Una pioggia di acquisti sta interessando le azioni Iveco fin dall’apertura delle contrattazioni. La quotata del settore industrial non è solo la migliore del Ftse Mib ma sta registrando un rialzo impressionante: +7,5 per cento a quota 19,28 euro dopo appena un’ora dall’avvio degli scambi. Grazie alla marcata tendenza a comprare azioni Iveco in atto in borsa, la quotata porta il suo rialzo su base mensile al 23 per cento. In particolare è nelle ultime cinque sedute di borsa che si è registrata una ulteriore accelerazione degli acquisti.

Due numeri su tutti: era appena il 16 luglio quando le azioni Iveco chiudevano a 15,16 euro; oggi siamo a oltre 19,2 euro con prospettive di ulteriore crescita perchè ci sono catalizzatori sufficientemente forti da creare ulteriori margini di rialzo. In pratica nel giro di appena una settimana un singolo titolo Iveco costa 4 euro in più! Un apprezzamento da record che sta sicuramente facendo la gioia dei trader che comprarono proprio a metà mese spinte dai prezzi più bassi e dal potenziale upside creato da quelli che allora erano semplici rumors ma che oggi sono voci sempre più consistenti. Stiamo parlando del dossier relativo alla cessione di Iveco agli indiani di Tata.

Il mercato crede alla vendita di Iveco a Tata: tutti a comprare

Iveco è di proprietà di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli. La quota della holding è pari al 27,1 per cento del capitale di Iveco ma tenendo conto dei diritti di voto in CdA si sale al 43,1 per cento. Gli Elkann, quindi, non avrebbero difficoltà alcuna a vendere Iveco ovviamente in presenza della giusta offerta.

Molti analisti hanno evidenziato che non è la prima volta che si parla della cessione di Iveco e che anche in passato si erano tenute delle trattative (allora con un gruppo cinese) poi bloccate dal governo dell’epoca in nome della difesa dell’interesse nazionale. Tutto verissimo ma rispetto ad allora c’è una significativa differenza: questa volta la cessione (se si dovesse realizzare) avverrebbe dopo lo scorporo della divisione Iveco Defence su cui già c’è un’offerta di Leonardo. Non essendoci più l’ingombro della divisione difesa, non ci dovrebbero essere problemi per la vendita di quel che resterebbe di Iveco.

Gli investitori che, come abbiamo provocatoriamente messo in evidenza nel titolo del nostro articolo, si sono messi in fila a comprare azioni Iveco sembrano credere molto alla possibilità che questa volta la cessione possa andare in porto. Anche perchè tutto potrebbe essere agevolato dai rapporti già molto stretti che ci sono tra la famiglia Agnelli e Tata Motors. Non va infatti dimenticato che nel 2006 Tata l’allora FIAT avevano creato una joint venture per la fornitura di motori.

Supporto agli acquisti anche dalla trimestrale?

Il prossimo 30 giugno, Iveco riunirà il suo consiglio di amministrazione per l’approvazione dei conti del secondo trimestre 2025. Stando alle stime degli analisti, la quotata dovrebbe chiudere il periodo con ricavi pari a 3,56 miliardi di euro, un risultato operativo adjusted a 211 milioni di euro e un utile netto adjusted a 110 milioni di euro. Non è da escludere che nel corso della presentazione della trimestrale possano essere fornite anche delle indicazioni proprio in merito alla possibile cessione a Tata. E allora è forse proprio questa possibilità a rendere ancora più euforici gli investitori.

Lato analisti per adesso non ci sono cambi nel posizionamento sul titolo. L’ultimo aggiornamento di rating resta quello di Deutsche Bank che proprio il giorno precedente all’avvio della corsa a comprare azioni Iveco era intervenuta confermando i rating buy (comprare) e alzando il target price a 16 euro, un valore che di fatto è nettamente superato dal titolo.

