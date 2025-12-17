Azioni Unipol VS Generali - BorsaInside.com

Con un rialzo del 2 per cento secco le azioni Unipol sono stabilmente in vetta al Ftse Mib fin dall’apertura delle contrattazioni. La quotata bolognese passa di mano a 20,17 euro facendo decisamente meglio di un paniere di riferimento che limita il rialzo a poco più di mezzo punto percentuale. Proprio la progressione in atto oggi consente ad Unipol di consolidare ancora di più la sua prestazione 2025 ora positiva per il 69 per cento.

Numeri record per il gruppo assicurativo che, tra l’altro, arrivano dopo gli altrettanto brillanti risultati messi a segno anche nel 2024. Per Unipol, quindi, il biennio 2024-2025 è stato ricco di soddisfazioni per la gioia degli investitori attivi sul titolo. Giusto per avere un metro di valutazione, chi ha comprato azioni Unipol a gennaio 2024 sborsò poco più di 5,1 euro. Oggia siamo a quattro volte tanto. Insomma Unipol come caso di successo. Ma si tratta di un frutto esclusivamente merito della compagnia bolognese oppure di un risultato prodotto anche dalla spinta del settore?

Per rispondere a questa domanda c’è una sola strada da seguire: confrontare le azioni Unipol con le loro concorrenti più dirette: le Generali. Chi la spunta tra i due colossi assicurativi italiani? Possiamo già anticipare che anche i numeri di Generali non sono affatto male.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Azioni Unipol VS azioni Generali: confronto sull’andamento

Iniziamo da raffronto sui numeri. Quelli di Unipol sono da record ma quelli di Generali non sono da meno. Il Leone di Trieste oggi scambia a 35 euro, in rialzo del 27 per cento da inizio anno e del 26 per cento anno su anno. Anche in questo caso, quindi, performance a doppia cifra anche se molto più contenuta rispetto a quella di Unipol. I prezzi delle azioni Generali, comunque, sono sui massimi dal 2001 e questo è il dato saliente.

C’è quindi un contesto favorevole che interessa il settore assicurativo italiano nel suo insieme. A fare la differenza, poi, sono i fattori di appeal. Qui le storie di Generali e di Unipol si dividono perchè mentre il Leone di Trieste ha dovuto fare i conti con la recente decisione di bloccare le trattative con Natixis finalizzate alla creazione di una joint venture europea dell’asset management del valore di 1.900 miliardi, Unipol per tutto l’anno ha viaggiato con il vento in poppa della vasta operazione di razionalizzazione del gruppo che, come noto, è culminata nella riuscita OPA su UnipolSAI (con conseguente delisting di quest’ultima).

Volendo essere pignoli, quindi, da un lato c’è stata Unipol che ha tratto beneficio da una operazione perfettamente riuscita e dall’altro Generali a cui invece non è riuscito l’accordo con Natixis (e infatti nel giorno in cui è stato reso noto lo stop alla joint venture il titolo friulano è andato in rosso). Minimo comun denominatore il sentiment positivo sul settore assicurativo.

Le valutazioni degli analisti su Unipol e Generali

Anche le valutazioni degli analisti su Unipol e Generali sono più sfumate. Di recente a prendere la parola sul Leone di Trieste sono stati gli esperti di KBW che hanno alzato il rating dal precedente marketperform (una valutazione neutrale) a outperform (farà meglio del settore di riferimento) fissando il nuovo prezzo obiettivo a 37 euro. C’è quindi un messaggio molto chiaro: le azioni Generali hanno spazio per crescere ancora nonostante il già forte trend dell’ultimo anno. Secondo gli esperti il punto di forza di Generali è il suo storico orientamento sulle agenzie e sul retail che consente al gruppo di trarre beneficio dei vantaggi presenti in questi segmento neutralizzando gli svantaggi che invece caratterizzano altri vettori a partire dal brokeraggio.

Valutazione positiva sulle prospettive di Generali anche dagli analisti di BofA che, nelle scorse settimane, hanno alzato il rating dal precedente underperform a buy (da farà peggio del settore di riferimento a comprare) con prezzo obiettivo portato ancora più su: dal precedente 34 euro a 39 euro. Secondo gli esperti americani, Generali presenta il giusto mix di business e tratta ancora a sconto rispetto ai principali concorrenti.

In generale sulle azioni Generali sono attivi 5 rating buy (+ 4 accumulate) contro un solo sell (+ 2 underperform). 4 le valutazioni neutrali. Il target price medio di 35,1 euro è appena sopra i valori correnti.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Anche le prospettive di Unipol sono positive. Sempre a dicembre è arrivato il giudizio degli analisti di Intesa Sanpaolo al termine dell’incontro con i vertici della quotata. La valutazione che è emersa è interessante perchè focalizzata sul lato remunerazione degli azionisti. La banca guidata da Messina ha ricordato che Unipol nel piano 2027 prevede dividendi cumulati per 2,2 miliardi di euro. In realtà, hanno affermato gli analisti, c’è margine di ulteriore crescita fino a 2,37 miliardi di euro.

E per quello che riguarda i prezzi? Il target è fissato 20,8 euro, leggermente sopra quelle che sono le attuali quotazioni. Anche in questo caso il potenziale di upside è stretto (normale alla luce del trend in forte rialzo tenuto dal titolo nel 2025). Le medie sono in linea con la valutazione di Intesa SP: 3 buy su un totale di 6 giudizi attivi a metà dicembre con target price medio proprio a 20,8 euro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com