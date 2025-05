Comprare azioni Eni - BorsaInside.com

Quella di oggi è una seduta come tante per le azioni Eni. Il colosso petrolifero infatti registra un apprezzamento frazionale dello 0,1 per cento con i prezzi che hanno agganciato quota 13 euro. La performance è peggiore rispetto a quella generale del Ftse Mib ma soprattutto il Cane a Sei Zampe non va minimamente ad intaccare il suo passivo su base annua che da tempo è attestato attorno al 10 per cento.

Vero è che nel raffronto mese su mese le cose vanno meglio visto che il titolo evidenzia una progressione del 2 per cento, tuttavia è innegabile che la quotata non sia stata fin qui una prima scelta nell’investimento di lungo termine. Potrebbe diventarlo adesso? Se così dovesse essere allora acquistare ai prezzi attuali diventerebbe anche molto stimolante. In questo articolo andremo a fare il punto sul quadro di analisi tecnica e fondamentale delle azioni Eni proprio per capire se è davvero un’occasione di acquisto. Una buona notizia possiamo però già darla da subito: grazie al servizio di trading nazionale che eToro ha lanciato è ora possibile investire su tutte le azioni italiane senza i costi di conversione.

📈 eToro è broker per il trading nazionale: scopri di più sul sito ufficiale

La cessione di Eni CCUS Holding in primo piano

Nel corso della nuova Ottava le azioni Eni hanno recuperato il contatto con i 13 euro che avevano perso la scorsa settimana. Come si può vedere dal grafico il movimento non è che stato così eclatante. Molti si attendevano di più soprattutto in scia alla notizia dell’avvio di trattative in esclusiva con Global Infrastructure Partners per la cessione di una quota pari al 49,99 per cento di Eni CCUS Holding, la controllata attiva nel segmento della carbon capture, utilization e storage.

L’intesa è arrivata dopo un processo di selezione che ha coinvolto molti soggetti interessati alla società. Alla fine è stata scelta la Global Infrastructure Partners come interlocutore di riferimento. Si tratta di una società che è controllata da BlackRock.

L’accordo, oltre all’acquisizione iniziale del 49,99 per cento di CCUS, prevede il sostegno dei compratori agli investimenti in tutti i progetti che vedono coinvolta la società.

In generale la cessione di Eni CCUS Holding è parte integrante della cosiddetta strategia dei satelliti che da tempo il management di Eni sta perseguendo con l’obiettivo dichiarato di far emergere il valore di tutte quelle attività che non sono legate agli idrocarburi e di raccogliere risorse utili tramite la loro valorizzazione sul mercato (esempio è quanto fin qui fatto con Plenitude).

In altre notizie riguardanti Eni e sempre rientranti nell’ambito di analisi fondamentale, va citata la decisione dell’agenzia internazionale Moody’s di alzare a positivo dal precedente stabile l’outlook sul debito per effetto di analoga decisione sul rating sovrano dell’Italia.

Il quadro tecnico delle azioni Eni

E ora passiamo all’analisi del quadro tecnico. Una prima resistenza sul titolo è presente in area 13,47 euro mentre una seconda attorno a 14,84 euro. Il primo livello di supporto è a 12,57 euro mentre il secondo a 11,84 euro. Premesso questo, se le azioni del Cane a Sei Zampe dovessero riuscire a portarsi sopra ai 13 euro in modo convincente, si potrebbe aprire loro la strada per una prosecuzione del trend al rialzo fino a 13,2 euro e, in caso di superamento anche in area 13,4 euro, livello ad un passo dalla prima resistenza che abbiamo indicato in precedenza. Nello scenario opposto, un allontamento dai 13 euro potrebbe significare la discesa fino a 12,75 euro, livello che aprire la strada da un trend ribassista del titolo.

Ma cosa pensano gli analisti della situazione attuale di Eni? In generale il target price medio è visto a 16,6 euro mentre, per quello che riguarda il rating medio, l’indicazione è outperform ossia farà meglio del settore di riferimento. E in effetti potrebbe anche accadere questo visto che le attuali quotazioni rispetto al prezzo obiettivo medio sono molto distanti e quindi c’è un discreto potenziale di upside.

Tra gli ultime analisti a prendere la parola su Eni quelli di Banca Akros che, appena la scorsa settimana, hanno confermato il rating buy in essere tagliando il prezzo obiettivo a 17 euro, livello che resta sopra sia al target price medio che alle attuali quotazioni del titolo.

Un segnale concreto che l’ipotesi di sfruttare il calo delle quotazioni del 10 per cento registrato nell’ultimo anno per comprare su valutazioni più convenienti non sia da tralasciare. Può essere implementata anche con i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.