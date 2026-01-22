Azioni Maire - BorsaInside.com

Con una progressione di oltre il 4,3 per cento a quota 14,29 euro le azioni Maire non solo si stanno prendendo la scena a Piazza Affari ma puntano dirette a nuovi massimi. Il titolo ha toccato oggi un massimo intraday a 14,3 euro, praticamente proprio sui livelli tenuti mentre è in corso la redazione dell’articolo. C’è una chiara impostazione al rialzo e di conseguenza aggiornamenti potrebbero già esserci nelle prossime ore. Lasciando in sospeso il futuro, ci sono dati concreti di cui tenere conto nella definizione della propria strategia: il +11,7 per cento di rialzo accumulato nell’ultimo mese e poi il +47 per cento della prestazione anno su anno. Per comprare un’azione Maire bastavano 9,6 euro un anno fa come adesso!

Questa la situazione sul grafico. Ma quali sono gli attuali catalizzatori del titolo? In effetti c’è un motivo ben preciso per cui questa quotata che, numeri alla mano, ha già corso tanto continua a crescere: l’ingresso sul mercato Usa degli LNG da parte della controllata Tecnimont. Questa notizia non solo è stata ed è price sensitive ma si sta rivelando un catalizzatore molto potente.

Tecnimont entra nel mercato LNG statunitense con Argent LNG

Maire ha annunciato un passo strategico importante per la sua controllata TECNIMONT S.p.A., che ha firmato un accordo preliminare (term sheet) con Argent LNG, LLC per l’ingresso nel mercato globale del gas naturale liquefatto (LNG). L’iniziativa posiziona Tecnimont nel segmento dell’LNG destinato all’esportazione, considerato uno dei principali driver di crescita per la business unit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) di Maire.

Lato operativo, il progetto riguarda lo sviluppo di un complesso LNG a Port Fourchon, Louisiana, una località strategica per gli investimenti energetici negli Stati Uniti grazie alla sua resilienza agli uragani e all’accesso diretto ai mercati internazionali. La collaborazione prevede il supporto di Tecnimont in tutte le fasi del progetto, dalla fase di autorizzazione della Federal Energy Regulatory Commission (FERC) fino al Front-End Engineering Design (FEED). I contratti FEED sono attesi a breve, con l’obiettivo di consentire la decisione finale di investimento (FID) in tempi rapidi.

Il progetto si basa su una piattaforma modulare replicabile e scalabile, progettata per ridurre rischi e costi e garantire velocità e affidabilità nell’esecuzione. Ogni modulo è ottimizzato per costruzione, trasporto e integrazione, e integra tecnologie OEM consolidate, come quelle fornite da Baker Hughes, per garantire compatibilità e performance. L’approccio modulare consente a Tecnimont e Argent LNG di sviluppare progetti replicabili in altre geografie, stabilendo nuovi standard nel settore LNG e facilitando l’ottenimento di finanziamenti per futuri impianti.

Secondo l’Amministratore Delegato di Maire, Alessandro Bernini, l’ingresso nel mercato LNG statunitense rappresenta un’opportunità significativa per il gruppo e questo perchè la collaborazione con Argent LNG rafforza la presenza di Tecnimont negli Stati Uniti e apre le porte a nuovi mercati. L’accordo, inoltre, conferma la capacità di Tecnimont di proporre soluzioni ingegneristiche lineari e replicabili, riducendo i rischi tecnologici e assicurando l’integrazione efficace delle tecnologie dei produttori.

Ma il messaggio più importante è forse un altro: la partnership con Argent LNG potrebbe porre le basi per un modello modulare replicabile e finanziabile, destinato a diventare un riferimento internazionale per infrastrutture LNG innovative e ad alta efficienza. Questo aspetto potrebbe piacere molto agli investitori.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

