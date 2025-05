Sale il target price su Unicredit - BorsaInside.com

Ieri è stata una giornata da incorniciare per le azioni Unicredit. La big del settore bancario è infatti è volata ai massimi da 13 anni in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali. Come spesso accade dopo un rally, puntuali arrivano le prese di profitto da parte dei trader e infatti per Unicredit oggi è giorno di realizzi come si può vedere dal grafico in tempo reale. La big del settore bancario si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un ribasso dell’1 per cento a 55,44 euro. Il calo non scalfisce minimamente l’ottimo trend tenuto dal titolo nell’ultimo mese che ad oggi è pari al 20 per cento. Molto solida resta anche la progressione anno su anno che ammonta al 54 per cento.

Tutte queste percentuali positive sono espressione dell’ottimo stato di salute della banca. Eppure quando un titolo cresce tanto c’è anche un rovescio della medaglia: lo spazio per un ulteriore apprezzamento può ridursi. Senza scendere troppo nel dettaglio, si tratta anche di una semplice questione statistica: azioni che sono cresciute troppo tendono a rallentare mentre titoli più deprezzati, potenzialmente, hanno maggiore appeal.

Ebbene Unicredit sembra essere del tutto immune da questo rischio. A dirlo non siamo noi ma sono gli stessi analisti intervenuti sulla quotata di Piazza Gae Aulenti all’indomani della pubblicazione dei conti trimestrali. Tre esperti hanno preso la parola sulle prospettive della banca e tutti e tre hanno deciso di alzare ancora di più il target price in essere. Le valutazioni sono diverse (vedremo dopo nel dettaglio), tuttavia maggiore prezzo obiettivo si traduce in un più ampio potenziale di upside ed è questo ciò che conta agli occhi dei trader.

Fin dove possono salire i prezzi delle azioni Unicredit?

Sulle azioni Unicredit proprio oggi sono intervenuti gli analisti di Barclays, Morgan Stanley e HSBC. Minimo comun denominatore tra le tre valutazioni è l’aumento del target price. Ma vediamo nel dettaglio uno per uno i vari giudizi anche perchè i rating espressi sono diversi tra loro.

I più ottimisti in assoluto sono gli esperti di HSBC che sulle azioni Unicredit hanno ribadito la loro indicazione buy con target price a quota 65,5 euro. Per questi analisti non solo il titolo Unicredit è da comprare ma ha anche molto spazio per crescere ancora, e nonostante il rally dell’ultimo mese, visto che il prezzo obiettivo assegnato è più alto di 10 euro rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni.

Scendendo nell’immaginaria scala dei giudizi, ci si imbatte nel rating overweight espresso da Barclays. Anche in questo caso si tratta di una conferma della valutazione in essere, tuttavia il prezzo obiettivo è stato rivisto al rialzo a 62,5 euro. Anche in questo caso, sia pure in quantità inferiore rispetto al giudizio di HSBC, è presente un buon potenziale di upside nel raffronto con i prezzi attuali.

E per finire a chiudere il trittico di valutazioni c’è Morgan Stanley con il suo rating equalweight (anche esso frutto di una conferma) e il target price a 58 euro. Rispetto a quello di HSBC, il rating espresso dalla banca d’affari Usa è molto più prudenziale, tuttavia il prezzo obiettivo implica anche in questo caso un potenziale di rialzo.

Insomma le sfaccettature sono diverse e tutte dovrebbe essere considerate prima di andarsi a posizionare sul titolo.

L’OPS su Banco BPM resta sempre in primo piano

Sullo sfondo resta sempre la questione dell’OPS sul Banco BPM che, ora come ora, è più incerta che mai.

Nei giorni scorsi, Banco BPM ha pubblicato una trimestrale sopra le attese registrando un utile netto di 511 milioni di euro, in crescita del 37,9 per cento anno su anno. Per Piazza Meda è stato il miglior risultato di sempre e infatti i prezzi sono volati a 10,3 euro per azione. Il balzo ha oggettivamente reso l’OPS di Unicredit poco interessante. L’offerta della banca guidata da Orcel prevede infatti un concambio di 0,175 azioni Unicredit per ogni azione Banco BPM che ai prezzi correnti equivale a 9,80 euro. C’è quindi uno sconto del 5 per cento rispetto alle quotazioni attuali del titolo Banco BPM e ciò non è di certo un elemento che incoraggia le adesioni.

E infatti nelle prime due settimane di OPS le richieste presentate sono state appena 12mila ossia lo 0,011886 per cento del capitale totale. Vero è che c’è tempo fino al 23 giugno per aderire ma allo stato attuale dei fatti l’appeal verso l’OPS è quasi zero.

Inutile dire che, considerando anche l’intenzione del governo di difendere a spada tratta l’interesse nazionale con il golden power, l’OPS è davvero appesa ad un filo.

