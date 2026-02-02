Azioni Pininfarina - BorsaInside.com

Giornata da incorniciare per le azioni Pininfarina che a Piazza Affari avanzano del 6,8 per cento attestandosi a quota 0,87 euro. Grazie alla forte progressione in avanti la società quotata all’Euronext Milan di Borsa Italiana annulla il rosso su base mensile presente fino alla sessione dello scorso venerdì e si porta sulla parità. Rispetto a un anno fa, invece, i prezzi di Pininfarina evidenziano un rialzo di oltre 9 punti percentuali.

La quotata attiva nel settore delle carrozzerie per automobili difficilmente è protagonista delle notizie del giorno. Oggi però la scena sembra essere tutta di Pininfarina (perlomeno sull’Euronext Milan) e il motivo è molto semplice: l’annuncio della sottoscrizione di un nuovo contratto.

I dettagli del contratto stipulato da Pininfarina

Proprio questa mattina Pininfarina ha reso noto un importante accordo commerciale finalizzato allo sviluppo e alla produzione per un costruttore automobilistico internazionale. Il contratto ha un valore complessivo superiore a 40 milioni di euro e potrebbe dare un significativo impulso alla pipeline industriale dell’azienda.

Venendo ai (pochi) dettagli resi noti, l’accordo raggiunto fa riferimento all’intero ciclo di sviluppo e produzione del progetto e prevede la consegna entro dicembre 2027. Orizzonte temporale di lungo periodo, quindi, con annessa possibilità di portare ad una stabilizzazione dei flussi di ricavi futuri di Pininfarina. La partnership conferma la capacità del gruppo di attrarre commesse di alto profilo, consolidando il suo ruolo di player strategico nel design e nell’ingegneria automotive.

Dal nostro punto di vista, il contratto da oltre 40 milioni di euro non può non rafforzare la visibilità finanziaria della quotata. Inoltre potrebbe anche avere effetti positivi sul fatturato e sulla marginalità, considerando il prestigio del cliente e la complessità tecnica del progetto. Da non tralasciare poi il fatto che la firma di questo tipo di accordi è la dimostrazione della crescente domanda di soluzioni integrate di design e ingegneria da parte dei produttori automobilistici, interessati a partnership che combinano creatività e know-how industriale.

La realizzazione del progetto, quindi, è sicuramente da sostengo ai ricavi dello storico gruppo ma potrebbe anche rafforzare l’immagine del brand come partner di riferimento per innovazione e qualità nel settore automotive.

La situazione finanziaria di Pininfarina

In attesa della pubblicazione dei conti 2025, il più recente riferimento alla situazione finanziaria di Pininfarina resta quella relativa ai primi nove mesi dello scorso anno. La società aveva chiuso quel periodo con ricavi per 67,61 milioni di euro, in ribasso del 2,9% nel confronto rispetto ai 69,66 milioni ottenuti nei primi nove mesi del 2024. Il ribasso, avevano precisano dal management, aveva riguardato il settore stile per circa il 2,7% e il settore ingegneria per circa il 4,5%.

Negativo il risultato finale che al 30 settembre risultava attestato a 5,49 milioni di euro, nettamente sopra al rosso di 1,05 milioni di euro che era stato contabilizzato nei primi nove mesi del 2024.

E per finire, a ine settembre 2025 la posizione finanziaria netta di Pininfarina era risultata negativa per 10,1 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 8,24 milioni di inizio anno.

Nonostante la prestazione piuttosto debole, però, in occasione proprio dell’ufficializzazione dei risultati, il management aveva ipotizzato per tutto l’esercizio 2025 un valore dei ricavi totali in aumento rispetto a quelli messi a segno nell’esercizio 2024.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

