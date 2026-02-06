Azioni Fineco - BorsaInside.com

Seduta decisamente positiva per le azioni FinecoBank, che si mettono in evidenza in un contesto di mercato tutt’altro che favorevole. Il titolo del risparmio gestito sta registrando un rialzo del 2,9% a 22,6 euro, risultando il migliore del Ftse Mib, mentre l’indice principale di Piazza Affari arretra di circa lo 0,5%. Un balzo in avanti che non è casuale ma al contrario riflette la lettura costruttiva da parte degli investitori dei conti 2025, delle decisioni sul dividendo e delle più recenti indicazioni sulla raccolta

Azioni FinecoBank in controtendenza sul Ftse Mib

Il primo elemento da sottolineare è il forte scollamento rispetto al mercato. In una giornata caratterizzata da prese di beneficio diffuse sul listino milanese, FinecoBank sembra attirare flussi in acquisto e consolida il proprio ruolo di titolo difensivo ma al tempo stesso orientato alla crescita. Il rialzo a 22,6 euro consente al titolo di rafforzare la performance su base annua e conferma come il mercato continui a premiare il modello di business della banca, anche in una fase di normalizzazione dei tassi di interesse.

La reazione positiva è legata a un mix di fattori: solidità dei risultati 2025, visibilità sulla politica di dividendo e segnali incoraggianti provenienti dall’andamento della raccolta nei primi mesi del 2026. Vediamo nel dettaglio.

Conti 2025 di FinecoBank: utili resilienti e ricavi stabili

Entrando nel merito dei numeri, FinecoBank ha chiuso il 2025 con un utile netto di 647 milioni di euro, in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,8%), ma comunque su livelli elevati e coerenti con la capacità storica di generazione di profitti. Un dato che il mercato interpreta come resilienza, soprattutto se letto alla luce del contesto macro e del progressivo calo dei tassi.

I ricavi si sono attestati a 1,32 miliardi di euro, sostanzialmente invariati. La tenuta del fatturato è il risultato di una dinamica ben bilanciata: da un lato il margine finanziario ha risentito della riduzione dei tassi, dall’altro la crescita dell’investing e del brokerage ha compensato la pressione. In particolare, il brokerage ha beneficiato dell’allargamento della base di investitori attivi, mentre l’area investing ha continuato a crescere grazie all’effetto volumi e a un maggiore presidio della catena del valore.

Il risultato di gestione ha mostrato una contrazione contenuta, mentre il cost/income ratio al 27,1% conferma l’elevata efficienza operativa del gruppo, uno dei principali punti di forza riconosciuti dal mercato.

Dividendo 2026: aumento e visibilità sulla remunerazione

Un altro driver chiave del rialzo delle azioni FinecoBank è legato alle decisioni sul dividendo. Il consiglio di amministrazione ha proposto una cedola 2026 di 0,79 euro per azione, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Lo stacco è previsto per 18 maggio 2026, con pagamento dal 20 maggio.

L’aumento del dividendo, in un contesto di utile sostanzialmente stabile, è stato letto come un segnale di fiducia del management sulla sostenibilità del modello di business e sulla capacità di continuare a generare cassa anche in uno scenario di tassi meno favorevole. Da evidenziare che per molti investitori, la combinazione di dividendo in crescita ed elevata solidità patrimoniale rappresenta un elemento distintivo rispetto ad altri titoli bancari.

Raccolta in accelerazione

A rafforzare il sentiment positivo contribuiscono anche i dati più recenti sulla raccolta. Nel mese di gennaio 2026, FinecoBank ha registrato una raccolta netta totale di 1,07 miliardi di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un dato che segnala un avvio d’anno particolarmente solido.

Il mix mostra una buona tenuta della componente gestita, mentre la crescita delle masse amministrate evidenzia la capacità della banca di intercettare nuovi flussi, anche in una fase di maggiore selettività da parte della clientela. A fine gennaio, il patrimonio totale ha superato i 162 miliardi di euro, in aumento a doppia cifra su base annua, rafforzando ulteriormente il posizionamento competitivo di FinecoBank.

Solidità patrimoniale e outlook 2026

Per finire, sul fronte patrimoniale, FinecoBank continua a presentare indicatori di assoluto rilievo. Il Core Tier 1 ratio al 23,3% resta ampiamente sopra i requisiti regolamentari, garantendo flessibilità strategica e capacità di assorbire eventuali shock. La qualità del credito si conferma eccellente, con un livello di crediti deteriorati estremamente contenuto.

Guardando al 2026, il management prevede un cost/income inferiore al 30% e un’ulteriore accelerazione nella raccolta e nell’acquisizione di nuovi clienti. Attese che contribuiscono a spiegare perché il mercato stia premiando il titolo nonostante un contesto azionario complesso.

