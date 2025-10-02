Azioni Pharmanutra - BorsaInside.com

Grande movimento sul paniere delle Mid Cap. A destare impressione non è solo l’ennesimo rally di Fincantieri ma anche il balzo in avanti delle azioni Pharmanutra. La quotata del settore farmaceutico e nutraceutico attiva nella produzione di prodotti realizzati con tecnologie innovative e brevettate, si sta avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un balzo del 13 per cento a quota 44,2 euro. La pioggia di acquisti è scattata fin dal primo minuto di scambi con il segno verde che si è progressivamente allargato fino ad andare ben oltre la doppia cifra.

La forte progressione porta il titolo sui livelli di inizio settembre mettendo la parola fine ad una dinamica ribassista che ha contraddistinto l’andamento della quotata nelle ultime tre settimane. Le ammaccature di questa tendenza al ribasso sono tutte visibili nella prestazione a un mese della quotata. Nonostante il rally odierno, infatti, i valori di Pharmanutra risultano essere più bassi del 7 per cento rispetto a quelli di un mese fa. E a proposito di performance, negativa è anche la prestazione da inizio anno (-18 per cento) e quella anno su anno (-20 per cento).

Tenendo conto di questi dati, la prospettiva sul titolo cambia perchè il boom odierno dei prezzi, a prescindere da tutto, è stato agevolato dalle basse valutazioni. Insomma senza girarci tanto attorno, gli investitori si sono riversati a comprare le azioni di Pharmanutra attratti anche dai prezzi convenienti.

Un comportamento simile ha però avuto bisogno di un catalizzatore che è abbastanza semplice trovare nella view bullish di Berenberg. La casa di investimento proprio oggi ha avviato copertura sulle azioni Pharmanutra con rating buy e target price a 85 euro. Se già l’indicazione di acquisto è un fatto positivo, il prezzo obiettivo assegnato è addirittura impressionante perchè, ai prezzi attuali, implica un potenziale di upside di ben il 100 per cento. E’ raro trovare qualcosa di simile sul mercato e, proprio da qui, l’origine della pioggia di acquisti sul titolo.

Azioni Pharmanutra radoppieranno il loro prezzo?

Una giudizio così ottimista come quello che è stato espresso da Berenberg richiede valutazioni solide che infatti non mancano. Secondo gli esperti, Pharmanutra è riuscita ad assicurarsi la leadership nel segmento degli integratori di ferro per via orale, tutto questo grazie alla tecnologia brevettata Sucrosomiale, che garantisce elevata efficacia e tollerabilità. Il modello di business della società è poi supportato da un strategia di distribuzione che è unicamente mirata ai medici. Anche su questo punto c’è un innegabile vantaggio competitivo che difficilmente è replicabile dalla concorrenza.

Al di là dei punti di forza, gli analisti di Berenberg descrivono l’azienda come una piattaforma ibrida, capace di coniugare la solidità e il rigore tipici del mondo farmaceutico con la flessibilità e la capacità di scalare rapidamente proprie delle imprese nutraceutiche. Questa caratteristica, sottolineano gli analisti, offre a Pharmanutra una traiettoria di crescita unica nel suo settore.

Particolare attenzione nel report è stata poi posta sui progetti di espansione internazionale. Negli Stati Uniti e in Cina, due mercati strategici per dimensione e potenzialità, Pharmanutra punta a aumentare in modo significativo le proprie vendite nei prossimi tre anni. Se queste iniziative dovessero avere successo, si potrebbero trasformare in una vera e propria leva di crescita trasformazionale, andando ad aggiungersi alla solida base già consolidata in Europa.

La view positiva di Berenberg è quindi il segnale chiaro di appeal del titolo per gli investitori. Rispetto al passato Pharmanutra non è più solo un campione del settore degli integratori a livello europeo, ma anche una realtà pronta a giocare un ruolo da protagonista a livello globale.

E’ sulla base di questi elementi che gli investitori stanno comprando in modo massiccio. Tra l’altro il buy di Berenberg arriva poche settimane dopo quello di MidCap Partners (in questo caso target price assegnato è di 74 euro) a dimostrazione dell’esistenza di una visione positiva condivisa sul titolo nutraceutico.

