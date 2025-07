Capitalizzazione Borsa Italiana - BorsaInside.com

Su 40 titoli che fanno parte del Ftse Mib, ce ne sono ben 10 che, sia pure in misura variabile, vedono la presenza nel capitale dello Stato. Si tratta dei cosiddetti gruppi pubblici quotati su Borsa Italiana. La lista è estremamente eterogenea da un punto di vista settoriale. Diciamo che, laddove è presente un interesse pubblico, c’è anche il controllo da parte dello Stato o comunque una partecipazione rilevante. Che la borsa di Milano sia imbottita di gruppi pubblici lo si deduce anche dal loro peso sulla market cap complessiva di Piazza Affari. Stando ai dati più aggiornati, oramai i 13 gruppi pubblici (11 sul Ftse Mib più altri tre su indici secondari) rappresentano il 30 per cento della capitalizzazione totale della borsa con un trend è addirittura al rialzo. Stando alla ricerca realizzata da CoMar, rispetto ad inizio 2025 il peso del comparto pubblico è salito del 19,1 per cento ossia altri 42,2 miliardi di market cap rispetto ai 221,2 miliardi di euro di inizio anno.

Fin qui i dati complessivi, ma quali sono le quotate pubbliche che stanno facendo meglio? I rapporti di market cap forse interessano di più ai fini statistici ma per un investitore è molto più interessante sapere chi ha fatto meglio e chi peggio anche in vista di quelle che sono le proprie scelte di investimento.

Tra l’altro oramai su tutti i titoli del Ftse Mib si può operare senza costi di conversione valutaria grazie al servizio di trading nazionale lanciato da eToro. Quindi investire diventa ancora più conveniente.

📈 Scopri di più sul trading nazionale con eToro (pagina ufficiale)

Ecco le migliori azioni pubbliche di Borsa Italiana

Le 13 quotate di Stato presenti a Piazza Affari e su cui si è concentrata l’attenzione di CoMar sono Monte dei Paschi, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam, STMicrolectronics e Terna. L’ordine è rigorosamente alfabetico e, tra l’altro, ad eccezione di Fincantieri, Raiway e Enav si tratta di titoli listati sul paniere di riferimento di Piazza Affari.

Ebbene nel primo semestre dell’anno, a correre di più sono state Fincantieri in rialzo di oltre il 129 per cento, Leonardo a +77 per cento, quindi Poste Italiane e Italgas con +33,7 per cento e +33,6 per cento. A seguire le altre con le sole eccezioni di Enav che invece ha perso il 3,5 per cento bruciando 79 milioni di market cap e Saipem in calo dell’8,1 per cento con 400 milioni di capitalizzazione in fumo.

Questa è la lista del parziale semestrale e non, come si può dedurre dalla presenza in vetta di Fincantieri, dei titoli a più alta capitalizzazione di mercato. Restando focalizzati su questa classifica chi segue l’azionario italiano difficilmente si sarà sorpreso per il fatto che le azioni Fincantieri abbiano fatto meglio delle Leonardo o che Saipem sia sul fondo della lista (dopo essere cresciuta tanto nel 2024).

Titoli pubblici a maggiore market cap su Borsa Italiana

C’è poi la classifica assoluta delle quotate pubbliche a maggiore capitalizzazione di mercato. Qui le sorprese sono ancora di meno con tante conferme. Enel ha una capitalizzazione di 83,4 miliardi di euro e oramai pesa per il 9 per cento sul listino di riferimento, a seguire Eni con 43,4 miliardi e il 4,7 per cento di peso, quindi Leonardo con 26,6 miliardi e il 2,6 per cento di peso sul listino (percentuale in aumento) e quindi Poste Italiane con una capitalizzazione di 23,7 miliardi di euro e un peso al 2,5 per cento in costante aumento. Ovviamente nella classifica della market cap assoluta, Fincantieri è nelle retrovie con 5,1 miliardi di capitalizzazione e un peso dello 0,56 per cento.

Volendo tirare le somme, lo studio di CoMar mette nero su bianco gli affari d’oro che lo Stato sta facendo in borsa grazie ai questi 13 titoli pubblici. Al tempo stesso, però, le cifre sono anche un chiaro segnale per i trader.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.