LMDV Capital, la holding di Leonardo Maria Del Vecchio, ha perfezionato l’acquisizione del 30% de Il Giornale, segnando un passaggio importante nella strategia di consolidamento del settore editoriale nazionale. L’operazione coinvolge lo storico quotidiano della famiglia Angelucci ed è una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri del panorama mediatico italiano.

L’ingresso di Del Vecchio non è infatti un mero investimento finanziario di breve periodo. Si tratta invece di un impegno strategico di lungo termine, che punta a rafforzare la struttura industriale del quotidiano e accelerarne la trasformazione digitale. La famiglia Angelucci mantiene il controllo dell’azienda, mentre il nuovo socio apporta capitali e visione imprenditoriale, garantendo al tempo stesso la preservazione dell’identità editoriale e dell’autonomia della testata.

Un progetto industriale ambizioso nel settore dei media

L’acquisizione si inserisce in una strategia più articolata che Del Vecchio sta costruendo nel comparto dell’informazione. Oltre all’operazione su Il Giornale, LMDV Capital ha recentemente ottenuto l’esclusiva per l’acquisizione della maggioranza di un altro gruppo editoriale italiano, attivo sia nel segmento dei quotidiani cartacei che nelle piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale.

Le due iniziative delineano quello che potrebbe diventare un importante polo editoriale italiano, capace di competere in un mercato sempre più dominato da grandi player internazionali e piattaforme tecnologiche. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una base solida per sviluppare un piano industriale nei media che possa garantire sostenibilità e indipendenza.

La visione di Del Vecchio: capitale italiano per l’informazione italiana

Il fondatore di LMDV Capital ha espresso con chiarezza la filosofia che guida questi investimenti. Secondo Del Vecchio, è fondamentale rafforzare l’editoria italiana con capitale nazionale, paziente e orientato al lungo periodo. La preoccupazione espressa riguarda il rischio che il futuro dell’informazione venga determinato esclusivamente da algoritmi o da piattaforme digitali che non investono realmente nel giornalismo di qualità.

La strategia proposta rappresenta un approccio alternativo: mettere a disposizione risorse finanziarie e competenze manageriali per sostenere redazioni indipendenti, capaci di attrarre le nuove generazioni di lettori senza compromettere gli standard qualitativi. In un contesto dove molte testate tradizionali faticano a trovare un modello di business sostenibile, questo tipo di impegno potrebbe fare la differenza.

Il precedente tentativo su Gedi e le dinamiche di mercato

Va ricordato che Del Vecchio aveva già manifestato interesse per il settore editoriale quando aveva formulato un’offerta di 140 milioni di euro per il gruppo Gedi, controllato da Exor. Quella proposta non andò in porto, poiché John Elkann decise di rinnovare fino a febbraio 2026 l’esclusiva per trattare unicamente con il gruppo greco Antenna Group.

Il precedente dimostra come il mercato editoriale italiano stia attraversando una fase di riorganizzazione, con diversi attori che cercano di consolidare posizioni o costruire nuove aggregazioni. La disponibilità di capitali privati nazionali disposti a investire nel settore rappresenta un elemento potenzialmente positivo per garantire pluralismo e sostenibilità.

