Una Ferrari rossa su strada
Ferrari - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Ferrari N.V. (BIT:RACE) continua a catalizzare l’attenzione degli investitori internazionali. Deutsche Bank ha rivisto al rialzo la propria valutazione, passando da “hold” a “buy” e incrementando il target price da 430€ a 520€. Alla base della decisione c’è l’attesa per la nuova supercar F80 e le prospettive di crescita legate ai nuovi obiettivi che il gruppo di Maranello presenterà nei prossimi mesi.

Il titolo Ferrari ha reagito positivamente in Borsa, registrando un incremento dell’1,6% nella sessione mattutina, segno di un rinnovato ottimismo da parte del mercato.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Secondo Nicolai Kempf, analista di Deutsche Bank, il Capital Markets Day previsto per ottobre sarà un momento cruciale: Ferrari dovrebbe annunciare target più ambiziosi a medio termine, tra cui margini EBIT rettificati oltre il 30% e un piano di buyback da 3 miliardi di euro, pari a circa il 4% della capitalizzazione attuale.

Kempf sottolinea inoltre che gli investitori stanno già guardando al 2026, anno in cui la Ferrari F80 esprimerà appieno il proprio potenziale sul mercato. Il nuovo modello, con un prezzo di listino superiore rispetto agli attuali, potrebbe generare oltre 450 milioni di euro di utili aggiuntivi, un contributo stimato più alto rispetto alla Icona Daytona SP3.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Secondo l’analista, questo potenziale di crescita non è ancora pienamente incluso nelle previsioni correnti, creando margini per ulteriori revisioni al rialzo delle stime sugli utili. Deutsche Bank prevede infatti un upgrade di circa il 5% per il 2026, confermando così la propria posizione rialzista sul titolo.

Ferrari si prepara dunque a un periodo di espansione strategica in cui innovazione, esclusività e redditività saranno i driver principali. L’arrivo della F80 potrebbe rappresentare una svolta per il marchio, rafforzando la leadership del Cavallino Rampante nel segmento delle supercar di lusso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
3.7/5 (2022)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.5/5 (1502)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.5/5 (1368)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.6/5 (1688)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
4.4/5 (2389)
50€
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
3.9/5 (1059)
ZERO
- N.1 in Italia
Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4.8/5 (206)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.7/5 (2302)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.7/5 (1138)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4/5 (1651)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.