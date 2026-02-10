Azioni Monte Paschi - BorsaInside.com

La reazione di Piazza Affari ai conti 2025 di Monte dei Paschi di Siena è stata immediata e negativa. Fin dalle prime battute della seduta odierna di scambi, il titolo MPS si è posizionato in fondo al listino principale, risultando il peggiore del Ftse Mib. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, le azioni della banca senese stanno segnando un calo del 2,3% a 8,88 euro, a fronte di un indice di riferimento che sta lasciando sul parterre appena lo 0,1%.

Una sottoperformance evidente, che segnala come il mercato abbia letto con freddezza i numeri del bilancio e, soprattutto, alcune dinamiche prospettiche. Il ribasso odierno sta inoltre avendo un impatto negativo sulla performance di breve periodo: la banca toscana infatti torna in territorio negativo su base mensile, con un passivo dell’1,2%, interrompendo la fase di relativo recupero delle ultime settimane.

Un titolo sotto pressione in una seduta poco direzionale

Il dato che colpisce maggiormente è il divario rispetto al mercato. In una giornata caratterizzata da scambi ordinari e da un paniere di riferimento sostanzialmente stabile, il crollo di MPS appare isolato e direttamente collegato alla pubblicazione dei risultati annuali.

Questo tipo di movimento segnala che gli investitori non stanno semplicemente prendendo profitto, ma stanno rivalutando il profilo rischio-rendimento del titolo alla luce dei numeri comunicati e delle indicazioni sul futuro. Nonostante un utile record, il mercato ha scelto di focalizzarsi sugli elementi di fragilità del conto economico e sul contesto operativo del 2026.

Vediamo allora i conti preliminari 2025 di MPS nel dettaglio.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Ricavi 2025: margine di interesse in calo pesa sul giudizio

Analizzando i conti 2025 della banca toscana, il primo elemento che ha probabilmente potrebbe aver deluso può riguardare la dinamica dei ricavi core. Nel 2025 Monte dei Paschi di Siena ha registrato un margine di intermediazione primario pari a 3,77 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-1,4%).

Il dato appare ancora più significativo se si osserva il margine di interesse, sceso a 2,18 miliardi di euro, con un calo del 7,4% rispetto al 2024. Il management ha ricondotto questa dinamica alla riduzione dei tassi di interesse, solo parzialmente compensata dal calo degli oneri passivi sui titoli in circolazione.

In altre parole, il mercato ha iniziato a scontare il fatto che la fase di massima redditività legata ai tassi elevati sia alle spalle. Per una banca come MPS, fortemente esposta alla componente di interesse, questa normalizzazione potrebbe anche rappresentare un fattore strutturalmente penalizzante almeno dal punto di vista degli investitori.

Commissioni in crescita, ma non bastano a rassicurare

A bilanciare parzialmente il calo del margine di interesse è stato l’andamento delle commissioni nette, cresciute dell’8,2% a 1,59 miliardi di euro. Un segnale positivo, che indica un rafforzamento delle attività di servizio e una maggiore diversificazione delle fonti di ricavo.

Grazie a questo contributo, i ricavi complessivi sono comunque saliti a 4,07 miliardi di euro, con una crescita dell’1% su base annua. Tuttavia, per il mercato questo miglioramento non è stato sufficiente a compensare la percezione di un picco ciclico già superato sulla redditività tradizionale.

Il messaggio implicito degli investitori è chiaro: la crescita delle commissioni è apprezzata, ma serve continuità e visibilità per diventare un vero pilastro del modello di business.

Utile in forte crescita, ma effetto straordinario sotto osservazione

Dal lato della redditività finale, il 2025 si è chiuso con un utile netto di 2,75 miliardi di euro, in netto aumento rispetto agli 1,95 miliardi dell’esercizio precedente. Un risultato che, sulla carta, appare molto solido e che riflette anche la forte performance registrata nell’ultimo trimestre dell’anno.

Proprio il peso degli elementi straordinari, però, è uno degli aspetti che ha alimentato le prese di beneficio. Il quarto trimestre del 2025 ha infatti contribuito in modo rilevante al risultato finale, rendendo meno lineare il confronto prospettico con il 2026.

Il mercato tende quindi a guardare oltre il dato secco dell’utile, interrogandosi sulla sostenibilità di questi livelli di profitto in uno scenario di tassi più bassi e di riorganizzazione strategica.

✨ Più protezione sulle azioni MPS con i certificati cash collect

Con il certificato DE000UN03TM5 di Unicredit su azioni MPS sei protetto in caso di cali parziali

👉 ISCRIVI AL CANALE TELEGRAM CERTIFICATI FINANZIARI dove puoi trovare analisi, comparazioni e spunti operativi sui certificates.

Efficienza operativa e qualità del credito: segnali contrastanti

Sul fronte dell’efficienza, il cost/income ratio è sceso al 46,5%, migliorando rispetto al 48,3% dell’anno precedente. Un progresso che indica un buon controllo dei costi e una struttura operativa più snella.

Anche la qualità dell’attivo mostra segnali incoraggianti. A fine 2025 le esposizioni deteriorate lorde sono scese a 4,2 miliardi di euro, mentre i crediti deteriorati netti si attestano a 2 miliardi, in lieve calo rispetto ai trimestri precedenti. Migliora anche il tasso di copertura, salito al 53,8%.

Per finire, dal punto di vista patrimoniale, MPS ha chiuso il 2025 con un CET1 ratio del 16,2% e un Total Capital Ratio del 18,4%, livelli che confermano una buona solidità di capitale. Il patrimonio netto complessivo si attesta intorno ai 30,2 miliardi di euro, mentre le attività in titoli raggiungono i 46,5 miliardi.

Nonostante ciò, il mercato guarda già oltre i numeri attuali. L’attenzione è rivolta alle linee guida della riorganizzazione e al Piano di Integrazione, la cui approvazione definitiva è attesa entro il 26 febbraio 2026, in linea con le richieste regolamentari legate all’OPAS e al dialogo con la BCE.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Perché gli investitori stanno vendendo azioni MPS?

Il forte rosso delle azioni MPS non nasce da un singolo dato negativo, ma da una lettura complessiva prudente dei conti 2025. Il rallentamento del margine di interesse, il peso degli elementi straordinari sull’utile e l’incertezza sul quadro strategico potrebbero prevalso sugli aspetti positivi di efficienza e solidità patrimoniale.

Il mercato, oggi, sembra chiedere più visibilità sul 2026 e sulla traiettoria industriale del gruppo. In assenza di risposte immediate, la reazione è stata quella di alleggerire le posizioni, rendendo MPS il titolo peggiore della seduta nonostante un contesto generale poco negativo. Una situazione comunque non allarmante visto che parliamo sempre di un titolo in rialzo del 40% su base annua.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com