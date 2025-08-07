Azioni doValue - BorsaInside.com

Impressionante pioggia di acquisti sulle azioni doValue a metà mattinata. Il titolo, subito sugli scudi fin dal primo minuto di scambi, si sta avvicinando al giro di boa con un balzo del 16 per cento a quota 2,83 euro. Proprio grazie a questo verde così intenso, doValue si porta su un +15 per cento rispetto ai valori di un mese fa ma soprattutto su un +103 per cento da inizio anno. Una situazione che definire euforica sarebbe riduttivo...almeno a prima vista. In realtà, infatti, la quotata ha accelerato solo a partire dalla scorsa primavera dopo che a novembre era precipitata fino a poco più di 1 euro per effetto di un profondo ritracciamento dai valori di un anno fa a oltre 3,15 euro (e infatti, a dimostrazione di questo trend c’è proprio il -10 per cento che colora ancora la prestazione anno su anno).

Ma lasciamo perdere il passato e concentriamoci solo sulla situazione attuale: perchè le azioni doValue sono sulla cresta dell’onda? Cosa sta spingendo tanti investitori che non avevano mai assunto posizione su questo titolo a mettersi in fila a comprare?

Ovviamente niente è un caso e dietro al boom delle quotazioni c’è la pubblicazione dei conti semestrali che evidentemente risultano essere molto apprezzati dal mercato. Ora doValue sarà si un titolo secondario (è quotato sullo STAR) tuttavia, la sua dinamica è la dimostrazione di quanto importanti siano i risultati di una quotata per l’evoluzione del suo trend di borsa. Una correlazione quella tra conti e andamento dei prezzi che ora è alla base anche del trading nazionale di eToro.

La semestrale di doValue fa impazzire i trader

doValue ha chiuso il primo semestre 2025 con risultati in netta crescita, superando uno degli obiettivi annuali fissati per il 2025. Più nello specifico la società ha registrato ricavi lordi pari a 281,24 milioni di euro, con un incremento del 31,6 per cento rispetto ai 213,7 milioni messi a segno nello stesso periodo del 2024.

Ancora meglio è andata alla marginalità con il margine operativo lordo (MOL) che è salito a 99,13 milioni di euro, in progressione del 47,2 per cento rispetto ai 67,36 milioni dello scorso anno. Di conseguenza, la marginalità operativa di doValue è passata dal 31,5 per cento al 35,2 per cento.

Anche l’utile netto rettificato ha mostrato un netto miglioramento, attestandosi a 11,95 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 6,93 milioni registrati nel primo semestre 2024.

In questa corsa a fare molto meglio dei precedenti risultati comparabili, la dinamica dell’utile netto batte tutti. La quotata allo STAR ha infatti registrato ricavi per 11,95 milioni di euro, rispetto ai 6,93 milioni messi a segno nei primi sei mesi dell’anno.

Infine, per quello che riguarda il debito, l’indebitamento netto ha evidenziato una flessione a 484 milioni di euro rispetto ai 514,4 milioni di inizio anno mentre il Gross Book Value in gestione è ammontato a 140,77 miliardi di euro.

Tirando una prima conclusione, è palese che i conti semestrali di doValue, sotto tutti i punti di vista, abbiano fatto meglio delle stime.

Cosa sta piacendo così tanto ai trader

Focalizzando l’attenzione su quegli elementi che potrebbero essere stati colti dai trader più rialzisti, ci certo l’annuncio del management sul superamento del target annuale di nuovi mandati, inizialmente fissato a 8 miliardi di euro, e l’innalzamento dell’obiettivo a oltre 12 miliardi è di certo una notizia positiva. Tra l’altro doValue ha già concluso 11 miliardi di euro di Gross Book Value da nuovo business, avvicinandosi con largo anticipo al traguardo prefissato per tutto il 2025.

Insomma rispetto a società che, nella migliore delle ipotesi, alzano le stime sull’esercizio in corso, doValue fa ancora meglio annunciando che gli obiettivi sono stati già raggiunti.

Arriva anche l’aggiornamento sulle stime per l’esercizio 2026

Non basta perchè oValue ha anche aggiornato le proprie previsioni per il 2026. I vertici della quotata, a seguito dell’accordo Coeo, ora vede i ricavi aggregati in area 800 milioni di euro e un margine operativo lordo attorno ai 300 milioni di euro, con una leva finanziaria pari a circa 2,2 volte.

Quindi non solo le stime per il 2025 sono forti, ma anche le prospettive per il 2026 sono molto toniche.

