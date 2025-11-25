Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Forse in tanti si attendevano un andamento di contrattazioni più forte per le azioni Diasorin in scia alla notizia della presentazione di una domanda di autorizzazione alla FDA. Di solito, infatti, novità simili fungono da catalizzatore per il titolo. Putroppo però in questo caso niente di tutto ciò si è visto. Le azioni Diasorin hanno aperto in modo pesante e hanno proseguito in rosso tanto che a metà mattinata la quotata della diagnostica lascia sul parterre lo 0,9 per cento a 60,14 per cento dopo aver raggiunto un minimo intraday a 59,52 euro. Il ribasso, maturato in un contesto di generalizzata debolezza per tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari, ha come effetto l’ulteriore aggravamento della già negativa performance mensile della quotata.

Con il rosso di oggi, il passivo accumulato nell’ultimo mese è ora pario al 24 per cento. Diasorin è uno dei titoli peggiori di tutto il Ftse Mib nel confronto con un anno fa: -44 per cento il valore della quotata rispetto a un anno fa. Come si può vedere dai grafici, sull’andamento complessivo del titolo, comunque mai davvero in luce, pesa il tracollo registrato a inizio novembre. Proprio perchè novembre è stato uno dei mesi più difficili per le azioni Diasorin, la “speranza” degli investitori era che le novità operative potessero ridare visibilità.

Le novità di Diasorin

Diasorin ha effettuato un ulteriore passo nel rafforzamento della propria presenza nel segmento della diagnostica molecolare di nuova generazione, annunciando la presentazione alla FDA della richiesta di autorizzazione per il LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex Assay. Si tratta dell’ultima evoluzione della piattaforma multiplex dell’azienda, progettata per rispondere alla crescente domanda di test sindromici flessibili, rapidi e ad elevato contenuto tecnologico.

Il nuovo pannello è pensato per garantire ai clinici una diagnosi tempestiva e mirata delle principali infezioni gastrointestinali, favorendo una gestione terapeutica più efficiente e riducendo i tempi di risposta. L’integrazione con la piattaforma LIAISON PLEX consente inoltre un elevato livello di personalizzazione del percorso diagnostico, adattando l’analisi alle specifiche esigenze del paziente e del contesto clinico.

Uno dei punti di forza dell’assay è la copertura particolarmente ampia dei patogeni di origine parassitaria, un ambito che, nelle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, risulta generalmente meno presidiato. Questa caratteristica rappresenta per Diasorin un vantaggio competitivo significativo, in un settore dove la capacità di rilevare un ventaglio più ampio di agenti eziologici può fare la differenza nella qualità del percorso diagnostico.

Implicazioni strategiche per gli investitori

Dal punto di vista industriale, la candidatura alla FDA conferma la direzione strategica del gruppo: potenziare la propria pipeline in aree ad alto valore aggiunto, con strumenti che integrano velocità, versatilità e affidabilità. Una strategia nota oramai da tempo.

Per gli investitori, la mossa suggerisce un potenziale rafforzamento del posizionamento di Diasorin nel mercato dei test sindromici, un segmento in espansione grazie alla crescente domanda globale di soluzioni diagnostiche rapide e modulari. Il catalizzatore è quindi potenzialmente positivo, tuttavia il fato che, almeno per adesso si tratti di una domanda che ora dovrà passare al vaglio della FDA per il via libera finale, potrebbe aver frenato l’entusiasmo degli investitori e da qui l’assenza di hype sulla notizia.

Ad ogni modo e ragionando sul lungo termine, l’eventuale approvazione regolatoria aprirebbe nuove opportunità commerciali negli Stati Uniti, ampliando la base installata della piattaforma LIAISON PLEX e contribuendo a diversificare ulteriormente le fonti di ricavo. Il settore in cui è attiva Diasorin è ultra-competitivo oltre che essere in costante evoluzione. In questo contesto il nuovo assay rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita del gruppo, confermando l’attenzione di Diasorin verso innovazione, complessità tecnologica e risposte cliniche su misura.

Sulle azioni Diasorin il rating medio è accumulate (13 valutazioni attive) ossia accumulare: sono presenti 4 buy ma ci sono anche 2 underperform che appesantiscono la view complessiva. Target price medio a 93 euro, molto sopra le quotazioni attuali per un potenziale di upside di oltre il 54 per cento. Occhio però a non illudersi perchè, in questo caso, pesano valutazioni non aggiornate o che comunque non tengono conto del sell-off registrato dal titolo a inizio novembre.

