Goldman Sachs ha tagliato il giudizio su Moncler da buy a neutrale, segnalando un rallentamento del settore retail e previsioni meno brillanti per la seconda metà del 2025.

Il cambio di valutazione, comunicato dall’analista Louise Singlehurst, riflette una crescente cautela nei confronti dell’intero comparto del lusso, dove i segnali di indebolimento del traffico nei negozi fisici iniziano a farsi sentire in modo sempre più evidente.

Pressione sul breve termine, resta la fiducia sul lungo periodo

Secondo Singlehurst, Moncler mantiene solide fondamenta e una prospettiva di crescita strutturale nel lungo periodo, ma nel breve lo scenario si complica. La difficoltà di confrontarsi con un secondo semestre 2024 particolarmente brillante, soprattutto sul mercato cinese, rappresenta un ostacolo concreto alla possibilità di ottenere performance superiori alla media.

La crescita in Cina nel 2024 è stata eccezionalmente forte

L’evento Moncler Genius ha dato una spinta unica ai ricavi

Il 2025 si apre con confronti più difficili da replicare

Nel secondo semestre dello scorso anno, infatti, Moncler aveva beneficiato di una forte espansione in Cina, spinta in parte dall’iniziativa Moncler Genius. Tale effetto trainante, però, non è replicabile con la stessa intensità nel 2025, rendendo più difficile mantenere il ritmo di crescita precedente.

Stime riviste al ribasso: utile operativo e ricavi in calo

Goldman Sachs ha abbassato le stime sull’utile operativo (EBIT) della società, prevedendo ora una crescita media annua del +2% tra il 2024 e il 2027, rispetto al +5% stimato in precedenza.

Anche le previsioni sui ricavi non lasciano spazio all’ottimismo: per il secondo trimestre 2025, l’istituto prevede un fatturato inferiore dell’8% rispetto al consenso di mercato, con una flessione del 4% del retail su base annua.

Valutazione stabile ma senza catalizzatori

Nonostante le revisioni al ribasso, la valutazione del titolo resta coerente con i livelli storici: Moncler viene infatti scambiata a circa 21 volte gli utili attesi per il 2026, un multiplo perfettamente in linea con la media dell’ultimo decennio, escludendo le distorsioni legate alla pandemia.

Tuttavia, secondo l’analista di Goldman Sachs, il titolo manca al momento di un vero catalizzatore che possa giustificare una nuova fase di sovraperformance.

Moncler continua quindi a essere considerato un brand solido e strategicamente ben posizionato, ma nel breve termine le condizioni macro e il contesto di mercato sembrano frenare l’entusiasmo degli investitori.

Il downgrade di Goldman Sachs non mette in discussione la solidità del marchio Moncler, ma invita alla prudenza nel breve termine. In un contesto globale in cui il lusso mostra segnali di rallentamento, anche i big del settore devono fare i conti con confronti anno su anno più impegnativi, soprattutto in mercati chiave come la Cina.

L’attesa, ora, è per segnali di rilancio più convincenti nella seconda parte dell’anno o per l’annuncio di nuove strategie in grado di riaccendere la fiducia degli analisti.

