Partenza con il freno a mano inserito per le azioni Tenaris che nella prima di Ottava lasciano sul parterre lo 0,7 per cento a 15,53 euro contro un Ftse Mib che invece si muove sulla parità. Ci sono altri titoli che performano peggio di Tenaris in borsa, tuttavia il rosso della quotata del settore oil stupisce perchè, in teoria, le azioni di Tenaris avrebbero tutte le ragioni per fare bene. Il management della società ha infatti reso noto di aver acquistato azioni proprie nell’ambito del piano di buy-back in corso di esecuzione. In generale, ma questa è unicamente una tendenza e non è detto che si verifichi sempre, quando c’è un’acquisto di titoli proprio, la quotata interessata tende a registrare un apprezzamento che, nel caso di Tenaris, non sta invece avvenendo.

Il punto non è tanto questo ma il fatto che, a causa del ribasso in atto oggi, il rosso accumulato dalle azioni Tenaris nell’ultimo mese sale al 4 per cento ma soprattutto il passivo messo in cassaforte negli ultimi sei mesi di borsa di porta a oltre il 13 per cento e quello da inizio anno ad oltre il 15 per cento. A parziale compensazione di tutto questo il fatto che, rispetto a un anno fa, le azioni restino apprezzate per il 22 per cento.

Insomma non serve essere degli esperti di borsa per capire che in un contesto generale in cui tutto il Ftse Mib viaggia sui massimi, le azioni Tenaris sono tra le più deboli. Almeno potenzialmente questa situazione ha però un altro lato della medaglia: la possibilità che il titolo, proprio perchè deprezzato, possa attirare gli investitori che sono a caccia di occasioni.

Nuovi acquisti di azioni proprie per le azioni Tenaris: il punto

Tenaris sta proseguendo il proprio percorso di riacquisto di azioni proprie, nell’ambito del programma deliberato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 6 giugno 2025. La società attiva nella produzione di tubi e servizi per l’industria energetica ha comunicato di aver effettuato, tra il 18 e il 22 agosto 2025, un nuovo lotto di acquisti pari a 350.000 azioni ordinarie.

Il prezzo medio ponderato delle operazioni è stato di 15,427 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 5,4 milioni di euro. L’operazione ribadisce la continuità con cui il gruppo guidato da Paolo Rocca sta portando avanti il piano di buy back, strumento volto a ottimizzare la struttura del capitale e a sostenere la remunerazione degli azionisti.

Ma vediamo i numeri complessivi del programma alla luce del recente aggiornamento. Con gli ultimi acquisti, il numero totale di azioni proprie riacquistate da Tenaris dall’avvio del programma ha raggiunto quota 28.656.193 unità. Si tratta di una cifra che corrisponde al 2,67% del capitale sociale della società.

La progressione del programma è la dimostrazione di una strategia mirata: ridurre il numero di titoli in circolazione, incrementando così l’utile per azione e, indirettamente, il valore per gli investitori. Inoltre, le azioni proprie possono essere successivamente utilizzate per eventuali piani di incentivazione, operazioni straordinarie o altre iniziative societarie.

L’aggiornamento del buy back di Tenaris è arrivato in una fase di mercato caratterizzata da una volatilità moderata, ma anche da segnali di stabilizzazione nel settore energetico e industriale. Per Tenaris, che opera a livello globale con una forte esposizione al comparto oil & gas, la scelta di investire risorse proprie nel riacquisto di azioni è anche un segnale di fiducia nella solidità del business e nelle prospettive di crescita future. il prezzo medio di acquisto, pari a 15,427 euro, si colloca in linea con le recenti quotazioni del titolo sul mercato, mostrando una gestione attenta e calibrata delle operazioni da parte della società.

Cosa significa il buy back di Tenaris per gli azionisti

Il programma di buy back rappresenta un importante strumento di remunerazione indiretta per gli azionisti, complementare alla distribuzione di dividendi. Con la riduzione del flottante, infatti, aumenta la percentuale di utili attribuibile a ciascuna azione in circolazione, con potenziali benefici sul valore del titolo nel medio-lungo periodo.

Inoltre, la continuità con cui Tenaris sta procedendo negli acquisti dimostra la determinazione del management nel mantenere un approccio coerente con le politiche di ritorno del capitale agli azionisti.

Dopo la mossa di oggi, il mercato continuerà a osservare con attenzione l’evoluzione del piano di riacquisto di Tenaris, che potrebbe contribuire a consolidare ulteriormente la fiducia degli investitori nella solidità e nelle prospettive della società dando appeal alle azioni. Tutto da cavalcare sia in modo diretto che i derivati CFD sulle azioni Tenaris.

