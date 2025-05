Dividend day 19 maggio 2025 - BorsaInside.com

Il 19 maggio 2025 si prospetta come una giornata cruciale per gli investitori di Piazza Affari: è il “Dividend Day“, il giorno in cui numerose società del Ftse Mib staccheranno le cedole, distribuendo dividendi agli azionisti.

Proprio per prepararsi a questo appuntamento abbiamo pensato ad un articolo tutto focalizzato sui dividendi in stacco, sulle modalità per partecipare all’operazione e sui principali trend del Dividend Day 2025 di Piazza Affari.

La lista delle società che che staccheranno la cedola il 19 maggio 2025

Ecco alcune delle principali aziende del FTSE MIB che distribuiranno dividendi in questa data:

A2A : €0,1 per azione

: €0,1 per azione Amplifon : €0,29 per azione

: €0,29 per azione Banca MPS : €0,86 per azione

: €0,86 per azione Banca Popolare di Sondrio : €0,8 per azione

: €0,8 per azione Banco BPM : €0,6 per azione (saldo del dividendo annuale)

: €0,6 per azione (saldo del dividendo annuale) BPER Banca : €0,6 per azione

: €0,6 per azione Brunello Cucinelli : €0,94 per azione

: €0,94 per azione Diasorin : €1,2 per azione

: €1,2 per azione Eni : €0,25 per azione (quarta tranche)

: €0,25 per azione (quarta tranche) FinecoBank : €0,74 per azione

: €0,74 per azione Generali : €1,43 per azione

: €1,43 per azione Interpump : 0,33€ per azione

: 0,33€ per azione Intesa Sanpaolo : €0,171 per azione (saldo del dividendo annuale)

: €0,171 per azione (saldo del dividendo annuale) Inwit : €0,5156 per azione

: €0,5156 per azione Italgas : €0,406 per azione

: €0,406 per azione Mediobanca: €0,56 per azione

€0,56 per azione Moncler : €1,3 per azione

: €1,3 per azione Azimut : €1,75 per azione

: €1,75 per azione Moncler : €1,3 per azione

: €1,3 per azione Nexi : €0,25 per azione (prima distribuzione di dividendi)

: €0,25 per azione (prima distribuzione di dividendi) Recordati : €0,67 per azione (saldo del dividendo annuale)

: €0,67 per azione (saldo del dividendo annuale) Saipem : €0,17 per azione ordinaria

: €0,17 per azione ordinaria Tenaris : $0,56 per azione

: $0,56 per azione Unipol: €0,85 per azione

Il pagamento di tutti i dividendi staccati lunedì 19 maggio è previsto per il 21 maggio 2025 (mercoledì).

Tutti i titoli indicati in lista sono disponibili sotto forma di CFD con il broker FP Markets. Ultimamente citiamo spesso questo broker per un motivo molto semplice: è quello più competitivo sul fronte degli spread.

📈 Registrati gratis su FP Markets e fai trading con spread bassi (sito ufficiale)

Le tendenze del Dividend Day 2025

Quali sono le più importanti tendenze del Dividend Day 2025 e come fare per sfruttarle in ottica trading.

Qualche considerazione può essere fatta semplicemente guardando la lista che abbiamo stilato. Come sarà certamente balzato all’occhio dei lettori più attenti, preponderante è il peso delle banche. Nulla di cui meravigliarsi visto che, come si suole dire negli ambienti degli investitori, i titoli del settore bancario imbottiscono il Ftse Mib.

Tra i protagonisti assoluti del giorno c’è Intesa Sanpaolo che, come detto, distribuirà il saldo dividendo di 17,1 centesimi di euro per azione, dopo aver già erogato un acconto di 17 centesimi a novembre 2024, per un totale annuo di 34,1 centesimi. Considerando il prezzo medio delle azioni nel 2024, il dividend yield di Intesa si attesta su un impressionante 9,8 per cento, tra i più alti del listino.

Oltre a Intesa, il settore bancario sarà ben rappresentato nel D-Day, anche in un contesto di grande fermento per possibili operazioni straordinarie. In particolare, Banca Monte dei Paschi di Siena staccherà un dividendo di 0,25 euro dando al mercato ulteriore segnale di consolidamento dopo il ritorno alla distribuzione nel 2024.

Ancora Mediobanca, nell’ambito dell’approvazione dei conti dei nove mesi al 31 marzo, ha deliberato un acconto dividendo di 0,56 euro per azione, deciso dal consiglio di amministrazione dell’8 maggio. E poi ci saranno BPER Banca e la Banca Popolare di Sondrio che, con le rispettive cedole confermeranno di essere tra i titoli ad alto rendimento dell’universo bancario italiano.

Spostandoci al limitrofo settore del risparmio gestito, saranno protagoniste del Dividend Day 2025 del Ftse Mib Azimut e Finecobank. Sul fronte assicurativo, invece, riflettori puntati su Generali e Unipol. In particolare il colosso assicurativo friulano prosegue il suo ambizioso piano di remunerazione degli azionisti annunciato il 30 gennaio scorso durante il Capital Market Day, che prevede la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro cumulativi entro il 2027.

Cosa accadrà il giorno dello stacco dei dividendi

Il 19 maggio, giorno dello stacco del dividendo, il prezzo delle azioni citate nell’elenco verrà rettificato al ribasso di un importo pari al dividendo distribuito. Facciamo un esempio per meglio comprendere: se un’azione chiude a €10 e distribuisce un dividendo di €0,5, il prezzo di apertura il giorno successivo sarà di circa €9,5. L’aggiustamento dei valori riflette il fatto che i nuovi acquirenti non avranno diritto al dividendo appena staccato.

In generale il “Dividend Day” è destinato ad influenzare significativamente l’andamento dell’indice Ftse Mib. Poiché molte società staccano dividendi contemporaneamente, l’indice potrebbe registrare un calo tecnico, non legato a fattori economici o aziendali, ma semplicemente alla rettifica dei prezzi delle azioni.

Ad ogni modo, anche se il prezzo dell’azione dovesse diminuire, investitore riceve il dividendo, mantenendo invariato il valore complessivo del suo investimento.

Cosa fare in vista del Dividend Day del 19 maggio 2025

C’è ancora tempo prima del dividend day 2025. Lunedì prossimo saranno staccati altri dividendi ma nessuno appartenente a quotate del Ftse Mib. Proprio perchè manca oltre una settimana all’appuntamento dell’anno, gli investitori potrebbero anche potrebbero considerare l’acquisto di azioni prima dello stacco per beneficiare del dividendo.

Se invece non hanno questa intenzione possono procedere nel senso apposto ossia attendere la remunerazione degli azionisti per poi entrare su prezzi più bassi. Una alternativa all’operatività diretta sulle azioni è rappresentata dal trading con i CFD. Si tratta di strumenti derivati che non prevedono il possesso del sottostante e che consentono di fare trading sia al rialzo (long) che al ribasso (short).

Tra i broker specializzati nel trading CFD c’è FP Markets (qui la recensione). Si tratta di una piattaforma australiana regolamentato da ASIC (Australian Securities and Investments Commission) e CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), nota per offrire condizioni competitive nel trading di CFD, inclusi quelli sulle azioni.

In particolare FP Markets offre migliaia di CFD su azioni globali, tra cui quelle quotate nelle borse di Stati Uniti, Australia, Europa (compresa l’Italia) e Asia. Nell’offerta ci sono nomi come Apple, Amazon, Tesla, Meta, ma anche società minori per strategie più diversificate.

Lato operativo, il broker offre anche IRESS, una piattaforma avanzata pensata per trader attivi, con strumenti di analisi più sofisticati, accesso diretto ai mercati (DMA) e dati in tempo reale. Allo stesso tempo FP Markets MetaTrader 4 e 5, molto apprezzate per analisi tecnica, trading automatizzato (EA) e interfaccia user-friendly.

📈 Apri un conto demo gratuito per provare FP Markets

Per chi sta cercando un broker con accesso globale, piattaforme avanzate e condizioni favorevoli per il trading di CFD su azioni, FP Markets è un’opzione interessante. Tra l’altro è particolarmente adatto sia a trader alle prime armi (grazie al conto demo e alla semplicità di MT4) e sia a professionisti (grazie alla piattaforma IRESS).

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.