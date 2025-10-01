Azioni Eni - BorsaInside.com

Significativo spunto per le azioni Eni nella seduta di metà settimana. Il colosso del settore energetivo, infatti, ha annunciato l’acquisizione di un nuovo blocco esplorativo nell’offshore ivoriano mentre parallelamente l’amministratore delegato Claudio Descalzi, intervenendo all’Energy Summit 2025, ha annunciato che l’obiettivo del prossimo triennio è arrivare a 20 milioni di tonnellate di GNL. Queste due novità irrompono in un contesto di mercato alquanto fiacco per i titoli del settore petrolifero. Nella giornata di ieri, infatti, tutto il comparto si è mosso al ribasso in scia alle indiscrezioni sul possibile aumento della produzione di greggio da parte dei paesi dell’OPEC+.

E così potrebbe non essere un caso se le azioni Eni, in un contesto generale che vede il Ftse Mib lasciare sul parterre lo 0,2 per cento, avanzano nello 0,44 per cento a quota 14,93 euro. Ricordiamo che nell’ultimo mese Eni ha perso il 2 per cento proprio per effetto del clima di forte incertezza che caratterizza le quotazioni petrolifere. Una situazione non allarmante visto che la performance di Eni da inizio anno resta comunque positiva per il 10 per cento.

Il punto è ora capire in che misura gli assist cui abbiamo fatto cenno ad inizio articolo siano in grado di condizionare l’andamento prossimo del titolo.

Eni rafforza la sua presenza in Costa d’Avorio

Eni continua ad ampliare il suo raggio d’azione in Africa occidentale con la firma di un nuovo contratto di esplorazione con il Ministero delle Miniere, del Petrolio e dell’Energia della Costa d’Avorio. L’intesa riguarda il blocco offshore CI-707, situato nel bacino sedimentario ivoriano, e prevede un periodo esplorativo che potrà estendersi fino a nove anni.

L’area in concessione copre circa 2.926 chilometri quadrati e si trova a profondità marine comprese tra i 1.000 e i 3.000 metri. Dal punto di vista geologico, il blocco mostra caratteristiche affini a quelle del CI-205, dove nel marzo 2024 il gruppo italiano ha annunciato la significativa scoperta di Calao, confermando il potenziale energetico della regione.

Con questa operazione, la compagnia del Cane a sei zampe consolida ulteriormente la propria presenza nel paese africano, dove è attiva dal 2017.

L’espansione in Costa d’Avorio è stata citata dallo stesso numero uno del Cane a sei zampe Claudio Descalzi nel corso del suo intervento all’Energy Summit 2025.

Riferendosi alla produzione di Gnl, il manager ha ricordato che Eni è partita a 2-3 milioni di tonnellate di Gnl e ora è arrivata già a 14 tonnellate. Ma il cammino è solo all’inizio e nei prossimi tre anni obiettivo è arrivare a 20 milioni di tonnellate.

Il top manager ha quindi ricordato che l’azienda è attualmente impegnata su più fronti: dai progetti in Africa – in Costa d’Avorio e in Congo – fino a Vaca Muerta, in Argentina, e negli Stati Uniti, dove un’iniziativa strategica è attesa al via nel 2028. Riferendosi proprio al mercato americano Descalzi ha quindi sottolineato il ruolo cruciale della diversificazione. Secondo il manager gli Stati Uniti sono un’area di grande crescita e se ci saranno nuove opportunità che siano in grado di garantire margini sostenibili e la possibilità di portare gas in Europa con convenienza, allora il Cane a Sei Zampe sarà pronto a coglierle.

Tirando le somme, l’accordo sul blocco CI-707 conferma dunque la centralità della Costa d’Avorio nella strategia di sviluppo di Eni, che, più in generale e come ricordato dallo stesso Descalzi all’Energy Summit 2025, punta a rafforzare il portafoglio di risorse energetiche a livello globale, con un occhio particolare alla sicurezza degli approvvigionamenti per l’Europa.

Cosa fare in borsa con le azioni Eni?

Non ci sono dubbi sul fatto che il rialzo in atto oggi sulle azioni Eni sia un buon segnale. Per adesso i prezzi si stanno scontrando con il muro dei 15 euro che non è stato ancora varcato. Se dovesse esserlo, allora si potrebbe avere un chiaro segnale rialzista anche perchè, allargando lo spettro di osservazione, va tenuto conto che a quota 15,39 euro c’è una prima importante resistenza. Questo potrebbe essere l’obiettivo finale nel caso in cui dovesse essere attivata una fase rialzista. Al ribasso, invece, occhio a quota 14,78 euro la cui violazione potrebbe anche aprire la porta ad una discesa su livelli più bassi.

Situazione quindi in evoluzione con l’andamento del prezzo del petrolio che non aiuta (e non aiuterà se dovessero essere confermate le voci di un aumento della produzione al prossimo summit dell’OPEC+ in programma il 5 ottobre) e i segnali arrivati da accordi o obiettivi sulla produzione di Gnl che invece sono positivi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.