Azioni AVIO - BorsaInside.com

Le azioni Avio tornano sotto ai riflettori di Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. Il titolo, dopo circa un’ora dall’avvio degli scambi, sta infatti registrando un deciso movimento rialzista, con un progresso del 4,3% che porta le quotazioni a 35,25 euro. Si tratta di una performance significativa che rafforza il trend positivo delle ultime settimane e consolida il sentiment degli investitori sul gruppo italiano attivo nei sistemi di lancio spaziale e nelle tecnologie missilistiche.

Il movimento odierno consente al titolo di ampliare ulteriormente il bilancio positivo delle ultime settimane. Il rialzo accumulato nell’ultimo mese sale infatti al 7%, mentre la performance da inizio anno raggiunge il +17%, numeri che evidenziano come il mercato stia progressivamente valutando sempre meglio il potenziale industriale e strategico della società.

Il rally di Avio arriva in un contesto di forte attenzione globale per il settore della difesa e dell’aerospazio. L’escalation geopolitica legata alla guerra Usa – Iran ha riportato al centro del mercato le aziende coinvolte nella filiera militare e nei sistemi di difesa avanzati.

Gli investitori stanno infatti premiando i gruppi con competenze tecnologiche strategiche e con esposizione alla domanda di sistemi missilistici e di difesa aerea. In questo scenario, Avio rappresenta uno dei pochi player europei con know-how industriale rilevante nel campo dei motori a propellente solido, una tecnologia fondamentale per missili e sistemi di difesa avanzati.

La nuova commessa negli Stati Uniti da 65 milioni di dollari

A sostenere il rally del titolo non è però soltanto il contesto geopolitico. Il vero catalizzatore della seduta è rappresentato da una nuova importante commessa negli Stati Uniti, che rafforza la presenza internazionale del gruppo.

Avio ha infatti annunciato la firma di un contratto triennale del valore di 65 milioni di dollari per lo sviluppo di un motore a propellente solido destinato a programmi di difesa aerea. L’accordo rappresenta un passo strategico per l’espansione del gruppo nel mercato americano, il più grande al mondo per spesa militare.

La commessa arriva da Defense Systems and Solutions, società che opera come prime contractor per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La realtà è una joint venture tra Yulista Integrated Solutions e Science and Engineering Services, due operatori attivi nel comparto tecnologico e militare americano.

Dss ha scelto il gruppo italiano guidato dall’amministratore delegato Giulio Ranzo per la progettazione, lo sviluppo e la qualifica di un nuovo motore a propellente solido destinato a sistemi di difesa. Il progetto prevede inoltre una fase iniziale di produzione, elemento che rende la commessa particolarmente rilevante dal punto di vista industriale.

Per Avio si tratta di un ulteriore riconoscimento delle proprie competenze tecnologiche nel settore della propulsione spaziale e missilistica. La società è infatti considerata uno dei principali specialisti europei nello sviluppo di motori solidi, utilizzati sia nei lanciatori spaziali sia nei sistemi militari.

Le basi per una collaborazione strategica con gli Stati Uniti

Oltre al valore economico immediato della commessa, il mercato guarda soprattutto alle implicazioni strategiche di lungo periodo dell’accordo.

Nel comunicato ufficiale viene sottolineato che il contratto rappresenta il primo passo verso una cooperazione più ampia tra le parti. L’obiettivo è sfruttare le competenze industriali e tecnologiche di entrambe le aziende per sviluppare sistemi di difesa avanzati destinati non solo agli Stati Uniti ma anche agli alleati della NATO.

Il progetto valorizza in particolare il sito produttivo italiano di Colleferro, dove Avio concentra una parte fondamentale delle proprie attività ingegneristiche e industriali.

Il piano industriale prevede che lo sviluppo e le prime fasi produttive vengano realizzate proprio negli stabilimenti italiani, sfruttando le capacità già esistenti. Successivamente, il programma potrebbe evolvere verso una produzione su scala più ampia negli Stati Uniti.

Secondo quanto indicato dalla società, la produzione in serie potrebbe partire dal 2029, con la possibilità di coinvolgere anche il sito produttivo della controllata Avio USA. Questo consentirebbe di realizzare un sistema missilistico completamente prodotto negli Stati Uniti, rafforzando allo stesso tempo la resilienza della catena di approvvigionamento americana.

Il progetto si inserisce inoltre in una strategia più ampia di espansione industriale negli USA. Avio ha recentemente annunciato la decisione di costruire un nuovo stabilimento per motori a propellente solido in Virginia, nella località di Hurt, Virginia.

L’investimento previsto è pari a 500 milioni di dollari e porterà alla creazione di circa 1.000 posti di lavoro, confermando l’importanza crescente del mercato americano per il gruppo italiano.

Gli analisti vedono ulteriore upside sul titolo

La notizia della nuova commessa è stata accolta positivamente anche dagli analisti finanziari. In particolare, Banca Akros ha commentato l’operazione evidenziandone l’impatto potenzialmente favorevole sulla redditività della società.

Secondo gli esperti della banca, il contratto è sicuramente positivo perché consente ad Avio di sfruttare le capacità produttive già presenti negli stabilimenti italiani, accelerando quindi il contributo economico del progetto.

Gli esperti hanno ricordato che l’utilizzo di infrastrutture industriali già operative riduce infatti i tempi di avvio e consente di generare ricavi e margini più rapidamente rispetto a progetti che richiedono la costruzione di nuovi impianti.

Secondo Akros, inoltre, che la successiva possibilità di trasferire la produzione negli Stati Uniti rappresenta uno sviluppo logico del programma. Questo permetterebbe ad Avio di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato americano, ampliando il portafoglio clienti e migliorando la visibilità sui ricavi futuri.

Alla luce di questi elementi, Banca Akros ha confermato l’indicazione bullish sul titolo con target price di 40 euro. Rispetto alle quotazioni attuali di 35,25 euro, questo implica un potenziale di rialzo ancora interessante.

Tirando le somme, il rally di oggi delle azioni Avio rappresenta probabilmente solo la prima reazione del mercato a un contratto che potrebbe aprire la porta a collaborazioni industriali più ampie con il governo statunitense e con i partner della NATO. Per questo motivo il dossier andrebbe valutato con molta attenzione visto che, a conti fatti, si tratta di uno dei possibili driver di crescita del titolo nei prossimi anni.

