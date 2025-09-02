Ferrari - BorsaInside.com

Ferrari N.V. (BIT:RACE) continua a catalizzare l’attenzione degli investitori internazionali. Deutsche Bank ha rivisto al rialzo la propria valutazione, passando da “hold” a “buy” e incrementando il target price da 430€ a 520€. Alla base della decisione c’è l’attesa per la nuova supercar F80 e le prospettive di crescita legate ai nuovi obiettivi che il gruppo di Maranello presenterà nei prossimi mesi.

Il titolo Ferrari ha reagito positivamente in Borsa, registrando un incremento dell’1,6% nella sessione mattutina, segno di un rinnovato ottimismo da parte del mercato.

Secondo Nicolai Kempf, analista di Deutsche Bank, il Capital Markets Day previsto per ottobre sarà un momento cruciale: Ferrari dovrebbe annunciare target più ambiziosi a medio termine, tra cui margini EBIT rettificati oltre il 30% e un piano di buyback da 3 miliardi di euro, pari a circa il 4% della capitalizzazione attuale.

Kempf sottolinea inoltre che gli investitori stanno già guardando al 2026, anno in cui la Ferrari F80 esprimerà appieno il proprio potenziale sul mercato. Il nuovo modello, con un prezzo di listino superiore rispetto agli attuali, potrebbe generare oltre 450 milioni di euro di utili aggiuntivi, un contributo stimato più alto rispetto alla Icona Daytona SP3.

Secondo l’analista, questo potenziale di crescita non è ancora pienamente incluso nelle previsioni correnti, creando margini per ulteriori revisioni al rialzo delle stime sugli utili. Deutsche Bank prevede infatti un upgrade di circa il 5% per il 2026, confermando così la propria posizione rialzista sul titolo.

Ferrari si prepara dunque a un periodo di espansione strategica in cui innovazione, esclusività e redditività saranno i driver principali. L’arrivo della F80 potrebbe rappresentare una svolta per il marchio, rafforzando la leadership del Cavallino Rampante nel segmento delle supercar di lusso.

