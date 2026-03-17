Eni - BorsaInside.com

Le azioni di Eni continuano indisturbate la loro corsa. Nonostante molti trader ritenessero che il titolo avesse già corso abbastanza nelle ultime settimane per effetto della guerra in Medio Oriente, anche oggi il colosso dell’oil & gas mette a segno un progresso deciso: +2,6% a 23,12 euro, tra le migliori performance dell’intero Ftse Mib, che resta ancora indietro rispetto alla corsa del Cane a sei zampe (+0,7% il rialzo del paniere di riferimento di Piazza Affari).

Il dato più rilevante è però la prospettiva di medio periodo: con l’ulteriore allungo odierno, Eni porta il guadagno dell’ultimo mese a oltre il +27%, movimento che certifica una forza relativa molto superiore rispetto al listino italiano.

Un trend che, invece di rallentare, continua a trovare nuovi catalizzatori. Il momentum di Eni resta solido e il mercato non sembra ancora aver esaurito l’interesse sul titolo.

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Il petrolio resta il driver principale del rally di Eni

Dietro la forte performance di Eni c’è innanzitutto un fattore macro ben preciso: il rialzo del prezzo del petrolio. Il recupero delle quotazioni del greggio ha rappresentato nelle ultime settimane il principale motore del rally del comparto energetico, con un impatto diretto sui margini e sulle prospettive di generazione di cassa delle major integrate.

Eni, grazie alla sua esposizione upstream e alla capacità di valorizzare rapidamente il contesto favorevole, è tra le società che più beneficiano di questo scenario. L’aumento dei prezzi del petrolio si traduce infatti in maggiori ricavi e una migliore redditività operativa, elementi che il mercato sta prezzando con decisione.

Tuttavia, se il petrolio spiega il trend strutturale, non basta da solo a giustificare l’accelerazione di oggi. Il movimento odierno suggerisce la presenza di un ulteriore assist specifico, capace di rafforzare la narrativa positiva sul titolo.

L’Angola accende l’interesse: parte il progetto Quiluma

A sostenere il sentiment nelle ultime ore potrebbe essere l’annuncio relativo all’avvio delle prime forniture di gas dal giacimento Quiluma, in Angola. Si tratta di un passaggio strategico per Eni e per il suo ecosistema industriale nel Paese africano.

Il progetto è sviluppato dal New Gas Consortium (NGC), realtà che vede coinvolti diversi operatori internazionali e che rappresenta un tassello fondamentale nello sviluppo del gas non associato in Angola. La produzione iniziale si attesta intorno a 150 milioni di piedi cubi standard al giorno (MMSCF/g), con un piano di crescita che punta a raggiungere i 330 MMSCF/g entro il 2026.

Il gas estratto viene trattato presso l’impianto di Soyo, entrato in funzione nel novembre 2025, per poi essere destinato sia all’export tramite Angola LNG sia al consumo domestico. Questo doppio canale è particolarmente rilevante: da un lato garantisce flussi internazionali, dall’altro rafforza il ruolo di Eni nello sviluppo energetico locale.

Un ruolo chiave è giocato anche da Azule Energy, società partecipata da Eni e bp, che oggi rappresenta uno dei principali operatori del Paese con una produzione superiore a 230.000 barili equivalenti al giorno. La presenza in Angola si conferma quindi un pilastro della strategia internazionale del gruppo.

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Momentum forte ma attenzione ai livelli: cosa guardano gli investitori

Il mix tra fattori macro (petrolio) e notizie societarie (sviluppo upstream e gas) sta alimentando un quadro tecnico e fondamentale estremamente favorevole. Il titolo continua a macinare rialzi senza dare segnali evidenti di inversione, e la performance relativa rispetto al Ftse Mib resta ampiamente positiva.

Detto questo, per un pubblico di investitori retail è importante mantenere uno sguardo lucido: dopo un rialzo superiore al 27% in un solo mese, è naturale che alcuni operatori inizino a interrogarsi su possibili prese di profitto nel breve termine. Il fatto che queste, almeno per ora, non si stiano materializzando in modo significativo è però un segnale di forza.

In ottica prospettica, il mercato continuerà a monitorare tre driver principali: l’andamento del petrolio per effetto della guerra in Iran, l’esecuzione dei progetti internazionali (come Quiluma) e la capacità di generare cassa. Se questi elementi resteranno allineati, il titolo potrebbe continuare a beneficiare di un flusso di acquisti.

Eni resta il titolo più caldo di tutto il listino di riferimento italiano. Il rally del Cane a Sei Zampe non è più solo una questione di commodity, ma anche di execution industriale. E finché continueranno ad arrivare notizie come quella dell’Angola, andare a speculare contro il trend, soprattutto se la tensione in Medio Oriente continua ad essere molto alta, potrebbe rivelarsi prematuro.

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