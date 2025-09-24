Azioni Orsero - BorsaInside.com

Segmento STAR di Borsa Italiana sotto osservazione per via delle forti vendite che stanno interessando il titolo Orsero. La quotata attiva nella produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli sta registrando un ribasso del 5,35 per cento attestandosi a quota 18,07 euro dopo aver raggiunto un minimo intraday a quota 17,32 euro. Il vero e proprio tracollo che è in atto su Orsero ridimensiona la portata del guadagno che la stessa quotata aveva messo a segno fino a ieri a partire dalla seduta di borsa dello scorso 10 settembre (ovviamente con i normali momenti di assestamento). Per farsi un’idea sulla portata di questo trend è sufficiente tenere conto di due fattori: Orsero il 9 settembre chiudeva a 16,94 euro contro i 19,08 euro di ieri e la prestazione della quotata su base mensile, nonostante la batosta in atto proprio mentre è in corso la scrittura di questo articolo, resta comunque del 13 per cento.

Visto che stiamo ponendo l’accento sulle prestazioni temporali di borsa, vale anche la pena porre l’accento su altri due dati: il 46 per cento di rialzo messo a segno negli ultimi sei mesi e il 49% di verde su base annua. Tutti numeri che sono la migliore dimostrazione dello stato di salute di Orsero. E allora il crollo in atto oggi può essere unicamente dovuto alla fame di realizzi? Può che essere che tanti investitori, soddisfatti del rialzo, abbiano deciso di prendere profitto?

In realtà le cose stanno in modo diverso perchè alla base del crollo delle azioni Orsero ci sono ragioni ben precise che vediamo subito.

📈 eToro ha lanciato il trading nazionale sulle azioni italiane – clicca qui per saperne di più

First Capital ha ceduto il 2% del capitale di Orsero attraverso un ABB

Dietro al forte ribasso di Orsero c’è la notizia della cessione da parte della holding di partecipazioni finanziarie First Capital, di totali 350.000 azioni ordinarie Orsero, corrispondenti a circa l’1,98 per cento del capitale della società dell’agroalimentare.

Le azioni sono state cedute dalla controllata First Sicaf a un prezzo unitario di 17,3 euro, per un controvalore complessivo di circa 6,06 milioni di euro. La transazione è stata condotta attraverso la formula dell’accelerated book building (ABB), modalità che consente una raccolta rapida di ordini da parte di investitori istituzionali, garantendo velocità di esecuzione e contenimento del rischio di mercato. Il collocamento è stato riservato a investitori qualificati sul mercato domestico e a soggetti istituzionali all’estero.

Il prezzo di vendita incorpora uno sconto del 9,3 per cento rispetto al valore di chiusura delle azioni Orsero al termine della seduta di borsa del 23 settembre 2025, pari a 19,08 euro per azione. Una riduzione che rientra nelle prassi tipiche di operazioni di questo genere, in cui la rapidità di esecuzione e l’ampiezza della domanda potenziale giustificano un aggiustamento rispetto al prezzo di mercato.

Con questa operazione First Sicaf monetizza una parte della propria partecipazione, continuando tuttavia a mantenere un’esposizione significativa verso il gruppo ligure, che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante e una progressiva espansione internazionale. Orsero è infatti uno dei principali player europei nella distribuzione e commercializzazione di frutta e verdura fresche, con un modello integrato che spazia dall’importazione alla logistica fino alla vendita al dettaglio.

Per First Capital, l’operazione rappresenta un passo coerente con la strategia di gestione attiva del portafoglio: da un lato la valorizzazione degli investimenti realizzati, dall’altro la possibilità di liberare risorse da destinare a nuove opportunità di mercato o al rafforzamento di partecipazioni già in portafoglio.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.8/5 (1521) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.8/5 (1433) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.4/5 (1776) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.7/5 (2135) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

La view sulle azioni Orsero resta bullish

Chiariti i possibili motivi alla base delle forti vendite su Orsero, ci preme comunque precisare che, nonostante il lungo rally messo a segno dal titolo nell’ultimo anno, la view degli analisti resta bullish. Tra l’altro proprio poche settimane fa gli esperti di Intesa Sanpaolo aveva ribadito il rating buy sulla quotata alzando addirittura il target price a 26 euro dai 24,6 euro precedenti. Una simile valutazione implica un forte forte potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali. Un segnale di estrema fiducia sulla quotata.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.