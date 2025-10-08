Azioni Snam - BorsaInside.com

Con un rialzo dell’1,1 per cento le azioni Snam fanno meglio del Ftse Mib che limita il segno verde allo 0,7 per cento. Nel primo pomeriggio Snam scambia a 5,12 euro tornando di fatto su livelli che mancavano da fine settembre. Nelle prime sessioni di ottobre, infatti, l’andamento del titolo è sempre rimasto sotto quota 5,1 euro tanto da inchiodare sul rosso la performance mensile della quotata. Il rialzo odierno della quotata non è casuale è frutto di un ben preciso driver: l’accordo con Higas finalizzato all’acquisizione della stessa società. L’operazione, ora in fase di analisi e negoziazione, non è ancora finalizzata ma è evidente, alla luce del trend delle stesse azioni Snam in borsa, che il mercato sta scommettendo sulla sua realizzazione.

E allora diventa un passaggio quasi obbligato andare a vedere cosa prevede l’accordo anche perchè, proprio dai termini dell’intesa, è già possibile farsi un’idea su quello che potrebbe essere l’esito dell’operazione e quindi sul posizionamento da adottare sulle azioni Snam in borsa.

👉🏻 Registrati gratis su eToro per avere la demo di prova

Snam punta a Higas: i termini dell’accordo

Snam ha siglato un accordo con gli azionisti di Higas, società proprietaria del deposito costiero di GNL di Oristano, per l’apertura di un periodo di analisi e negoziazione in esclusiva finalizzato alla possibile acquisizione del 100 per cento del capitale sociale della società.

L’intesa prevede inoltre lo studio di un progetto di ampliamento e conversione dell’attuale deposito costiero in un terminale di rigassificazione galleggiante (Fsru), con l’obiettivo di creare un nuovo hub energetico per la Sardegna. L’operazione, qualora fosse perfezionata, rappresenterebbe un tassello cruciale nella strategia di metanizzazione dell’isola, ancora priva di una rete di distribuzione integrata del gas naturale.

La futura Fsru di Oristano permetterebbe di immettere gas rigassificato direttamente nella rete di trasporto in via di realizzazione, destinata a collegare i poli industriali e termoelettrici del centro-sud dell’isola, oltre alle utenze civili e produttive delle province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente. L’impianto garantirebbe anche un significativo incremento della capacità di stoccaggio, stimato in circa dieci volte rispetto ai livelli attuali, migliorando la sicurezza e la flessibilità dell’approvvigionamento energetico regionale.

L’accordo si va ad inserire nel più ampio piano di diversificazione e decarbonizzazione perseguito da Snam, che mira a potenziare le infrastrutture per il GNL e a favorire una transizione graduale verso l’utilizzo di gas rinnovabili e idrogeno. Il progetto di Oristano potrebbe inoltre contribuire a ridurre la dipendenza della Sardegna dalle fonti fossili più inquinanti, favorendo una maggiore competitività per il tessuto industriale locale.

Se l’intesa dovesse concretizzarsi e quindi se Higas dovesse effettivamente passare sotto al controllo di Snam, la quotata guidata da Stefano Venier rafforzerebbe ancora il suo posizionamento come player chiave nella sicurezza energetica italiana e la sua presenza nel segmento di mercato del gas naturale liquefatto.

Un’eventuale cessione, almeno potenzialmente, dovrebbe avere un impatto positivo sulle azioni Snam. Per adesso l’accordo con Higas è sufficiente alla quotata per tornare sui valori di fine settembre dopo il ritracciamento scaturito anche dalla decisione di RBC Capital di tagliare il rating a market perform abbassando il target price a 5,15 euro, livello praticamente ad un passo dai valori attuali del titolo (il potenziale di upside è praticamente quasi inesistente).

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.6 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.5 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.9 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.5 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it