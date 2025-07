Azioni Italgas - BorsaInside.com

Prosegue a Piazza Affari la stagione delle trimestrali e tra i conti in uscita oggi ci sono stati quelli di Italgas. In un contesto generale in cui i trader stanno avendo reazioni estreme in scia all’ufficializzazione di varie relazioni trimestrali (le azioni STM stanno andando a picco mentre le Saipem sono in forte rialzo), il movimento di Italgas è forse l’emblema della moderazione. La quotata, infatti, dopo circa un’ora dall’avvio della seduta, registra una progressione di appena lo 0,35 per cento a quota 7,14 euro. Il rialzo conferma il trend piatto del titolo su base mensile. Tra effetto post-trimestrale nullo e andamento senza scossoni nell’ultimo mese, la tentazione di liquidare le azioni Italgas come scarsamente interessanti può essere molto forte.

In realtà andrebbe tenuto presente che, rispetto a un anno fa, i prezzi di Italgas sono più alti del 72 per cento mentre quelli da inizio anno sono a +54 per cento. Insomma classica quotata che è cresciuta tanto nel lungo termine ma che sul medio termine ha decisamente rallentato il passo. Stando a quello che si può vedere nella sessione odierna di borsa, la semestrale non sembra proprio aver dato alcuna spinta al titolo. Tuttavia, prima di effettuare qualsiasi scelta di trading, andrebbe comunque esaminata. Tra l’altro ora operare sulle azioni Italgas è molto più conveniente grazie al servizio di trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro e quindi perchè perdere l’occasione rappresentata dall’effetto trimestrale?

Forte balzo in avanti per i ricavi semestrali di Italgas

La prima buone indicazione della semestrale Italgas arriva dai ricavi che al termine del secondo trimestre 2025 risultavano pari a 1,13 miliardi di euro (versione adjusted) in aumento del 29,2 per cento rispetto agli 872,3 milioni messi a segno nel primo semestre 2024. Boom anche per il margine operativo lordo adjusted che al 30 giugno 2025 risultava essere attestato a 857,5 milioni di euro con un rialzo del 27,8 per cento rispetto ai 671,2 milioni di un anno fa. E poi c’è la voce relativa all’utile netto che, a fine semestre, era pari a 338,1 milioni di euro con un balzo in avanti del 44,2 per cento rispetto ai 234,4 milioni contabilizzati un anno fa. Ovviamente in forte verde ance l’utile netto adjusted che si è attestato a 316,6 milioni con un incremento del 31 per cento.

Scendendo nella relazione semestrale, l’indebitamento netto di Italgas a fine giugno è risultato pari a 10,97 miliardi di euro contro i 6,76 miliardi di inizio anno.

Il rialzo del livello di debito può essere considerato come l’altra faccia del consolidamento del gruppo 21 Rete Gas avvenuto lo scorso 1 aprile 2025. Per effetto dell’operazioni sono migliorati utile e ricavi ma anche l’indebitamento finanziario di 2i Rete Gas pari a 3,06 miliardi di euro è stato consolidato e da qui il rialzo complessivo del debito della quotata.

Per chiudere con il conto economico, al 30 giugno 2025 il flusso di cassa da attivit operativa ammontava a 739 milioni di euro mentre gli investimenti tecnici risultavano pari a 495,1 milioni di euro, con un aumento del 40 per cento rispetto al primo semestre 2024.

Sulle azioni Italgas l’upside è oramai ai minimi termini

Quando un titolo cresce tanto sul lungo periodo, lo spazio per un ulteriore rialzo tende a stringersi. Questa tendenza è ancora più valida nel caso in cui dovessero venire meno anche le occasioni di visibilità. Italgas sembra trovarsi proprio in questa situazione: dopo la corsa dell’ultimo anno sostenuta dall’acquisizione di 2i Rete Gas, l’appeal è drasticamente calato. In questo contesto anche la pubblicazione di conti trimestrali non genera alcun effetto perchè, in fin dei conti, tutto era già incorporato nella valutazioni correnti del titolo.

Di tutto questo sembrano esserne convinti tutti gli analisti che coprono la quotata. Le 12 valutazioni attualmente in essere sul titolo (netto predominio degli hold quindi mantenere in portafoglio) definiscono un target price medio di 7,23 euro che solo un filo più alto dei prezzi attuali. Il messaggio che arriva dagli analisti è quindi molto chiaro: lo spazio di upside delle azioni Italgas è risicato al massimo. Sicuramente non sono quindi tra quelle da precipitarsi a comprare.

I trader sono avvisati.

