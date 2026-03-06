Snam - BorsaInside.com

Il consiglio di amministrazione di Snam ha reso nota la proposta di dividendo relativa ai risultati finanziari del 2025. Con l’approvazione del bilancio, la società ha indicato la distribuzione del saldo del dividendo 2026 pari a 0,1813 euro per azione, che andrà a completare la remunerazione destinata agli azionisti per l’esercizio appena concluso.

La cedola verrà staccata il 22 giugno 2026, mentre il pagamento effettivo è previsto dal 24 giugno 2026. Come di consueto, la distribuzione dovrà essere confermata dall’assemblea degli azionisti.

Quanto rende il saldo del dividendo Snam

Se si rapporta l’importo del saldo al prezzo di riferimento delle azioni Snam registrato il 4 marzo 2026 (6,364 euro), il rendimento lordo della cedola risulta pari a circa il 2,85%. Si tratta della seconda tranche del dividendo complessivo riconosciuto dalla società agli azionisti.

Nel corso del 2026, infatti, Snam aveva già distribuito un acconto dividendo di 0,1208 euro per azione, staccato nel mese di gennaio. Sommando le due componenti, il dividendo totale relativo all’esercizio 2025 raggiunge 0,3021 euro per azione.

Nel complesso, considerando sempre il prezzo di riferimento di inizio marzo, il dividend yield complessivo della società si attesta intorno al 4,75% lordo, un livello che mantiene il titolo tra quelli più seguiti dagli investitori orientati al rendimento.

Politica dei dividendi e crescita rispetto al 2024

La proposta avanzata dal board si inserisce nel percorso di remunerazione degli azionisti già comunicato al mercato negli ultimi anni. Snam ha infatti sottolineato che il dividendo complessivo per il 2026 è coerente con la politica dei dividendi del gruppo e segna una crescita del 4% rispetto a quanto distribuito nel 2024.

In sintesi, per l’esercizio 2025 gli azionisti Snam beneficeranno di:

Dividendo totale 2026: 0,3021 euro per azione

0,3021 euro per azione Saldo in pagamento a giugno: 0,1813 euro per azione

La continuità nella distribuzione e la crescita progressiva della cedola confermano la strategia della società di garantire una remunerazione stabile e prevedibile agli investitori nel lungo periodo.

