ora è vero che, come afferma Simon Wiersma, Investment Manager di ING, le mosse di Trump sui dazi non sembrano più fare tanta paura al mercato che sta dando l’impressione di aver capito che le misure non avranno il terribile impatto sui commerci globali che si temeva all’inizio della Casa Bianca (la crescita potrebbe rallentare in modo leggero e l’inflazione potrebbe restare più a lungo, ma non così marcatamente come si temeva ad inizio aprile), tuttavia bisogna sempre tenere conto che una cosa è l’analisi frazionale e un’altra è la reazione della speculazione. Ed è proprio quest’ultima che sta dando l’impressione di accanirsi proprio verso quelle quotate che sono più esposte alle esportazioni negli Stati Uniti. E tra queste c’è appunto Stellantis. Ecco spiegato il motivo per cui il colosso automotive sta andando a picco: la paura dei nuovi dazi all’Europa spinge le vendite.

Cosa fare con le azioni Stellantis?

Il peggioramento del quadro su Stellantis lo si può percepire anche dalla pioggia di downgrade di target price che da inizio luglio sta interessando la quotata automotive. Nel giro di una settimana, infatti, Bank of America, Equita e JP Morgan hanno rivisto al ribasso il loro target price sulle azioni Stellantis. La più dura in assoluto è stata BofA che non solo ha ridotto in modo drastico il prezzo obiettivo portandolo a 10 euro ma ha anche tagliato il rating a neutral per affermare la propria prospettiva di prudenza. Equita, invece, ha abbassato il prezzo obiettivo a 10,5 euro ribadendo la raccomandazione hold (mantenere) mentre JP Morgan ha rivisto il prezzo target a 11 euro confermando l’indicazione di acquisto da tempo in essere.

Come si può vedere da questi aggiornamenti, quindi, il punto di vista degli analisti su Stellantis, pur essere prevalentemente negativo, appare abbastanza eterogeneo. In generale il rating medio tra i 25 esperti che ad oggi hanno copertura sul titolo è hold ma spicca la presenza pesante di due sell.

