Tutto il Ftse Mib è in balia delle vendite nell’ultima seduta settimanale di scambi. Il paniere di riferimento di Piazza Affari è stato immediatamente bersagliato dai rossi fin dal primo minuto di scambi arrivando a registrare, dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni, una passivo di oltre il 2 per cento. Tra i titoli che stanno appesantendo più di tutti l’economia complessiva del paniere di riferimento ci sono Leonardo, Prysmian e Banca Mediolanum, tutte e tre con ribassi superiori al 3 per cento. Non è però tanto questo aspetto a preoccupare gli osservatori quanto il fatto che non sia presente un solo titolo in verde! Ciò lascia intendere una sola cosa: non è in atto alcuno spostamento tra settori (ad esempio si vendono le banche per ripiegare sulle utility) ma piuttosto una generalizzata, e a tratti anche disordinata, fuga dalle azioni. Perchè sta avvenendo tutto questo?

Di certo il sentiment dell’ultima settimana non è stato tra i più ottimistici. Dopo il ribasso registrato lo scorso venerdì per effetto delle minacce di Trump alla Cina e il conseguente ritorno dello spettro di guerra commerciale, il clima sui mercati globali era già decisamente peggiorato. Ebbene in questo contesto ha fatto oggi irruzione la notizia della crisi di alcune banche regionali americane. Risultato di questa concomitanza di eventi è appunto il crollo a picco del Ftse Mib.

Una situazione che, come sempre, potrebbe indurre i trader più esperti anche ad entrare sul mercato comprando azioni a prezzi più bassi rispetto a quelli dei giorni scorsi. Strategia sempre legittima ma ora più che mai, forse, è meglio mettere in primo piano anche la prudenza perchè la situazione è in evoluzione imprevedibile.

Crollo Ftse Mib: quasi sono i motivi

Dopo giorni di volatilità legata ai timori geopolitici e alle incertezze economiche, la bomba che ha mandato a gambe all’aria il Ftse Mib è arrivata dagli Usa dove due istituti regionali hanno comunicato maxi-perdite legate a frodi sui prestiti. Sebbene le cifre in gioco non siano comparabili a quelle dei grandi crack del passato, l’episodio ha riacceso le paure di una crisi di fiducia nel sistema del credito locale americano.

Gli investitori, già nervosi per il rischio di shutdown del governo statunitense e per il deterioramento dei rapporti commerciali tra Washington e Pechino, hanno reagito scappando dalle banche e rifugiandosi nei vari asset rifugio. E’ in questo contesto che il Ftse Mib è stato sommerso dalle vendite. Se nelle prime battute degli scambi sono state le banche a registrare i rossi più ampi, successivamente le vendite hanno travolto anche risparmio gestito e industriali.

In pratica il mix di instabilità bancaria, incertezza politica e tensioni geopolitiche ha finito con l’innescare una correzione generalizzata con gli investitori che guardano ora con apprensione ai prossimi dati macroeconomici, agli sviluppi sul fronte creditizio e alle possibili novità che potrebbero arrivare nel fine settimana dal fronte geopolitico, temendo che il recente scossone possa essere solo l’inizio di una nuova fase di fragilità dei mercati globali. Ed è probabilmente proprio per questo motivo se a differenza delle altre volte in cui al crollo di un certo settore corrispondeva il rifugio in uno più sicuro (solitamente quello delle utilities) in questo caso non si sta verificando nulla di tutto questo. E infatti il Ftse Mib è del tutto tinto di rosso, senza alcun segno verde.

