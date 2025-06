Azioni Azimut Holding - BorsaInside.com

A ridosso del giro di boa delle 13,30 a prendersi la scena sul Ftse Mib sono le azioni Azimut Holding. La quotata attiva nel segmento del risparmio gestito sta segnando una progressione del 5,4 per cento a quota 27 euro. Per farsi un’idea sulla portata del rialzo è sufficiente guardare al Ftse Mib che registra una progressione di circa l’1 per cento. Da evidenziare (e questo lo si può vedere benissimo dal grafico in basso) il fatto che la corsa agli acquisti non sia iniziata con l’avvio della seduta ma solo nelle ultime ore. Le azioni Azimut sono infatti rimaste tranquille fino a metà mattinata ma poi a partire dalle 11 sono finite nel mirino dei compratori passando rapidamente da neppure 26 euro a 27 euro tondi.

Questa dinamica sembra suggerire la presenza di un catalizzatore che, ad un certo punto, ha reso i trader particolarmente euforici. Ovviamente la portata del rally si vede anche sulle prestazioni a un mese della quotata che ora sono positive per il 4 per cento mentre anno su anno c’è un consolidamento del verde al 20 per cento. Capire cosa sia successo all’improvviso è fondamentale anche per farsi un’idea su quello che potrebbe accadere in futuro. Il punto è capire se i prezzi possono ancora salire oppure se la fiammata di oggi è destinata a restare isolata.

Dal chiarimento di questo dubbio deriva poi il posizionamento sul titolo, ora anche senza gli odiosi costi di conversione valutaria grazie al trading nazionale di eToro.

📈 Non conosci il nuovo trading nazionale di eToro? Scoprilo sul sito ufficiale

Improvvisa corsa a comprare azioni Azimut: costa sta succedendo?

Azimut aveva aperto la seduta di oggi a 25,67 euro per poi spiccare il volo fino a un massimo intraday per ora collocato a 27,04 euro. Tutto nel giro di poche ore. La quotava aveva pubblicato dei buoni dati sulla raccolta (nel caso specifico relativa al mese di maggio) lo scorso 10 giugno. Non si può quindi trattare di questo. Anche il fatto che ieri il titolo si sia deprezzato dell’1,4 per certo può spiegare solo l’agevolazione iniziale al long e non l’improvvisa massa di acquisti che si è improvvisamente riversata. C‘è dell’altro e il timing lascia ipotizzare che alla base del rally ci possa essere il possibile ingresso del gruppo Ion di Andrea Pignataro nella fintech bank TNB che, lo ricordiamo, è la nuova banca digitale italiana fondata da FSI Sgr e la stessa Azimut Holding. La newco è nata dallo spinoff da Azimut Holding di una parte dei private banker.

A lanciare l’indiscrezione è stata Bloomberg secondo cui trattative sarebbero già in corso per una acquisizione da parte di Ion di una quota pari a circa il 6 per cento del capitale della banca digitale. Per Azimut si tratta di una notizia importantissima anche perchè fin dal lancio del progetto fintech è stato rivelato che esso avrebbe dovuto gestire 26 miliardi di euro di asset e perchè la stessa nascita della banca digitale rientra nel progetto di Azimut di scorporare una parte della sua rete di consulenti finanziari per procedere poi con la sua integrazione nella nuova banca digitale.

Sempre in base alle indiscrezioni, l’ingresso di Ion nel capitale di TNB avrebbe come conseguenza un calo della quota che in principio era previsto finisse in capo a FSI (80 per cento).

Chi è Ion Group?

Con quartier generale a Londra, ma uno sguardo sempre più attento verso l’Europa continentale, Ion Group si sta affermando come uno degli attori più influenti nel panorama finanziario italiano. Guidata da Andrea Pignataro, ex trader italiano divenuto imprenditore, la società ha intrapreso da anni una strategia di crescita basata su acquisizioni mirate, che le ha permesso di costruire un impero tecnologico-finanziario tra i più articolati del continente.

L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato l’acquisto di Prelios, storico servicer di crediti specializzato nella gestione di asset deteriorati. Ma è solo uno dei tasselli di un puzzle che include anche Cerved, uno dei principali provider di dati e analisi creditizie in Italia, Cedacri, specialista in soluzioni IT per il settore bancario, e partecipazioni in realtà come Monte dei Paschi di Siena, Illimity Bank e Cassa di Risparmio di Volterra.

Grazie a questa strategia di espansione, nel 2024 Ion Group ha registrato ricavi annui pari a circa 3,7 miliardi di euro, con oltre 13.000 dipendenti distribuiti a livello globale. Una crescita che non ha attirato riflettori mediatici eclatanti, ma che ha profondamente ridisegnato la mappa del potere finanziario in Italia e in Europa.

Il modello Ion si fonda su una visione integrata tra tecnologia e finanza, puntando a creare un ecosistema in grado di offrire soluzioni software, servizi di dati, infrastrutture informatiche e strumenti di gestione finanziaria a banche, fondi, istituzioni e operatori di mercato.

Una realtà solida e con prospettive solide che ora dovrebbe affiancare in TNB bank il FSI e Azimut Holding. Più che comprensibile l’esplosione dell’euforia sul titolo italiano del risparmio gestito.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.