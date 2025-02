Immatricolazioni Stellantis - BorsaInside.com

Segno negativo sulle azioni Stellantis nella seconda seduta della settimana. Il titolo automobilistico sta lasciando sul parterre lo 0,4 per cento a 13,4 euro. Stellantis sta facendo peggio di un Ftse Mib attestato su un verde dello 0,1 per cento ma nettamente meglio di tante altre quotate che segnano cali superiori al punto percentuale. Come si può vedere dal grafico in basso, la flessione delle azioni STLA non impatta più di tanto sulla performance a un mese della quotata che resta positiva per oltre il 4 per cento. Il rosso odierno, ovviamente, consolida il ribasso di oltre il 45 per cento registrato anno su anno.

Tornando alla seduta di oggi, il ribasso in atto sul titolo può essere messo in relazione con i dati sulla immatricolazioni auto in Europa nel mese di gennaio. Ancora una volta il mercato si è mosso negativamente e per l’ennesima volta Stellantis ha fatto peggio del settore. Il trend sulle vendite auto resta quindi quello già tracciato nei mesi scorsi: in Europa le vendite non riescono a decollare ma la casa automobilistica italo-francese riesce sistematicamente a fare peggio del mercato.

Crollano le immatricolazioni auto di Stellantis in Europa

Il ribasso in atto su Stellantis riflette le difficoltà del settore automobilistico in Europa, come evidenziato dai dati pubblicati dall’ACEA (Associazione Europea dei Produttori di Automobili).

Nel mese di gennaio 2025, le immatricolazioni di automobili nell’Unione Europea sono scese a 831.201 unità, segnando una contrazione del 2,6 per cento rispetto alle 853.249 vetture registrate nello stesso mese del 2024. In questo contesto di mercato negativo, Stellantis ha subito un calo particolarmente marcato: le vendite del gruppo hanno registrato una flessione del 17,9 per cento fermandosi a 133.506 vetture vendute nel mese. Ancora una volta, quindi, in un contesto di mercato negativo, Stellantis continua a fare peggio e questo continua ad essere un segnale preoccupante.

Proprio perchè la performance è stata peggiore di quella del settore, ecco che la quota di mercato di Stellantis in Europa ha subito una contrazione al 16,1 per cento, dato che riflette il difficile avvio dell’anno per il colosso automobilistico. Il forte calo delle immatricolazioni della casa italo-francese è legato al rallentamento della domanda, alle nuove regolamentazioni ambientali e alle sfide legate alla transizione verso la mobilità elettrica.

Gli investitori rimangono in attesa di segnali di ripresa per il comparto automotive, mentre il mercato osserva attentamente le strategie che Stellantis metterà in atto per recuperare terreno nei prossimi mesi.

Azioni Stellantis solo da mantenere per tanti analisti

La situazione di incertezza che caratterizza le azioni Stellantis è ben fotografata dalle tante valutazioni neutrali che di recente sono state espresse sulla quotata. Senza andare troppo indietro con il tempo, tra fine gennaio e inizio febbraio Equita, Berenberg, Intesa Sanpaolo e HSBC hanno confermato il rating hold sulla quotata automotive con target price che spaziano dagli 11,5 euro di HSBC (il più basso, frutto tra l’altro di un downgrade) e i 14,5 euro di Equita (anche in questo caso frutto di una revisione al ribasso).

Tenendo conto di quella che è l’attuale quotazione di STLA, il prezzo obiettivo più avanzato, quello assegnato dalla sim milanese, implica un discreto potenziale di upside. Un’indicazione incoraggiante anche se il rating hold suggerisce unicamente di mantenere le azioni in portafoglio senza aumentarne il peso o addirittura comprare.

In questo contesto, il migliore approccio sulle azioni Stellantis potrebbe essere unicamente di tipo speculativo. Strumenti come i citati CFD possono essere utili.

