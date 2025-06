Azioni Technoprobe SpA - BorsaInside.com

In una seduta di borsa caratterizzata da un avvio di scambi molto titubante (il Ftse Mib sta perdendo mezzo punto percentuale), è sugli indici secondari che è il caso di dare un occhio per riuscire a trovare più dinamismo. Tra le Mid Cap a spiccare è il rialzo di oltre il 7 per cento delle azioni Technoprobe SpA. La quotata è stata travolta da una pioggia di acquisti fin dal primo minuto di scambi e ora quota a 7,3 euro. Per chi non la conoscesse Technoprobe SpA è una società attiva nella progettazione e produzione di interfacce elettro-meccaniche che opera in un settore di mercato complementare a quello dei semiconduttori e della microelettronica.

Ma come sta spingendo il rally? Il titolo sarà pure quotato tra le Mid Cap ma i meccanismi che portano alla base di un rialzo sono sempre i medesimi delle quotate del più blasonato Ftse Mib a partire dalle valutazioni favorevoli da parte degli analisti. E dietro al rally di Technoprobe c’è proprio un giudizio positivo espresso nel caso specifico da Deutsche Bank. Prima di analizzare più nel dettaglio la valutazione degli esperti tedeschi, ricordiamo che ora stiamo parlando di un titolo secondario ma il principio è sempre lo stesso e quindi in caso di rialzo di un titolo c’è da approfittarne anche perchè ora con broker come eToro si può fare trading sulle azioni italiane senza costi di conversione.

Per Deutsche Bank le azioni Technoprobe diventano da comprare

Nel corso dell’ultimo mese le azioni Technoprobe hanno registrato una progressione di oltre il 20 per cento. Da inizio anno il rialzo è stato invece del 23 per cento mentre anno su anno spicca un rosso del 21 per cento. Siamo dinanzi alla classica situazione a doppia faccia con da un lato un andamento nel lungo termine negativo e dall’altro la presenza di un forte ribalzo nel breve periodo.

E’ proprio in questo contesto che si colloca la decisione di Deutsche Bank di alzare il rating a buy e quindi di consigliare l’acquisto. Se alcuni trader alla luce proprio del rimbalzo messo a segno dalla quotata da inizio 2025 avessero pensato di tirare i remi in barca, con la valutazione della banca tedesca possono ora guardare tutto con maggiore ottimismo.

Anche perchè lo stesso target price è stato portato da 6,3 euro a 9 euro andando a definire un potenziale di upside molto consistente.

Ricapitolando: per Deutsche Bank le azioni Technoprobe non sono più da mantenere (hold) ma da comprare anche perchè hanno spazio per salire di quasi euro rispetto ai prezzi attuali. Niente male.

Con questo upgrade di rating e di target price, Deutsche Bank non solo si allinea al giudizio espresso nelle scorse settimane da Equita sim ma fa addirittura meglio. Anche per gli analisti italiani Technoprobe è da comprare ma il potenziale di upside è più basso essendo il target price fissato a 8 euro.

Ad ogni modo per chi dovesse cercare un titolo minore interessante, Technoprobe è da tenere d’occhio anche perchè oltre agli analisti che abbiamo citato, volendo andare ancora più a ritroso nel tempo, c’è anche la valutazione di Mediobanca che con il suo outperform a maggio riconosceva che la Mid Cap potesse fare meglio del settore di riferimento.

A prescindere dal caso specifico di Technoprobe, ricordiamo ai lettori che i rating espressi dagli esperti sono sempre un assist per fare trading. Direttamente comprando azioni ma anche in modo indiretto con strumenti derivati come i contratti per differenza che permettono di operare al rialzo (long) e anche ribasso (short) sfruttando tutti i cambi di direzione.

