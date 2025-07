Barclays sulle banche italiane - BorsaInside.com

Nonostante il rialzo del Ftse Mib nel suo insieme, quella di oggi non è una giornata positiva per le quotata del settore bancario. BPER Banca e la Popolare di Sondrio registrano infatti un ribasso di oltre il 2 per cento mentre Monte dei Paschi e Banco BPM si muovono sulla parità. In controtendenza le azioni Unicredit che avanzano dello 0,52 per cento. Molta incertezza e tinte miste, quindi, tra le banche italiane. E’ proprio in questi contesti che diventa molto complicato capire come orientarsi, cosa comprare e quale banca preferire. Il settore banking di Piazza Affari è sotto ai riflettori per la questione del risiko bancario. in un contesto caratterizzato dal ribasso del costo del denaro da parte della BCE, è proprio questo dossier a dare visibilità al comparto.

Va benissimo, ma su quali titoli è meglio puntare in questa fase? Proprio a questa domanda sembrerebbe rispondere un corposo report sulle banche italiane che è stato redatto dagli analisti di Barclays. Ogni giorni un broker o una banca d’affari interviene su questa o su quella banca con un cambio di valutazione o una conferma. E’ raro vedere passare in rassegna tutte le quotate del settore bancario del Ftse Mib in un colpo solo. Ecco perchè l’analisi di Barclays va assolutamente tenuta d’occhio: essa può essere alla base dell’aggiornamento della propria strategia trading. Ora tutto molto più semplice grazie al servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

📈 Maggiori informazioni sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Il giudizio di Barclays sulle banche italiane

Sono in tutto cinque le banche quotate sul Ftse Mib che sono finite sotto ai raggi X di Barclays. Grazie all’aggiornamento delle valutazioni operato dagli analisti inglesi, è possibile fare una lista delle migliori e ed effettuare delle comparazioni.

In generale gli esperti hanno lasciato invariati tutti i target price in essere ma hanno parallelamente aumentato il target price assegnato. Il risultato dell’azione degli analisti è che tutto resta come era ma, in molti casi, si creano ora spazi di upside molto interessanti.

E allora vediamo nel dettaglio le varie valutazioni. Procediamo in ordine alfabetico per semplificare la consultazione. Sulle azioni Banco BPM è stato confermato il rating al livello Overweight con target price alzato a 11,1 euro. La quotata di Piazza Meda attualmente scambia a 10,3 euro (in progressione del 32 per cento da inizio anno) e quindi è presente un discreto potenziale di upside. L’indicazione overweight sta per sovrappesare nel portafoglio. Siamo quindi nell’ambito di una view bullish.

Rating sempre Overweight anche sulle azioni Intesa Sanpaolo che nella penultima seduta della settimana sono in rialzo dello 0,3 per cento a 4,9 euro. Anche Intesa SP da inizio 2025 si è molto gonfiata mettendo nel cassetto il 27 per cento. Secondo Barclays, però, i prezzi possono ancora crescere fino a quota 5,6 euro. C’è quindi spazio di upside.

La prospettiva sulle azioni Mediobanca è invece radicalmente diversa perchè il rating è Equalweight con target price comunque rivisto al rialzo a 18,5 euro. Il titolo di Piazzetta Cuccia, nel mirino di Monte dei Paschi tramite OPS, scambia a 18,2 euro grossomodo sugli stessi livelli di ieri ma in aumento del 29 per cento anno su anno. Il nuovo prezzo obiettivo assegnato da Barclays non è distante dalle valutazioni attuali e ciò significa che il potenziale di upside è comunque basso. Il rating ribadito è poi di tipo neutrale e non è un bullish.

Sempre Equalweight è la raccomandazione che gli analisti inglesi hanno assegnato al Monte dei Paschi (l’offerente nell’OPS su Mediobanca). Il titolo della banca toscana scambia a 6,95 euro, lo 0,22 per cento in più rispetto a ieri e il 3 per cento in più da inizio anno. Tra le banche che Barclays ha esaminato, MPS è quella che si meno apprezzata nel corso dell’anno. Il target price assegnato a 7,8 euro implica un discreto potenziale di rialzo anche se il consiglio è quello di tenere sempre un approccio neutrale e prudente.

Infine ci sono le azioni Unicredit che secondo gli esperti sono sempre da sovra-pesare (rating Overweight) anche perchè possono salire fino a 63,9 euro ben oltre i 57,6 euro della quotazione attuale (+0,5 per cento rispetto a ieri e +50 da inizio anno). Non male per un titolo che si è già apprezzato tanto nel corso del medio termine ma che evidentemente non è ancora arrivato a fine corsa.

Volendo quindi tirare le somme, per Barclays le azioni Unicredit, Banco BPM e Intesa Sanpaolo sono meglio di Monte dei Paschi e Mediobanca.

E i trader cosa ne pensano?

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.