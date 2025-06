Azioni Nexi - BorsaInside.com

La penultima seduta di borsa della settimana vede le azioni Nexi guidare il Ftse Mib grazie ad una progressione del 3 per cento a quota 5,09 euro. Tenendo conto che il paniere di riferimento di Piazza Affari sta registrando una progressione di appena lo 0,16 per cento, è evidente che la quotata dei pagamenti digitali abbia una marcia in più. Il motivo del rialzo potrebbe essere individuato nel quadro grafico del titolo. Nexi non può essere considerata una delle quotate più in vista del paniere di riferimento di Piazza Affari e, anzi, a voler essere obiettivi, il titolo sembra essere uno dei peggio performanti nel medio e lungo termine. A dirlo non siamo noi ma gli stessi numeri: -1,5 per cento l’andamento nell’ultimo e addirittura -13 per cento quello anno su anno. Molto spesso sui mercati quando un titolo presenta un andamento negativo tende a finire nel mirino dei compratori proprio per via dei prezzi accessibili. Proprio questo è ciò che potrebbe essere accaduto a Nexi nella seduta di borsa.

Ma c’è dell’altro. Analizzando infatti il flusso di notizie che riguardano la quotata ne abbiamo individuate ben due che, dal nostro punto di vista, potrebbero essere price sensitive, ossia potrebbero aver incentivato il ritorno agli acquisti sul titolo.

Cosa sta spingendo il rally delle azioni Nexi

Due diversi driver possono aver dato impulso agli acquisti sulle azioni Nexi. Da un lato abbiamo i dati del Ministero del Turismo sui pagamenti digitali dei turisti stranieri in Italia e dall’altro il recente aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie.

Vediamo nel dettaglio.

Per quello che riguarda i numeri sui pagamenti il riferimento è ovviamente al 2024. L’anno si è chiuso con dati in crescita a 20.9bn di euro, il 12 per cento in più rispetto al 2023 e il 38 per cento in più rispetto al 2022. Dal report balza subito all’occhio il fatto che siano stati i turisti provenienti dal Medio Oriente i più grandi utilizzatori dei pagamenti digitali. La pesa media pro capite per carta è stata infatti pari a 913 euro per i turisti provenienti dall’Arabia Saudita e 821 euro per quelli provenienti dagli Emirati Arabi.

A seguire in questa particolare classifica troviamo i turisti provenienti dagli Stati Uniti con pagamenti per un totale di 723 per carta. Viceversa tra le nazioni con la più alta spesa turistica in Italia nel 2024, sono gli Usa a detenere il primo posto con il 18,3% della spesa totale mentre a seguire ci sono Germania con il 13 per cento e Francia con il 7,8 per cento.

Per quello che invece riguarda il piano di aggiornamento di azioni proprie, nei giorni scorsi Nexi ha reso noto di aver acquistato oltre 10,5 milioni di azioni proprie nel periodo compreso tra il 16 e il 20 giugno. Gli acquisti sono stati effettuati in attuazione del programma di acquisto di azioni proprie.

Il prezzo medio ponderato è stato pari a 4,89 euro per un controvalore di circa 52 milioni di euro.

Gli aggiornamenti sui buyback spesso possono dare luogo a più visibilità sul titolo interessato. Alle azioni Nexi sembra proprio essere accaduto questo.

Cosa pensano gli analisti su Nexi

Per dovere di cronaca dobbiamo comunque evidenziare che se da un lato c’è in atto ritorno dell’appeal sulle azioni Nexi (dovuto probabilmente ai due fattori indicati) dall’altro la view degli analisti sul titolo continua a restare molto fredda. Attualmente ci sono 17 analisti che coprono il titolo con un rating medio accumulate. Si tratta di una valutazione che si potrebbe collocare a metà strada tra un buy e un neutral. Il target price medio è pari a 6,96 euro ben il 41 per cento in più rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni. Un’asta messa così in alto, implica un buon potenziale di upside.

Tra i giudizi più recenti che sono arrivati sulle azioni Nexi ci sono ilo neutrale di Intesa Sanpaolo con target price a 6 euro e l’underweight espresso dagli analisti di Barclays con target price a 4,9 euro (più basso dei prezzi attuali).

