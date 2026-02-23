Mentre l’attenzione dei media generalisti resta focalizzata sui venti di guerra e sulle commesse militari, nelle sale operative di Londra e New York si sta consumando una rotazione molto più sottile su Leonardo. Il titolo, dopo una corsa che lo ha visto protagonista assoluto nell’ultimo anno, non sta mostrando i classici segnali di “esaustione” del trend. Al contrario, il comportamento del prezzo suggerisce che siamo di fronte a una fase di rivalutazione fondamentale che va ben oltre il settore della difesa tradizionale.

La divergenza tra il prezzo e la narrativa comune

Solitamente, dopo rialzi a doppia cifra, i titoli ciclici subiscono prese di beneficio violente non appena la notizia principale viene digerita dal mercato. Leonardo, invece, sta disegnando una base tecnica estremamente solida sopra i precedenti massimi. Questa resilienza indica che gli investitori non stanno più comprando il titolo solo come “rifugio” geopolitico, ma come scommessa tecnologica.

Il focus degli acquisti istituzionali si sta spostando sulla divisione Cyber & Security e sulle attività spaziali. Questi comparti, storicamente considerati marginali rispetto agli elicotteri o all’elettronica per la difesa, stanno iniziando a generare margini che il mercato non aveva previsto. La capacità del titolo di assorbire le vendite ogni volta che si avvicina ai supporti chiave è il segnale che il “fair value” percepito dai grandi gestori si è spostato verso l’alto.

Il segnale nascosto nel settore dello Spazio

C’è un elemento che il consenso non ha ancora pienamente integrato nei modelli di valutazione: la posizione dominante di Leonardo nell’economia spaziale europea attraverso le sue partecipate. In un momento in cui gli investimenti in satelliti e comunicazioni sicure stanno diventando prioritari per i governi, Leonardo agisce come un gatekeeper tecnologico.

Il prezzo delle azioni sta riflettendo una diminuzione del “premio di rischio”: se prima il mercato applicava uno sconto per via della complessità della struttura aziendale, oggi sta premiando la nuova efficienza operativa e la pulizia del bilancio. Non è un caso che il titolo mostri una forza relativa superiore rispetto ai competitor diretti europei: Leonardo non sta solo seguendo il settore, sta guidando il cambiamento della percezione degli investitori verso le aziende industriali ad alta tecnologia.

Cosa osservare per capire la prossima mossa del titolo

La vera sfida per Leonardo sarà la rottura definitiva dei livelli di resistenza psicologica che hanno frenato la corsa nelle ultime settimane. Se il titolo riuscirà a consolidare sopra queste soglie senza un aumento della volatilità, avremo la conferma che il mercato sta prezzando uno scenario di crescita degli utili strutturale per i prossimi tre-cinque anni.

L’investitore intelligente dovrebbe chiedersi: stiamo guardando a un’azienda che produce sistemi d’arma o a un gigante tecnologico che gestisce i dati e la sicurezza del futuro? La risposta a questa domanda è già scritta nel modo in cui il titolo reagisce alle piccole correzioni di mercato. Il silenzio del prezzo, a volte, è più eloquente di un annuncio ufficiale.

