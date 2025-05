Dividendi 19 maggio 2025 Borsa Italiana - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede le principali borse europee aver aperto la settimana con segni negativi, Piazza Affari, come era ampiamente prevedibile, sta risentendo in modo significativo dello stacco dei dividendi da parte di diverse società quotate.

Il Ftse Mib, in particolare, sta subendo un duro contraccolpo evidente a causa delle cedole staccate oggi. Secondo quanto riportato da alcune agenzie finanziarie, l’impatto dello stacco dividendi sull’indice milanese si aggira tra l’1,7 per cento e l’1,8 per cento, contribuendo in larga parte al segno negativo presente nella prima parte della giornata.

Lo stacco del dividendo rappresenta un evento altamente impattante per i mercati in quanto incide direttamente sulla performance degli indici. Infatti quando una società distribuisce il dividendo, il valore dell’azione si riduce proporzionalmente, influenzando l’andamento complessivo dell’indice in cui è inclusa. Se si tiene conto che le cedole del solo Ftse Mib in stacco oggi sono ben 24, si può comprendere perchè dopo circa mezzora dall’apertura degli scambi il paniere di riferimento di Piazza Affari sta segnando una contrazione dell’1,3 per cento.

La situazione sul Ftse Mib nel Dividend Day 2025

Come abbiamo accennato in precedenza sono 24 le società quotate sul Ftse Mib alle prese con lo stacco della cedola. A livello settoriale la rappresentanza più ampia è quella delle banche. Da Intesa Sanpaolo (che stacca il saldo sul dividendo) a Banco BPM passando per Monte dei Paschi, BPER, la Banca Popolare di Sondrio e Mediobanca (che stacca l’acconto sul suo dividendo), oggi si sta assistendo ad una vera e propria pioggia di cedole da parte delle banche.

Inevitabili i contraccolpi sull’andamento dei prezzi. Tra i principali protagonisti spicca BPER Banca, che mette a segno un rialzo del 4,66% portandosi a 7,59 euro, in deciso progresso rispetto ai 7,252 euro del prezzo di chiusura di venerdì 16 maggio, già rettificato per il dividendo di 0,6 euro per azione. Un segnale di fiducia da parte degli investitori, che premiano il titolo anche in un contesto tecnico come quello dello stacco della cedola.

Positiva anche la performance del Monte dei Paschi di Siena, che avanza del 3,88% a 7,495 euro, confermandosi tra i titoli più dinamici della giornata. Il rialzo testimonia un sentiment favorevole sul comparto bancario, che continua a essere osservato con interesse dagli operatori per la solidità dei bilanci e la redditività derivante dal contesto attuale dei tassi.

Fuori dal settore bancario registriamo il +2 per cento di Saipem che scambia a 2,122 euro, rispetto ai 2,08 euro della chiusura di venerdì 16 maggio (prezzo depurato del dividendo di 0,17 euro).

Anche per quello che riguarda i segni rossi, in evidenza ci sono proprio le quotate alle prese con lo stacco della cedola. Brunello Cucinelli è in calo del 3 per cento a 108,5 euro mentre Moncler sta perdendo il 2,75 per cento a 55,84 euro.

Su tutte le quotate che abbiamo citato nell’articolo è possibile investire sia in modo diretto (comprando azioni) che attraverso strumenti derivati come i CFD.

