Giornata di grande euforia per le borse europee compresa Borsa Italiana. Dopo circa due ore dall’avvio degli scambi il Ftse Mib sta segnando una progressione dell’1,6 per cento a quota 39.990 punti grazie ai forti acquisti che stanno caratterizzando tantissimi titoli come STM, Stellantis e Iveco, e nonostante la decisa correzione in atto sulle azioni Leonardo. L’intensità del buy in atto a Piazza Affari è così forte da aver spinto il Ftse Mib fino ad un massimo intraday ad oltre 40mila punti.

C’è euforia sui mercati e tra gli addetti ai lavori. Ovviamente non è un caso visto che dietro al rally in atto sui mercati del Vecchio Continente c’è la notizia dell’accordo commerciale tra Usa e Cina. L’intesa, come vedremo nel prossimo paragrafo, se non risolve definitamente la guerra commerciale tra le due super-potenze, comunque ridimensiona tantissimo lo scontro in atto da inizio aprile sui dazi.

Cosa prevede l’accordo tra Usa e Cina sui dazi

In una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca, Usa e Cina hanno annunciato l’avvio di una distensione commerciale dopo oltre un mese di guerra sui dazi. Le due superpotenze hanno deciso di sospendere reciprocamente una parte significativa dei dazi imposti nelle scorse settimane e di avviare un dialogo strutturato volto alla stabilità economica globale.

L’intesa è stata il risultato di un incontro bilaterale tenutosi a Ginevra e prevede che, a partire dal 14 maggio, gli Stati Uniti sospendano per un periodo iniziale di 90 giorni ben 24 punti percentuali dei dazi aggiuntivi sui beni importati dalla Cina — comprese le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao — lasciando in vigore solo la tariffa del 10 per cento. Saranno inoltre del tutto revocati i dazi aggiuntivi stabiliti con gli Executive Orders 14259 e 14266 che vennero introdotti l’8 e il 9 aprile.

Parallelamente la Cina ha accettato di sospendere in modo speculare i propri dazi aggiuntivi sui prodotti statunitensi, riducendo le tariffe dal 125 per cento al 10 per cento e eliminando del tutto le misure introdotte con le Announcements No. 5 e No. 6 del 2025. Annullate anche le contromisure non tariffarie adottate da Pechino a partire dal 2 aprile scorso.

L’intesa riduce i dazi americani dal 145 per cento a circa il 30 per cento complessivo e quelli cinesi dal 125 per cento al 10 per cento e rappresenta un’inversione di tendenza dopo mesi di crescente tensione commerciale.

Per gli analisti l’accordo raggiunto non è solo una tregua ma l’avvio di un nuovo percorso di cooperazione economica strutturata anche perchè è stato creato un meccanismo permanente di dialogo economico bilaterale che prevede incontri bilaterali tra le parti. Per gli Stati Uniti, parteciperanno il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Rappresentante per il Commercio Jamieson Greer; per la Cina, sarà coinvolto direttamente il Vicepremier He Lifeng.

Le migliori azioni su Borsa Italiana all’indomani dell’accordo tra Usa e Cina

L’accordo tra Stati Uniti e Cina è stato accolto positivamente dai mercati finanziari globali con i trader che giustamente vedono nella de-escalation un segnale rassicurante in un contesto economico internazionale caratterizzato da incertezze geopolitiche, inflazione e instabilità monetaria. L’intesa può riequilibrare gli scambi internazionali e rilanciare la cooperazione tra le due più grandi economie del pianeta. Di certo sta facendo tornare il sereno anche a Piazza Affari dove ad essere premiate sono soprattutto quelle quotate che nelle scorse settimane avevano pagato più di tutte la tensione commerciale.

Non è quindi un caso se a guidare il Ftse Mib siano titoli come STM e Stellantis con la prima che avanza del 5,8 per cento a 22,45 euro e la seconda in rialzo del 5,6 per cento a 9,24 euro. Proprio queste due quotate negli ultimi mesi avevano pagato tantissimo l’introduzione dei dazi Usa essendo molto legate alle esportazioni negli Stati Uniti. Con il recupero di oggi, le azioni STM portano il verde accumulato nell’ultimo mese al 28 per cento pur restando in calo di oltre il 40 per cento su base annua. Stellantis, invece, porta invece il verde mensile al 22 per cento ma resta in ribasso del 54 per cento anno su anno. Nel caso della quotata automotive, però, a pesare non è stata solo la guerra commerciale ma anche la crisi dell’industria auto e quella interna alla stessa società.

Ad ogni modo, il rialzo delle azioni Stellantis e STM è comunque un movimento che riaccende l’appeal sui due titoli riattivando le occasioni operative.

