Una pioggia di acquisti sta interessando le azioni OVS nella penultima seduta della settimana. Il titolo del noto retailer, dopo la prima ora di contrattazioni, sta segnando una progressione di oltre il 7,3 per cento a quota 4,4 euro. La progressione permette alla quotata di consolidare al 14 per cento il suo verde su base mensile e al 30 per quello da inizio anno. Tenendo conto che l‘andamento generale del Ftse Italia Mid Cap non è di quelli eccezionali, se ne deduce che dietro alla corsa a comprare azioni OVS ci siamo motivi prettamente domestici. E infatti il rally della quotata va correlato con la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2025/2026 avvenuta nel pre-market.

Ora, a prescindere dal caso specifico di OVS, capita spesso che quotate alle prese con la diffusione dei risultati (bilancio o trimestrale è indifferente) siano fortemente condizionate dagli stessi, sia al rialzo (ad esempio se i conti sono stati migliori delle stime) che al ribasso (nel caso contrario). Ebbene guardando alla reazione che OVS sta avendo dopo i conti, c’è da pensare che i risultati siano piaciuti al mercato.

Vediamo allora nel dettaglio come è andata.

Semestrale OVS: utile netto e ricavi in crescita

Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 di OVS (la società presenta il bilancio annuale al 31 gennaio e quindi non segue il calendario regolare) si è chiuso con risultati solidi. Nel dettaglio la compagnia ha registrato un utile netto di 45,6 milioni di euro, in aumento del 31,7 per cento rispetto ai 34,6 milioni conseguiti nello stesso periodo del precedente esercizio.

Un contributo rilevante è arrivato dal segmento donna, che ha trainato le vendite complessive del gruppo. Nel complesso, i ricavi sono infatti arrivati a 792,9 milioni di euro, in crescita del 4,1 per cento rispetto ai 761,7 milioni dello scorso anno. Se si esclude il contributo del marchio Goldenpoint, la crescita pro-forma si attesta al 2,2 per cento confermando comunque una performance positiva.

Sul fronte della redditività, OVS ha messo a segno un margine operativo lordo (MOL) pari a 101,7 milioni di euro, in progresso del 14,3 per cento dagli 89 milioni precedenti. La marginalità si invece consolidata al 12,8 per cento mettendo in evidenza una gestione operativa più efficiente e in grado di assorbire meglio i costi.

Per quanto riguarda la struttura finanziaria, a fine luglio 2025 l’indebitamento netto rettificato della quotata era pari a 293,6 milioni di euro mentre il rapporto tra posizione finanziaria netta rettificata e Ebitda degli ultimi dodici mesi è risultata pari a 1,26, un livello che è la dimostrazione della capacità di OVS di mantenere un equilibrio sostenibile tra debito e capacità di generare cassa.

Scendendo nel conto economico, le attività operative hanno comportato un assorbimento di liquidità pari a 65,5 milioni di euro nel periodo considerato, in linea con la stagionalità tipica del business retail che è caratterizzata da una forte concentrazione degli incassi nei mesi successivi.

Prospettive positive per il 2025

Guardando al futuro, il management di OVS ha messo in evidenza un inizio incoraggiante del secondo semestre. In particolare, le vendite ad agosto 2025 hanno infatti registrato un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso mese del 2024. Si tratta di un dato importante che va a rafforzare la fiducia degli investitori sulle prospettive dell’intero esercizio, confermando le attese di crescita complessiva per tutto il periodo di riferimento.

Tirando le somme, la semestrale di OVS ha rivelato la capacità del gruppo di riuscire a coniugare l’espansione dei ricavi con il miglioramento della redditività e con la solidità patrimoniale. Grazie ad una strategia focalizzata sul rafforzamento del segmento donna e sul controllo dei costi, il gruppo sembra essere ben posizionato per affrontare la seconda parte dell’anno e consolidare la propria leadership nel panorama retail italiano ed europeo.

Proprio questa prospettiva, più degli stessi conti semestrali, potrebbe essere alla base della pioggia di acquisti in atto sulle azioni OVS.

View bullish totale sulle azioni OVS

La corsa a comprare azioni OVS innescata dalla semestrale dà ragione a quegli analisti che già da tempo avevano avviato copertura bullish sul titolo del retailer. Parliamo di esperti del calibro di Equita sim, Banca Akros, Mediobanca, tutti non solo buy sulle azioni OVS ma anche con target price ambizioso. In particolare Akros vede il prezzo delle azioni OVS fino a 4,5 euro, più in alto del valore attuale. Nonostante quindi la forte crescita registrata dalla quotata negli ultimi mesi, ci sarebbe ancora margine per un ulteriore rialzo.

